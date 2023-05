Kommentar

Dronningens – og rockens – død

Tina Turner var et sankthansbål av vilje og livskraft, og sang parykken av alle sine utfordrere.

Om ikke så altfor for mange år, er de borte, alle de som i løpet av et tiår eller to definerte pop- og rockmusikken, og med den en hel ungdomskultur, så å si i over hele kloden.

Bare i år har vi mistet musikalske totempæler som David Crosby, Burt Bacharach, Jeff Beck og denne uken, altså, den tøffeste av dem alle – Anna Mae Bullock, hele verdens Tina Turner.

Alle var de sentrale personligheter og premissleverandører – ruvende skikkelser med direktekobling til millioner av mennesker verden over.

For meg var Crosby og Bacharach spesielt viktige. Crosby fordi han var en så unik sanger og legendarisk vrien personlighet, og fordi han noen år før jeg ble født besørget en av pop- og rock-æraens mest ikoniske innspillinger, «If I Could Only Remember My Name».

Bacharach fordi han skrev de mest elegante melodiene i det forrige århundret. Ikke minst «This Guy’s in Love With You», som jeg etter beste evne sang til min kone under bryllupet vårt for, ja, nesten på dagen 20 år siden.

Som privatpraktiserende gitarspiller er også den særmerkte virtuosen Jeff Beck et av de store forbildene, men andre skinner sterkere. Jeg gruer meg veldig til den dagen særlig en av dem går bort – for da blir det som om en solid vegg i tilværelsen ramler ned. Så viktige er disse menneskene for mange av oss.

Og så Tina, da.

Jeg fornektet henne i mange år. Jeg lot meg irritere over 80-tallshitsene, den gangen hun som 45-åring begikk rock-æraens sterkeste og mest spektakulære comeback. Hun var liksom ikke helt «riktig» i min musikalske dannelsesprosess – iallfall ikke før jeg senere gjorde et dypdykk i hennes mildt sagt rikholdige katalog og fant det rene gull.

Allerede som tiåring fikk jeg betennelse på hørselsnerven av «What’s Love Got to Do With It», monsterhiten fra comebackplaten «Private Dancer». Da den kom på «Ti Skuddet» ble jeg sur og opprørt, og det husker jeg godt, for jeg husker de popmusikalske øyeblikkene bedre enn jeg husker nær sagt noe annet i livet.

Også de senere 80-tallsslagerne hennes var som musikalsk gelatin. Verst var «The Best», som først ble utgitt av den walisiske grøtsangeren Bonnie Tyler, og som selvsagt kun ble en hit i Norge.

Året etter ga Tina ut sin berømte versjon, som siden har vært en obligatorisk gjenganger i all verdens kommersradiostasjoner, aerobicsaler og håndballhaller, og har gjort ubotelig skade på sjel og sinn.

Disse sangene føltes som selve definisjonen på tannløs, pregløs og fargeløs midtrabattpop.

Når jeg hører dem i dag, blir jeg noe mildere stemt, må jeg innrømme. Det er solide, proffe håndverkslåter, og Tina synger dem med autoritet.

Og ser vi bak slagerne, og bak den nesten parodisk tidstypiske produksjonen, ble det laget masse bra musikk også i denne vilt suksessrike perioden i Turners bemerkelsesverdige karriereløp.

Mer enn det: Det er overhodet ikke krevende å forstå hvorfor Tina Turner mot alle odds og prediksjoner gjorde det største comebacket siden Jesus 1. påskedag, og ble en av tiårets absolutte megasuperstjerner og dessuten tungt respektert av de mest respekterte i musikkbransjen.

Det var fordi Tina Turner var, eh, den beste.

TRIUMVIRAT: Tina, Elvis og Frank.

En kollega sier det slik: Av alle underholdningsartister i det 20. århundret matches hun kun av Elvis og Sinatra.

Jeg er enig.

For ikke bare var hun en helt eksepsjonelt dyktig og beintøff vokalist (sjekk for eksempel måten hun nærmest brøyter seg gjennom den småharry b-sidelåten «I Wrote a Letter», skrevet av krautrockpioneren Inga Rumpf). Hun skapte også sin egen liga som performer og scenekunstner.

I ordbøkene kunne gjerne ordet «karisma» defineres slik: Tina Turner.

Litt trist, kanskje, var det at det svære gjennombruddet kom først da hun, muligens tilfeldig, lot seg tilpasse markedets og MTVs krav til minste motstands vei, iallfall i platestudioet. Live var hun like ellevill som alltid.

For hennes artistiske storhetstid fant sted før hun ble et av 80-tallets største stadionrock-ikoner. I den berg-og-dalbane-aktige, og tør man si svarte, Ike & Tina-perioden, frontet hun et av rockens feteste orkestre, ga nytt liv til etablerte hits, og skrev en av rockens aller kvasseste låter, den selvbiografiske og smårånete «Nutbush City Limits».

Så mye er sagt og fortalt om marerittårene hennes, da hun og Ike var et (slags) par, og den nifst sjalu og høyeruptive Ike gjorde det han kunne for å tråkke henne ned i sølen. Samtidig leverte hun den ene kraftprestasjonen etter den andre på plate og ikke minst, live.

Her ligger vel nøkkelen til å forstå dette sankthansbålet av vilje og livskraft. Hun kom fra lutfattige kår og kjempet mot en destruktiv djevel av en ektemann – og ble til slutt den utvilsomme dronningen av rock’n’roll; en kunstform hvis utgangspunkt handlet om å sprenge grenser og definere sine egne regler.

Og om å være her – nå.

Nå tilhører rocken mest av alt nostalgiens felt, for populærmusikkens elv har gjennom flere tiår buktet seg i helt andre retninger.

Selv har jeg falt av, slik man gjerne gjør, men det at Tina gjorde sitt gigantiske comeback da hun pushet 50 burde jo være til inspirasjon for alle aldersmessig fremskredne som føler at futten er i ferd med å forgå.

Og hvis du søker det endelige beviset på Anna Maes storhet som vokalkunstner og rått musikalsk talent, så er mitt råd følgende: Sett volumknappen på 11 og la den ypperlige samleplaten «Funkier Than A Mosquito’s Tweeter» dure i vei.

Du kommer til å danse til alt slagg og aldring er bortsvettet, og lysten på livets fristelser er vendt tilbake, med hevn i blikket.

Det er så fett og så funky og så sexy at man knapt kan tro det man hører. Og midt i stormens øye står den ennå unge Tina, og vrir og vrenger og vræler og vrinsker som om det er rett før stemmebåndene ryker tvert av.

Det er sånn hun bør huskes. Som den tøffeste og farligste sangeren av dem alle.

