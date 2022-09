Kommentar

Kampen mot forfallet

De færreste av oss drømmer om å bli ungdommer igjen. Samtidig kjemper mange hardt for å bevare det ytre skallet fra den gangen.

Denne uken har vi snakket mye om skjønnhetsklinikker. Og om hvordan såkalt “estetisk medisin” kan hjelpe oss med å bremse det fysiske forfallet som kommer til oss alle, før eller senere.

Fortsatt er det flest kvinner som bruker skjønnhetssalonger og dyre kremer. Hver og en må selvsagt avgjøre hvordan hun ønsker å forholde seg til kroppens aldring og uunngåelige forandringer.

Kroppspress ikke noe nytt

De aller fleste, både menn og kvinner, forsøker å gjøre det beste ut av det naturen har gitt dem. Livet gjennom. Noen nøyer seg med en kjapp overhaling før de starter dagen. En dusj, og kanskje litt sminke på øyne og kinn. Andre legger både tid og penger i avanserte skjønnhetsbehandlinger. Gjerne stadig mer ettersom årene går.

Min forgjenger i VG, avdøde Olav Versto, sa ofte at det undret ham at vi i vårt samfunn dyrker det som forfaller, nemlig kroppen. Mens vi i stor grad overser det som modnes gjennom erfaring og levd liv: Sjelen.

Kroppspress er ikke noe nytt. Samfunn har alltid dyrket skjønnhet, til alle tider. Idealene har ikke vært de samme overalt. Men menneskene har alltid hatt noe å strekke seg etter.

Tidvis har det blitt tatt i bruk brutale virkemidler for å oppnå det rådende skjønnhetsidealet. Som i tidligere tiders Kina, der småjenters føtter ble bundet opp og maltraktert. Kvinneføtter skulle være små, alt annet var ukvinnelig og stygt.

Jo mer diskret, jo bedre

I tidligere tider var de mest inngripende verktøyene ofte forbeholdt overklassen, og eliten. Det var stort sett bare Hollywood-stjerner som tok kosmetiske operasjoner, la inn nye bryster, eller fylte ut lepper og kinn.

De fleste av oss forsøker å gjøre det beste ut av det naturen har gitt oss. Noen bruker mye tid og penger på å bremse forfallet.

I dag er slikt lettere tilgjengelig for alle i vårt samfunn. Det er stadig mer vanlig med fyldige lepper, farget hår og glatte kinn, også blant dem som er godt voksne. Det er ikke lenger eksklusivt og elegant. I dag er mye av dette tilgjengelig for folk flest.

Derfor reklamerer nå skjønnhetsklinikker med behandlinger som ikke skal se ut som behandlinger. Som legen for den mye omtalte skjønnhetsklinikken Nomi, Karim Sayed, som understreker at målet er å se mest mulig naturlig ut etter å ha vært hos ham. Jo mer diskret og usynlig han klarer å bremse kvinners tegn på aldring, jo bedre. Og dyrere, vil jeg tippe.

Kvinnelige skuespillere

Behovet for slike behandlinger har ikke oppstått ut fra ingenting. Voksne kvinner har lenge, i mange sammenhenger, blitt ansett som mindre attraktive enn de unge. Mange opplever at de blir mindre synlige når de blir eldre.

Kanskje er det mest merkbart for dem som har skjønnhet og utseende som en viktig del av sitt virke og sin identitet. Modeller er et selvfølgelig eksempel her.

Men også for kvinner som selv ser utseende som en viktig del av den de er. Kanskje fordi det er dette de har fått mest oppmerksomhet for gjennom yngre år.

Kvinner i dag har større frihet og mer egne penger enn de som kom før oss. Kvinnekampen har gitt resultater.

Et annet iøyenfallende eksempel, både i Norge og ute i verden, er kvinnelige skuespillere som får færre store roller jo eldre de blir. Mens mannlige godt voksne skuespillere fortsatt kan velge i interessante jobbtilbud.

Korte gensere - og solbrune mager

Menn med solid sølvgrå hårmanke ofte har blitt kalt “silverfox”, sølvrev. Kvinner, på sin side, har lenge brukt tid og penger på å farge håret. Men nå ser vi at også stadig stadig flere kvinner har latt håret gråne i takt med naturen. Jeg er blant dem.

For noe er i ferd med å skje. Voksne damer tar mer plass, både i sitt eget liv og i samfunnet rundt seg. Flere tiår med kvinnekamp har gitt resultater.

Kvinner kan i mye større grad enn før velge sine egne liv. Norske kvinners høye deltagelse i arbeidslivet gjør det mulig. Alle vet at uten økonomisk selvstendighet finnes ingen frihet. Voksne damer i vår tid har ofte både bedre økonomi og kanskje mer selvtillit enn dem som kom før oss.

CNN-programleder Anderson Cooper er en av mennene som kalles «Silver fox» på grunn av sin sølvgrå hårmanke.

– Korte gensere over solbrune nakne mager er unge kvinners hevn over de modne, erfarne og selvsikre kvinnene, sa en kamerat av meg.

I dette ligger det at enhver alder har sitt å by på. I ungdommelig skjønnhet ligger det ofte også innbakt en usikkerhet. En undring over hvem man er, og hvem man ønsker å være, og en søken etter bekreftelser. Mens trygghet og erfaring kommer med årene.

Respekt og raushet

For det er også fordeler ved å bli eldre. Å kunne gi mer blaffen i hva andre tenker. Å følge sin egen magefølelse. Gjøre det en selv har lyst til. Verdsette tryggheten som er opparbeidet gjennom et langt liv.

Og etter hvert nå frem til en erkjennelse om at det indre faktisk teller mest. At et vakkert indre skinner gjennom, og kan gi en grå glød. At sunnhet og skjønnhet henger sammen.

Jeg tror mye handler om å hvile i den alderen vi er i. Det betyr ikke at vi skal slutte å være forfengelige, eller at vi ikke kan bruke de triksene som finnes i boka for å føle oss bra. Selvsagt ikke.

Vi velger selv hvordan vi håndterer vår egen aldring. Det finnes ingen fasit, ikke noe som er mer moralsk høyverdig enn noe annet. Det absolutte kravet bør være at vi møter hverandre med respekt og raushet. Uavhengig av hva vi velger å bruke tiden og pengene våre på.