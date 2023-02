Leder

Et historisk møte i Kyiv

PRESIDENTMØTE: Joe Biden og Volodymyr Zelenskyj ved St. Michael-katedralen i Kyiv mandag formiddag.

President Joe Bidens overraskende besøk i den ukrainske hovedstaden vil bli stående som et viktig symbolsk øyeblikk. Det viser USAs urokkelige støtte til Ukraina på et kritisk tidspunkt.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Russland har satt i gang en militær offensiv i Donbas for å oppnå noe de ikke har klart i løpet av 12 måneders krigføring. Ved fronten er kampene harde og tapene store. Da Biden kom på besøk gikk flyalarmen i Kyiv og over store deler av landet.

Vi er her for å bli, sa Biden da han ble spurt om formålet med reisen. USA vil ikke forlate et Ukraina som er under angrep. Det skal overhodet ikke være tvil om amerikansk støtte, understreket presidenten. Derfor gikk han sammen med det ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj i Kyivs gater.

PÅ BESØK: Joe Biden skriver i gjesteboken i Mariinsky-palasset i Kyiv, med Volodymyr Zelenskyj som tilskuer.

Biden sender et klart signal både til Ukraina og til Kreml. USA vil stå ved Ukrainas side, så lenge det er nødvendig. Putin kan ikke lykkes i sitt forsøk på å bruke våpenmakt for å presse ukrainerne til underkastelse.

Den amerikanske presidenten snakket om natten da Ukraina ble angrepet og alle forsto at verden var i endring. I en telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj spurte Biden hva han kunne gjøre for å hjelpe. Zelenskyj oppfordret ham til å samle verdensledere og få disse til å støtte Ukraina. Det har Biden gjort. USA er Ukrainas viktigste støttespiller og Biden står i spissen for en bred internasjonal koalisjon.

–Ett år etter består Kyiv. Ukraina består. Demokratiet består. Vårt vennskap består, sa Biden til Zelenskyj.

BREDE SMIL: Joe Biden, Volodymyr Zelenskyj og Olena Zelenska ved inngangen til Mariinsky-palasset i Kyiv.

I ett år har ukrainerne forsvart seg heltemodig mot russisk aggresjon. De forsvarer ikke bare sitt eget land, men også friheten og demokratiet.

Men ennå har ikke Ukraina vunnet. De vil trenge omfattende og langvarig militær og sivil bistand fra vestlige land.

Biden reiste videre til Polen der han de kommende dagene møter ledere for flere østeuropeiske Nato-land. Øst-Europa har historiske erfaringer med hva det innebærer å være underlagt Sovjetunionens dominans. De forstår hva Putin ønsker å oppnå i Ukraina, og hvilken trussel det utgjør.

Biden vil bruke de neste dagene på å forsikre europeiske allierte om at USA står ved sine forpliktelser, både overfor Ukraina og Nato-allierte. I en farlig tid er en styrket transatlantisk allianse vår beste sikkerhetsgaranti.