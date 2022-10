Kommentar

Pinlig for Støre

HAR SITT Å SLITE MED: Jonas Gahr Støre har ikke bare dårlige meningsmålinger. Han har også trøbbel med kommunalminister Sigbjørn Gjelsviks håndtering av en ny rapport. Bildet er fra en pressekonferanse i vår.

Opposisjonen plager Jonas Gahr Støre med kommunalministerens flaue opptreden.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Stortinget har stengt badstuen sin på grunn av de høye strømprisene. Onsdag kom statsministeren likevel klar for roast. Det var spørretime.

Og det ble ingen varmende affære.

Venstre er misfornøyd med skattesjokket. Frp med strømsjokket, SV og MDG med utbygging av oljeplattformer. Høyre er misfornøyd med regjeringens avvikling av fritt behandlingsvalg. Også Rødt da, som klager på behandlingen av de ME-syke.

I STORTINGET: Statsminister Jonas Gahr Støre stilte tirsdag i Stortinget for å orientere om Ukraina-invasjonen. Onsdag var det spørretime der opposisjonen utfordret ham på alt fra klima til skatt.

Støre svarte til stadighet «inndekning» og «inflasjon».

Og interessant nok virker Jonas mer fossil enn på lenge i runddansen med MDG og SV, som vil stanse nye oljefelt.

Ikke bare virker han ivrig på nye oljefelt, han nevnte også behovet for infrastruktur i Barentshavet. Det er kanskje et nytt gassrør han snakket om?

Hardest i klypa var som vanlig Sylvi Listhaug, som hadde samlet en rekke privatpersoner på Stortingets galleri som mister nattesøvnen av regjeringens politikk.

Listhaug hadde ikke bare funnet noen som var rammet av høye strømpriser. Hun hadde også motstandere av den nye lakseskatten og formuesskatten. Og ba Støre om svar.

Sånt er vanskelig for en politiker.

Støre avviste at det er snakk om noe skattesjokk og forsvarte skatteøkningene med de enorme ekstrainntekter i kraftbransjen.

Men han åpnet for å rygge tilbake på lakseskatten, akkurat som Sp har gjort. Støre viser til at dette skal behandles neste år og at de er åpne for innspill.

Som Olaug Bollestad fra KrF påpekte: noen av kuttene i statsbudsjettet sier regjeringen handler om feil. Matsentralen for eksempel, de får pengene sine likevel.

Hva mer kan da være feil?

Alt før forhandlingene om statsbudsjettet har begynt, har regjeringen gått tilbake på forslag i eget budsjett.

Det er jo vanligvis SV som skal få de seirene.

I STORTINGET TIRSDAG: Erna Solberg (H) og Ine Eriksen Søreide (H) i Vandrehallen etter at statsminister Jonas Gahr Støre har orientert Stortinget om krigen i Ukraina. Onsdag stilte Søreide i spørretimen med kritikk av kommunalministeren.

Men alle disse sakene de havner akkurat nå helt i skyggen av Den Mest Pinlige saken for regjeringen.

Nemlig kommunalministeren som denne uken ble tvunget til å publisere en forskningsrapport om hvordan fremmede makter kan påvirke norsk valg.

Det ville Sigbjørn Gjelsvik (Sp) først ikke, fordi et av scenarioene i rapporten handler om hvordan Nei til EØS-grupper kan utsettes for påvirkning, for eksempel fra russiske troll.

Han er selv imot EØS.

Det største opposisjonspartiet har ikke tenkt å la denne karamelliserte muligheten gå fra dem. Tirsdag kom Erna Solberg med subtile angrep om hvor viktig det er å forstå manipulasjonsforsøk fra Russland.

Onsdag avsluttet Ine Marie Søreide (H) spørretimen med en kikkhullsoperasjon der det gjør aller mest vondt.

HAR ANSVARET FOR VALG: Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik har fått mye kritikk for sin mottagelse av en forskningsrapport fra FFI om valgpåvirkning. Ministeren anklaget forskerne for å drive aktivisme for EØS i rapporten.

Søreide spurte ikke bare en gang om hvordan Gjelsvik kan ha ansvaret for valggjennomføring i Norge når han ikke har forstått hvordan påvirkningsaksjoner kan foregå.

For selv om Gjelsvik har snudd, har han ikke det. Han fortsetter med sin argumentasjonsrekke for ikke å publisere rapporten, både på departementets nettsider og i mediene.

Støre måtte bare si det som det er. At dette ikke var holdbart av Gjelsvik.

Det er altså ikke bare velgerne og opposisjonen som er misfornøyd med denne regjeringen. Statsministeren virker ikke bare begeistret selv heller.

Og der har de i det minste en ting de kan være enige om.