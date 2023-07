Kommentar

Ved å stoppe kornavtalen får Putin vist at han fortsatt har makt

Ole Kristian Strøm Skriver om krigen i Ukraina, sjakk, Formel 1, m.m.. Utdannet ved NMBU og Moskvas statsuniversitet. Hobbybonde.

PRESIDENT: Kreml har sendt ut dette bildet av Vladimir Putin i møte med guvernøren i Irkutsk-regionen, Igor Kobzev (med ryggen til) mandag.

Vladimir Putin (70) ble svekket da Wagner-gruppen marsjerte mot Moskva i St. Hans-helgen. Angrepet mot Kertsj-broen var en ny ydmykelse. Hans nei til kornavtalen med Ukraina kan være et behov for å vise styrke.

Riktig nok har Putin også flere ganger før truet med å trekke seg fra kornavtalen som betyr at Ukraina kan eksportere mat fra havner i Svartehavet.

Men nå har han et større behov for å vise at han har makt. Wagner-gruppens opprør, der de marsjerte i retning Moskva - men etter hvert stoppet, avslørte at Putins regime kan veltes, om noen vil prøve det.

President Putin vil med sitt nei til forlenget kornavtale vise sin makt både overfor russerne, men også mot Ukraina og Vesten.

PR-avdelingen i Kreml har siden Wagner-opprøret hatt travle dager med å skjule svakhetene til regimet og bygge opp under bildet om at Vladimir Putin har alt under kontroll fra sitt kontor i Kreml.

Putin kan fortsatt komme til å si ja til å forlenge avtalen, ifølge Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan, som forhandlet fram en avtale for ett år siden. Så sent som fredag sa Erdoğan at han og Putin var enige om å forlenge. Men mandag var presidentens talsmann klar på at Russland sier nei.

En tyrkiskregistrert bulkbåt frakter her korn fra Svartehavet i nærheten av Bosporus-stredet utenfor Istanbul. Bildet er tatt mandag.

Det spekuleres i om dette har sammenheng med angrepet mot Kertsj-broen. Den er Putins stolthet, og det er derfor et prestisjenederlag at Ukraina - etter alt å dømme - har lykkes med å ødelegge broen to ganger, både i oktober og nå mandag.

Vi skal ikke helt se bort fra at det er en sammenheng. I hvert fall om vi legger sammen Wagner-opprøret og angrepet mot Kertsj-broen. Begge episodene har vært ydmykende for Putin.

Dette bildet fra Maxar Technologies viser skadene på Kertsj-broen.

Moskvas argument for å trekke seg er først og fremst at den «russiske delen» av avtalen ikke er oppfylt. Det handler om eksport av russisk korn og kunstgjødsel. Russland ville ha lettelse i sanksjonene for å gjøre dette mulig.

Et annet argument fra russerne er at den ukrainske eksporten i liten grad har kommet fattige land i Afrika til gode. De har rett i at lite av kornet har endt på afrikanske bord, men eksporten har likevel hatt betydning for å holde kornprisen nede - etter at den gikk rett til værs etter invasjonen. FN-tall viser at det har gått nesten like mye til rikere land som til «det globale sør». Kina og Spania har vært de to største mottakerne av den ukrainske maten.

Vi så at kornprisen økte noe mandag som følge av nyheten om Russlands nei. Det er likevel usikkert hvor mye det betyr etter som Ukraina nå har funnet andre veier for å eksportere sitt korn - som tog og lektere. Samtidig har den ukrainske matproduksjonen falt kraftig som følge av krigen, blant annet fordi russerne har minelagt store områder. Den gode nyheten for Afrika og andre er at det ligger an til en brukbar kornavling i verden i år.

FNs generalsekretær António Guterres mener likevel at millioner av mennesker som er utsatt for sult, vil betale prisen for at Russland trekker seg fra kornavtalen. Han sendte et brev til presidenten der han skisserte en løsning - uten å få noe svar.

Russland er opptatt av å finne venner i Afrika. Der er muligheten større for å finne det de kaller «vennligsinnede land». Dette kan være grunn god nok for at president Putin kommer til å snu i denne saken.