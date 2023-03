FOSENFLOKEN: – Det er det ingen tvil om at videre kraftutbygging i Norge vil kreve en helt annen ydmykhet, forhandlingsvilje, prosesskvalitet og respekt for lover og normer, skriver kronikkforfatteren.

Eier reineierne vindparkene på Fosenhalvøya?

Hvis møllene ikke skal rives, så er det fordi reineiere og utbyggere kommer til en enighet. En slik enighet kunne være at møllene får utsatt rivingskravet og gjenopprettelsen av landskapet i 23 eller 99 år. Og at pengestrømmen fra kraften i mellomtiden tilhører reineierne.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

GUNNAR S. ESKELAND, professor i økonomi og leder av ENE Senteret, NHH og SNF

Høyesterettsdommen tyder på at vi i Norge tidvis tar for lett på hvem som eier hva, og med hvilke forpliktelser. Skammen hører kongeriket til.

Vi får være takknemlige for den uavhengighet som vises i dommen. Dermed ligger snubletrådene fremover meget tett:

Reineiernes beiterettigheter har blitt krenket – eller skadelidende – sier Høyesterett, nå for halvannet år siden. Disse rettighetene er kanskje en slags disposisjonsrett: hvis utbyggerne hadde blitt enige med reineierne om kompensasjon for et endret beitemønster, så ville vindmøllene kanskje vært litt annerledes. Uansett ville trolig alt vært såre vel. Også i domstolene.

Nå hersker det angivelig stor usikkerhet om dommens praktiske konsekvenser. Men det er nokså opplagt at hvis møllene ikke skal rives, så er det fordi reineiere og utbyggere kommer til en enighet.

En slik enighet kunne være at møllene får utsatt rivingskravet og gjenopprettelsen av landskapet i 23 eller 99 år (vindmøllekonsesjoner er på 25 år). Og at pengestrømmen fra kraften i mellomtiden tilhører reineierne.

Inntil en enighet er oppnådd burde kanskje pengestrømmen fra kraftproduksjonen settes på sperret konto i et pålitelig fjell-land? Her kunne høyesterett vært klarere.

Om et slikt scenario er skremmende for investorer og regulerende myndigheter, så er det ingen tvil om at videre kraftutbygging i Norge vil kreve en helt annen ydmykhet, forhandlingsvilje, prosesskvalitet og respekt for lover og normer.

Eiendomsrett, for å si det forsiktig, spiller en beskjeden rolle – om noen – i en planleggertradisjon der «noen» regner ut hva som er best for «fellesskapet». Den tradisjonen er god. Men den må altså underkastes et annet og mer ydmykt forhold til gjennomføringsmuligheter, inkludert lov og eierskap: lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Allmenn adgang – eldre enn Magnus Håkonssons lovsamling fra 1274 – tilsier at lokal befolkning kan føle sterkt eierskap til slike områder. Følelsene kan dreie seg om bruksrett, samhold, og kunnskap om naturverdier. Magnus’ lovbøting – som garnbøting: sammensying og konsistenssjekk – var nettopp ydmyk og respektfull for institusjoner: etablert bruk, domsavsigelser på tinget, sedvane, og skrevne lover.

Når det gjelder vann- og vindkraft har vi kanskje tenkt litt feil – rent praktisk – i Norge. Vi har tenkt at vi har mye ubebygd land, spesielt fjellområder. Og at der er det levelig for kraftprodusenter.

Hvis intens lokal motstand var overraskende når ‘mulige områder for vindutbygging’ ble distribuert fra hovedstaden, så er overraskelsen i seg selv viktig lærdom. En disposisjonsrett til utmarksområder som ligger i lokalbefolkningen – men med stor vekt på tradisjoner, skånsomhet, og kanskje vern – er det oppsiktsvekkende at norsk ressursforvaltning kunne undervurdere.

Rent praktisk kan hende det er riktigere å tenke som i Danmark og Tyskland, at kombinasjonen av vindturbiner med jordbruk er god: da trenger du bare snakke med en bonde om gangen. Prisen er et kjent antall sekker rug. Både bonden og ordføreren vet hva de snakker om hvis det er snakk om å reise en vindmølle på et jorde.

Å bygge nærmere folk kan være riktigere også på andre måter: nær hovedveier og kai er kanskje tilkomst, sår i landskapet, støy og ørn mindre problematisk.

Pompøse planer fra oven om kraftutbygging pådro uansett myndighetene ydmykende snuoperasjoner – kostbart i form av fremtidig gjennomføringsevne – og en rødme vi til nå har savnet å se i sin fulle dybde: Som om almen bruksrett stiller arealene til disposisjon for kongen eller andre eiere: det er nettopp det slike rettigheter ikke gjør.

Høyesteretts dom kan bety at reineierne har en disposisjonsrett som gir dem anledning til å forhandle et kompromiss. I så fall kan møllene stå i en periode på eksempelvis 23 eller 99 år, og reineierne kan innkassere – i en eller annen styringsform og begrensning – hele verdien av kraftleveransene, pluss verdien av utsatt opprydning. En slik verdi vil langt overstige lagmannsrettsdommens utmålte erstatning på 90 millioner kroner, trolig med ti- til hundregangeren.

En alternativ tolkning av dommen er at denne delen av Fosenhalvøya er underlagt en dypere bruksforpliktelse som egentlig tilhører reinen, eller på annen måte tilhører naturen.

Grunnlovens paragraf 112 gir i så fall romslig takhøyde.

I så fall kan dommen være begynnelsen på et gigantisk naturfond, ett som bare delvis kan tilgodese brukerinteresser slik som reineiernes.

Vi lever i en spennende tid, med store lovnader.

– –

Eskeland og ENE senteret samarbeider gjennom NFR prosjektene NTRANS og HyValue med brukere og produsenter i energisektoren.