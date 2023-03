Kommentar

Årets sommerferie blir knalldyr

GRAN CANARIA: Nå er det dyrt for nordmenn å kjøpe seg euro. Og inflasjonen er rekordhøy på Kanariøyene og de fleste andre feriestedene vi drømmer om.

Endelig etter tre år med pandemi skal vi ut og fly. Men så er gærningene våre ikke verdt noe!

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Etter hotellkarantene, munnbind og krav om vaksinasjonspass, står den foran oss: Sommeren 2023.

Åpen. Varm. Velkommen. Fri for QR-koder.

Den tvungne Norgesferien er over. Ikke flere halvsmeltede brearmer på Vestlandet eller bæsjing i hagene til folk i Lofoten.

Nå skal vi utenlands! VG kunne nylig melde om ekstrem fart i chartersalget.

NORGESFERIE? I Moss blåste det 17 sekundmeter i 2020 og Bastøferja ble innstilt.

Allerede etter jul begynte vi å planlegge. Jeg har bestilt ferie til Storbritannia for lengst. Harry Potter-land. Fotballtrøyer. Harrods. Museet som stiller ut skjeletter og hjerner åpner igjen etter flere år med oppussing.

Sommartider, hey, hey!

Men det vi pleide å kalle gærninger, altså pengene i utlandet, de er kjempemye verdt.

Vår krone er på et bunnivå. Det betyr sammen med rekordhøy inflasjon at årets sommerferie kommer til å bli kjempedyr.

FROGNERPARKEN: Oslosommer i Frognerparken er en mulighet.

For du merker det allerede når du passerer Storlien. Svensk radio meldte nylig om svensker som har begynt å kjøre over grensen til Norge for å handle.

Den norske kronen er ikke lenger sterkere enn den svenske. Verdien er omtrent lik.

Mange varer er nok fremdeles billigere i Sverige fordi Norge har blant Europas dyreste mat. Men matvareprisene hos søta bror har gått opp mye mer det siste året i Sverige enn i Norge.

I Danmark, hvor kronen følger euroen, er det også dyrt. En dansk krone koster for tiden en og en halv norsk.

BREEN FORSVINNER: Turistattraksjonen Briksdalsbreen smelter som isbreer flest.

Dyrt blir det antagelig også for alle som har bestilt Sydenferie i euroland. En gang i tiden ganget vi med syv eller åtte. Kursen forandrer seg hele tiden, men akkurat nå koster det over 11 kroner for en euro.

Dollaren som lå på fem–seks kroner for ti år siden, koster også over ti kroner nå. Og pundet som lå på åtte–ni kroner for ti år siden, koster nå nesten 13.

Å gange med ti er oppskrift på overtrekk. Det holder ikke lenger.

I tillegg er prisstigningen i de fleste av ferielandene våre enda høyere enn den er i Norge.

Å spise på restaurant, kjøpe en øl eller gå på badeland er blitt mye dyrere enn det var for to år siden.

PROVISORISK DO: Slik så det ut etter at naboene hadde prøvd å rydde opp i et av «friluftstoalettene» på Unstad i Nord-Norge i 2017.

Lav norsk krone er bra for alle som selger varer til utlandet. Det er også bra for turistnæringen i Norge.

Det er imidlertid en dårlig nyhet når vi skal handle varer i utlandet.

Eller dra på ferie dit.

TOKYO? Landet er kostbart, men valutaen og inflasjonen er ikke avskrekkende. Her fra kirsebærblomstringen i Tokyo, bildet er tatt søndag.

Hvor er det best å dra? Trenger du en unnskyldning for å besøke Japan, kan du ta en titt på den ikke avskrekkende dyre valutaen der. De har heller ikke hatt noen inflasjonsbølge.

Ellers er vannet fortsatt like slående grønt på Vestlandet. Og Svolværgeita i Lofoten er spektakulær.

I pandemiårene fikk mange lære seg å sette mer pris på Norge. Hvem hadde tidligere hørt om Rakssetra i Stryn? Nå trendet den på Instagram.

Det finnes ikke mye som er vakrere.

LONDON: Pundet er rekorddyrt og inflasjonen høy. Det kommer til å koste å feriere i Storbritannia i sommer.

Men fordelen for ferierende i pandemiårene er at vi fikk være mer for oss selv. Det var ingen forulykkede spanjoler i turstien til Geiranger som måtte ha Sea King.

I år derimot blir det nok mange tyskere på bryggene og svabergene våre. For det er billigere enn vanlig for utlendinger å feriere i Norge.

Dyr blir nok ferien, samme hvor du drar. Aller dyrest ser det til å bli i Storbritannia. Dit jeg skal.

Pssst! Kronesmellen er dårlig nytt på flere områder - men mange nordmenn kan utnytte den svake kronekursen! Se hvordan her (Dine Penger+)

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post