FØRST TAPER, SÅ VINNER: Comeback kid-Ulf Kristersson kan bli Sveriges nye statsminister. Men svensk politikk er splittet som aldri før.

Og så kom Kristersson

Alle utropte Jimmie Åkesson og Magdalena Andersson til valgets store vinnere, mens Ulf Kristersson nærmest ble avsatt på direkten. Så snudde det hele.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Jevne valg er det alltid i Sverige, men i år er det så jevnt at pilen svinger som under et langt og særdeles intenst sjakkparti mellom Magnus Carlsen og Jan Nepomnjasjtsjij.

Tidligere på søndagskvelden så det ut til at Sverigedemokraterna ble markant større enn Moderaterna, Sveriges Høyre. Samtidig lå det meste an til at Socialdemokratenes fremgang ville sikre en rødgrønn seier, en stor triumf for sittende statsminister Magdalena Andersson.

Taperen var Moderaternas leder Ulf Kristersson, de borgerliges statsministerkandidat. På valgsendingene ble det spekulert i om Kristersson ville gå av i løpet av kvelden.

Så viste det seg at valgdagsmålingene var upresise.

Og Ulf gjorde comeback.

Per nå ser det ut til at de borgerlige partiene til sammen blir bitte litt større enn de rødgrønne (175–174 i mandater) – og at Moderaternas tilbakegang er mindre enn hva de tidlige tallene antydet.

Det betyr at Ulf Kristersson ligger an til å bli Sveriges nye statsminister, og sammen med støttepartiet Kristdemokraterna blir Moderaterna klart større enn Jimmie Åkessons Sverigedemokraterna.

Marginene er så tette at vi må vente på at utenlandsstemmene blir talt opp. Det svenske valget blir dermed endelig avgjort først på onsdag eller torsdag.

Men om det blir borgerlig regjering i Sverige, tyder det meste på at den vil bli en minoritetsregjering bestående av Ulf Kristerssons parti og det lille Kristdemokraterna. Liberalerna, som før valget lenge så ut til å havne under sperregrensen, kan også inngå i en slik koalisjon, men de holder ennå Sverigedemokraterna på armlengdes avstand.

Jimmie Åkessons omstridte flokk har fått det endelige gjennombruddet i dette valget, etter å ha vært paria i svensk politikk helt siden dannelsen på 1990-tallet. Nå er de tatt inn i den borgerlige familien, om enn som fetter, ikke som bror. Åkesson vil i regjering, men tiden er nok ikke helt inne – ennå.

Uansett vil et klart styrket Sverigedemokraterna vil få tung innflytelse over en eventuell Kristersson-regjering – og med det blir svensk politikk forandret, i lang tid.

Det er vanskelig å tolke et så jevnt valg, utover at det svenske folk er dypt splittet. Ytterkantpartiene og især SD gjør det godt, men også Anderssons sosialdemokrater har gjort nederlagsdømmingen til skamme, og er Sveriges klart største parti.

DUELL: Og ennå ikke helt avgjort hvem av Ulf Kristersson og Magdalena Andersson som blir Sveriges neste statsminister.

Magdalena Andersson ser altså ut til å miste flertallet og dermed statsministerposisjonen, men et resultat på over 30 prosent er en sterk prestasjon av den ennå ferske partilederen.

«Sossarna» var lenge nederlagsdømte etter flere dårlige valg, men Andersson har klart å snu trenden.

Partiet satset alt på å bygge henne som en slags ny landsmoder, men det ser likevel ut til at det ikke holdt helt inn for «Magda», Sveriges første kvinnelige statsminister.

For Kristersson, han kalles vel ikke ennå «Uffe», ser nemlig ut til å ha gjort en ganske formidabel sluttspurt.

Det farger Sverige blått.

Med de kontroversielle Sverigedemokraterna med i flertallet.

Så får vi se hva slags politikk en ny borgerlig regjering vil føre – og hvor mye innflytelse Åkessons flokk vil få over en Kristersson-regjering. Centerpartiet åpner for å kompromisse med Moderaterna igjen, men bare om Kristersson bryter båndene til SD. Det kommer neppe til å skje.

Mye er ennå uklart i svensk politikk, slik det har vært det i mange år. Rotet fra Löfven-perioden, og spesielt etter valget i 2018 da det tok fire måneder å danne regjering, er kanskje over, og blokkene virker mer sementerte.

Men et delt folk og en delt riksdag gir ingen et tydelig mandat til å endre politikken hardt i en gitt retning.

Det blir nye interessante – og stormfulle – år der borte hos broderfolket.