KALORIANGST: – Stjerner som Gwyneth Paltrow (bildet) er verken leger, ernæringseksperter eller noe lignende, men en smarte forretningskvinner som lever av utseendet og å overbevise folk om sine «sunne» valg. Men råd fra berømte «eksperter» har en stadig større makt over folk, hevder kronikkforfatteren.

Mandelmammaenes påvirkningskraft

Jeg tror ikke mange kjenner seg igjen i at noen seriøst ber sin egen datter om å spise to mandler når de klager over svimmelhet. Men dette handler like mye om hvilke signaler vi gir, oftest ubevisst, når det gjelder mat og kalorier, og hvordan vi selv har det med dette.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

KARI LØVENDAHL MOGSTAD, lege og forfatter

Har dere hørt om «Almond moms»?

En typisk utgave er Hollywood-stjernen Gwyneth Paltrow, som i sitt siste famøse intervju sitter med intravenøs vitamininnsprøytning mens hun legger ut om hvor lite hun spiser i løpet av en dag. Men dessverre trenger vi ikke å dra til Hollywood for å finne dem.

Det var min egen datter som først fortalte meg om hva en «almond mom» er. Gudskjelov ikke fordi hun mente jeg var en, men fordi hun vet at det finnes så altfor mange der ute.

Begrepet kommer fra kjendis-mammaen Yolanda Hadid, som angivelig skal ha rådet sin modelldatter Gigi til å ta seg to mandler (selv mener hun uttalelsen er tatt ut av kontekst), som hun måtte huske å tygge godt, en gang hun klaget over sult og svimmelhet.

Men de to mandlene har på en møte blitt et symbol på de mange forkvaklede og skadelige rådene og signalene mange av oss mødre gir til våre egne barn når det gjelder mat og næring.

Jeg tror ikke mange kjenner seg igjen i at de seriøst ber sin egen datter om å spise to mandler når de klager over svimmelhet og tegn til underernæring.

Men dette handler like mye om hvilke signaler vi gir, oftest ubevisst, når det gjelder mat og kalorier, og hvordan vi selv har det med dette.

Jeg hørte en gang en mor som ga datteren sin rådet om at «seks druer er greit, syv er godteri». Jeg har også hørt om moren til tenåringsjenta, som tydelig understrekte at da hun var atten, så veide hun bare femti kilo, og stadig sier at hun savner å være pen og tynn.

MOR OG DATTER: Yolanda Hadid og datteren Gigi i 2018.

Jeg kjenner jeg blir både sint og lei meg når jeg hører slike eksempler. Men jeg er dessverre ikke overrasket over at voksne kvinner, mødre og rollemodeller, dytter over sine egne issues og overopptatthet av kropp og vekt til sine omgivelser.

Vi vet fra forskning at mange voksne også strever med et anstrengt forhold til mat og kropp. En engelsk studie fra 2017 viste at tre prosent av middelaldrende kvinner har en spiseforstyrrelse, og seksti prosent sa at de har et dårlig kroppsbilde.

Mørketallene er trolig store, og det er ingen grunn til å tro at det er annerledes her til lands.

Og det er ikke lett, når samfunnet vårt styres av et enormt fokus på kropp og utseende, samtidig som det råder et anstrengt forhold til aldring og naturlige endringer på kroppen vår.

Vi ser samtidig at stadig flere «eksperter» har drøssevis av følgere på sosiale medier, og det kan også være hardt å være en vanlig fagperson som skal «konkurrere» om sannheten, når det kommer til gode og sunne kostholdsråd.

Jeg mener at noe av dette er spiseforstyrrelser pakket inn i glossy innpakning, noe for eksempel berømte Gwyneth Paltrow viser, ved å fortelle at hun ikke spiser før klokken tolv. Da er det en kopp buljong som er hennes favoritt, før hun spiser grønnsaker til middag.

Paltrow er verken lege, ernæringsekspert eller noe lignende, men en smart forretningskvinne og skuespiller, som lever av utseendet og å overbevise folk om sine «sunne» valg.

Les også «25 under 25:» Skjerp dere, mødre! Jeg vil komme med en påstand, som muligens kan provosere og gjøre at enkelte føler seg litt støtt: Veldig mange damer i…

Slike overbevisende råd fra berømte «eksperter» har en stadig større makt over folk, og de snakker om helse, mat og «sunnhet» på en ubeskjeden og etter min mening farlig måte, som virkelig kan lede mennesker inn i sykdom og lidelse.

Vi har slike eksempler mer lokalt også, både med og uten helsebakgrunn, og kjennetegnet er gjerne at de kommer med sine budskap og råd på en svært overbevisende måte, og pakket inn i begreper om sunnhet, velvære og livsnytelse.

Men om vi ser på deres dietter og matforslag, så tror jeg det ligger mye mat- og kaloriangst bak, der det skaper langt mer uhelse og fare for en spiseforstyrrelse enn en vei til å nyte livet.

Det er vanskelig å unngå at sin egen opptatthet av mat, kalorier og dietter blir plukket opp av barna sine, om man er forelder.

Jeg husker en historie jeg siterte i boken min «Kroppsklemma». Den handlet om femåringen som i barnehagen ikke ville spise bolle en fredag, «fordi det er for mye karbo i dem».

Det er utallige slike eksempler, i vanlige hjem, der mødre (oftest) kommenterer egen og andres kropper, mat og dårlige samvittighet. Og på TikTok og andre plattformer, der #almondmom har tatt av, og dette har blitt et stort tema.

Jeg tror denne enorme opptattheten av mat og kropp egentlig er et symptom på noe annet vi kanskje strever med. Den store forekomsten av slanking og restriktivt forhold til mat, handler gjerne om å få kontroll over følelser som er vanskelige og kompliserte, og som egentlig handler om helt andre ting med livene vi lever.

Det kan være både litt svevende og krevende å snakke om følelser. Da kan jo en mandel eller tre være mer håndfast å ty til noen ganger.