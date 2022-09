TAR DEBATTEN: – Jeg tror at disse konservative holdningene har enorme samfunnskonsekvenser, og fortsatt er med på å holde kvinner nede, skriver psykolog Maria Abrahamsen i denne kronikken.

Debatt

Fire regler for kvinner

Om du er en av dem som har klart å bryte gjennom en mannsdominert statistikk og blitt en suksessfull leder eller karrierekvinne, må du huske å forsvare at du fortsatt er en flink mor, at du er jordnær og lite aggressiv, ikke drikker deg full og ikke tar for mye plass. Helst se pen ut, men ikke for pen, for da tror ingen at du har fått jobben din på grunn av kompetansen din.

MARIA ABRAHAMSEN, psykolog, @psyktdeg

Slik lærte jeg dette:

1. Ikke drikk deg for full

For et par uker siden tålte ikke verden å se Sanna Marin danse på fest med vennene sine, uten å kreve doptest. Hun mistet tillit i folket.

Da Boris Johnson ble filmet dansende med en kvinne på fest, med en øl i hånda, var overskriften «se den morsomme filmen som ble en online hit».

2. Ikke vær for pen

Jeg var nylig på Arendalsuka, hvor jeg satt i en panelsamtale. På scenen kom en mannlig kollega med følgende utsagn: «Du er jo pen… Hva har det å si for alle følgerene dine?».

Det er tredje gangen jeg er blitt stilt dette spørsmålet på en scene foran publikum. Og hver gang har det vært en mann over 50 år som har spurt.

Da jeg gav ut min første bok ble jeg spurt om jeg trodde min suksess kunne skyldes at jeg var pen. Jeg har aldri hørt en mannlig forfatter bli stilt disse spørsmålene, selv om forskning forteller oss at et godt utseende kan gi deg flere muligheter, uavhengig av kjønn.

Det eneste jeg kan love disse mennene, er at hvis mitt utseende er et ansvarsbærende privilegium jeg har, så skal jeg forvalte det vel.

Men jeg tror det er nettopp slike utsagn og holdninger med fokus på utseende som får kvinner til å tvile på seg selv. Jeg skulle ønske at vi snart kunne si til unge jenter at deres utseende ikke har så stor verdi som deres verdier, drivkraft og deres ferdigheter.

3. Ikke bruk for mye sminke

Nylig ble jeg også nedprioritert av en veldedig organisasjon jeg ønsket å samarbeide med, fordi de mente jeg brukte for mye sminke. Avgjørelsen ble tatt av organisasjonens styre, som består av menn.

At jeg var autorisert psykolog med et stort publikum spilte altså ingen rolle.

Heller ikke at jeg daglig får meldinger fra mennesker som har fått det bedre på grunn av kunnskapen jeg delte. Kreativ selvuttrykkelse og estetikk er ikke noe nytt ved vår tid.

Men som kvinnelig psykolog ble jeg likevel diskriminert fordi jeg bruker maskara, på tross av hvor normalisert det er for alle kjønn i dag.

Som min veileder under psykologistudiene, Bente Træen, sa til meg, så er det sunt for psyken vår å stelle seg for å føle seg vel.

Så skal jeg vel heller ikke skamme meg for å gjøre det selv.

Jeg tror vi må jobbe med unge jenters selvfølelse, ved ta kampen mot industrien som kapitaliserer på deres usikkerheter i ung alder, og normaliserer ekstreme varianter av estetikk på sosiale media.

Begynn der, fremfor å fortelle jenter hvordan bør se ut eller be dem begrense deres ufarlige og sosialt aksepterte vaner for personlig velvære og selvuttrykkelse.

4. Vær i arbeid, men ikke sats på karriere når du har barn

«Jeg ser du gjør en god jobb, Maria, men husk at det viktigste er å ta vare på familien», fikk jeg høre av en annen kvinne.

Betyr virkelig det at jeg har en karriere og synes i offentligheten, at jeg må leve med at folk tror at jeg ikke har tid til å bygge lego med ungen min, lese bok sammen og synge for han hver kveld?

Må jeg virkelig forsvare meg her også, å si at også jeg lager middag hver dag, er med ungen min på aktiviteter og koser meg som mamma? Jeg forstår det ikke. Jeg har selv vokst opp med en far som hadde reisejobb. Og vi har idag et vel så godt forhold, som jeg har til min mor.

Ingen kritiserte han for å være en dårlig far. Da far til mitt eget barn tok to uker mer permisjon enn hva han hadde krav på, og ble hyllet i nærmiljøet.

«For en god pappa», sa de. Og det er han. Han fikk særlig skryt da han overtok rutinen med å ta med sønnen vår på babysang. «For en god pappa», sa de da også. Og det er han. Men hva er egentlig greia? Forventer vi ikke mer av menn?

Og hvor mye forventer vi egentlig av kvinner? Det i hvert fall ingen som skrøt av meg for å ha hatt resten av permisjonstiden, eller for å ta sønnen vår med på babysang. Noe som ville kjentes rart å få skryt for, siden vi gjorde det fordi det er hyggelig, ikke for å være flinke.

Jeg tror at disse konservative holdningene har enorme samfunnskonsekvenser, og fortsatt er med på å holde kvinner nede.

For å oppnå reell likestilling trengs det mer enn formelle rettigheter.

80 % av alle som tjener over én million i Norge er menn, og det er bare 14 prosent kvinner blant topplederne i Norges 200 største selskaper.

Vi bør være mer nysgjerrige på i hvilken grad disse skjevhetene henger sammen med fordeling av makt og ressurser i samfunnet, blant annet med tanke på hvilke sykdommer det velger å forskes på og gis støtte til, og hvordan teknologien utvikles, når verden styres av menn.

Fortsetter vi å trykke ned kvinner og fortelle dem hvordan de bør oppføre seg, så forstår jeg godt at kvinner ikke tør å stikke seg frem. At de heller tar en forutsigbar og anonym stilling, siden det er det tryggeste og mest sosialt aksepterte.

Kjære kvinne.

Til deg som er kvinne og av og til drikker deg full med venner. Og du som begynte å bruke sminke da du var 14 fordi «alle andre gjorde det», og det nå er blitt en del av dine vaner.

Til deg som har et avslappet forhold til ditt eget utseende, og samtidig føler deg trygg på dine ferdigheter og sikker på din kompetanse.

Og deg som er mamma, men fortsatt har store drømmer for karrieren din.

Takk for at du hver dag takler å leve samfunnets institusjonaliserte patriarki som undertrykker kvinner og får dem til å mislike seg selv fra ung alder, for å deretter kapitalisere på deres usikkerheter.

Du er med på å forandre verden. Du er et forbilde! Og du kan med fordel gi enda litt mer faen i dem som kritiserer deg og gjøre enda mer som du vil.