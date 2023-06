Leder

Putin er tydelig rystet

Tegning: Roar Hagen

Hensikten var sikkert å mane til ro og samhold. Men det var en tydelig forarget Vladimir Putin som sent mandag kveld talte til det russiske folk.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Lørdag ble Putin utfordret på et vis han aldri tidligere har opplevd.

Det bærer han fortsatt preg av, skal man dømme av TV-talen. Putin varslet at enhver utpressing eller forsøk på forvirring er dømt til å mislykkes. Det kan oppfattes om en advarsel til andre.

Det væpnede mytteriet, som han kaller det, har åpenbart rystet ham. Putin ønsket nok å få frem at stabiliteten er gjenopprettet i Russland og at folket sto samlet i det han beskrev som fedrelandets skjebnetime.

Men hans opptreden svekket ikke inntrykket av en autoritær leder under hardt press.

Når usikkerheten øker i Russland er det enda viktigere for vestlige land å støtte opp om Ukrainas sikkerhet.

Vestlige ledere forholdt seg avventende og tause i de dramatiske timene på lørdag da Jevgenij Prigozjin og hans leiesoldater i Wagner startet et opprør på russisk jord.

Det var forståelig og fornuftig. Situasjonen var uavklart og spent.

Først på mandag kommenterte Natos generalsekretær Jens Stoltenberg saken. Han kalte det for «et internt russisk anliggende».

EUs utenrikssjef Josep Borrell sa at Vladimir Putin hadde skapt et monster ved å starte krigen, og at monsteret nå slo tilbake mot ham selv. Det er en presis beskrivelse av en selvpåført skade.

SINT: En uvanlig forarget og engasjert Vladimir Putin talte mandag kveld til det russiske folk.

I russisk propaganda blir alt som går Putin imot fremstilt som en ondsinnet vestlig plan. Men den største utfordringen mot Putins makt kom ikke utenfra.

Den kom fra innsiden av det russiske maktapparatet, fra en mektig krigsherre som lenge sto Putin nær. Og denne gang kom ikke Putin med beskyldninger om vestlig innblanding.

Det var heller ingen grunn for Vesten til å ta parti mellom disse to. Et kaotisk sammenbrudd i atomvåpenmakten Russland er heller ikke i Europas interesse. Vestlige land har et annet og viktigere anliggende.

Vi har en egeninteresse i å støtte Ukrainas kamp for frihet og selvstendighet.

Det handler om vår egen sikkerhet og respekten for nasjonal suverenitet og selvbestemmelse.

KLAR TALE: Jevgenij Priogzjin i en video lørdag, mens han fortsatt var i Rostov og han styrke var på vei mot Moskva.

Russland må forstå at den vestlige støtte til Ukraina er en langsiktig forpliktelse. Putin kan ikke vinne krigen. Jo lengre krigen varer, desto større blir skadevirkningene for Russland.

Det er en nær sammenheng mellom utviklingen på slagmarken og Putins grep om makten.

Ukraina har startet en motoffensiv og hevder å ha frigjort ni landsbyer og 17 kvadratkilometer den siste uken.

En større offensiv er ventet. Hvis de ukrainske styrkene først lykkes i å bryte gjennom de russiske forsvarsstillingene, kan fremrykkingen skje raskt.

BESØKTE STYRKENE: Bildet skal vise forsvarsminister Sergej Sjojgu (i midten) på ukjent sted under et besøk mandag hos russiske styrker i krigen.

Putin kan stanse en krig han startet, trekke de russiske styrkene tilbake fra okkuperte landområder og forhandle om fred.

Alternativet er at russernes kampmoral svekkes, at misnøyen øker og at maktapparatet slår sprekker. Putin er blitt advart. Prigozjins opprør tjener som et tydelig varsel.

I motsetning til på russisk side har ukrainerne ikke noe problem med kampmoralen. De vet hva de kjemper for: Frihet og uavhengighet.

EUs utenriksministre var mandag samlet for å godkjenne en plan om å øke den militære bistanden til Ukraina med mer enn 40 milliarder kroner.

Unionens utenrikssjef, Josep Borrell, sier at fortsatt støtte til Kyiv er viktigere enn noen gang. I en usikker tid er dette et godt og nødvendig uttrykk for europeisk solidaritet med Ukraina.

Hør mer i podkasten Giæver og gjengen: