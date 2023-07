Kommentar

Hen ble for empatisk

Astrid Meland Kommentator i VG. Skriver om alt fra norsk politikk til kjønn.

MÅ FÅ SEG VEILEDER: Esben Esther Pirelli Benestad (74) får ikke lenger lov å drive privat legepraksis. Helsetilsynet har gjort kraftige innhugg i legens autorisasjon. Legen sier til VG at han vil klage på avgjørelsen.

Esben Esther Pirelli Benestad må antagelig legge ned legekontoret sitt.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

– Vi er kommet til at du er uegnet, sto det i brevet fra Helsetilsynet til Esben Esther Pirelli Benestad i januar i år.

De fratok legen autorisasjonen, og skrev at hen hadde lagt for stor vekt på empati overfor pasientene.

Hvordan kunne det være et problem?

Pirelli Benestad klaget. Og i juni fikk hen delvis autorisasjon tilbake.

– Dette er en gave til den skeive bevegelsen i Norge, sa hen til VG. Men det var en seier med kraftig bismak.

For Pirelli Benestad får ikke lenger være privatpraktiserende lege. Den 74-år gamle legen må stenge praksisen, søke ny jobb i det offentlige og få seg veileder.

Flere hundre mennesker har støttet Pirelli Benestad. Det er arrangert demonstrasjonstog. Transpersoner frykter for tilbudet sitt. De sier hen redder liv.

Pasientene elsker ham. Likevel må han nok slutte om vedtaket blir stående.

Pirelli Benestad tolker det som moralisme og politisk forfølgelse.

Helsetilsynet på sin side, viser til flere tidligere advarsler om alt for raus pilleutskrivning og uforsvarlig behandling av transpersoner.

De trekker frem da hen henviste en pasient til kirurg for å operere bort brystene uten tverrfaglig utredning. Benestad skjulte også grunnen til operasjonen, slik at utgiften ble dekket av staten.

Myndighetene mener hen repeterer gamle feil og fremstår ukorrigerbar.

En av dem som har klaget, er en fastlege som hadde klart å trappe pasienten sin ned til fem Paralgin forte om dagen.

Legen oppdaget at Benstad også skrev ut piller til pasienten uten å si ifra. Han noterte «totalt uforsvarlig behandling, potensielt med dødelig utfall».

En annen pasient, med avslag på utredning for kjønnskorrigerende behandling annetstedsfra, fikk testosteron av Pirelli Benestad ved andre konsultasjon.

Pårørende klaget, og viste til psykiske plager, sykdom og at pasienten ofte skiftet mening.

Pirelli Benestad begrunnet utdelingen av hormoner med at psykiatrisk utredning vil være traumatiserende for en transpasient. Hen skrev «ta kjønn først, for å se hva som blir igjen etterpå».

De store dosene med smertestillende begrunnet hen med allianse med pasientene, smerter og at det tar tid «å finne sin indre skjønnhet». Det siste skrev hen flere ganger.

Helsetilsynet avviser at Esben Esther Pirelli Benestad har fulgt retningslinjene, slik han selv hevder.

Hen fremhever seg selv som en ledende autoritet som ikke trenger å rådføre seg med andre. Hen skriver at ingen i Norge eller verden kan tilby høyere kompetanse på området.

Myndighetene er enig i at han er flink. Pirelli Benestad har også rett i at både rus-, smerte- og transpasienter ofte ikke får bra nok hjelp.

Svaret på det er neppe å heve seg over regler, og behandle folk på tvers av retningslinjene.

– Klageren har lagt stor vekt på empati overfor pasientene, men har ikke balansert dette mot gjeldende retningslinjer og god faglig praksis, skriver Helsetilsynet.

Det er viktig med empati, særlig for leger. Men om man gir uforsvarlig behandling, er man ikke snill lenger.

Å utsette pasienter for triple doser smertestillende og å unnlate å informere fastlegen, er det motsatte av empati.

Samtidig er det alvorlig om sårbare pasienter mister tilbudet sitt. Transfolk som står på hormoner, må få dem i fortsettelsen og.

Samtidig er det vel etter dette klart at en del av Pirelli Benestads praksis også burde vekke støttespillernes kritiske interesse.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post