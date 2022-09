UNGDOMSTELEFONEN: – Medan vi ventar på fleire tiltak frå regjeringa og meir forsking på skeiv ungdom, fortsetter vi å svare på telefon, chat og melding, skriv kronikkforfattarane.

Framleis vanskeleg å vere ung og skeiv

Unge skeive treng fleire trygge rom der dei er sikre på at dei blir møtt på ein god måte og kan snakke om det som er utfordrande. Dette er vanskeleg å argumentere for før vi får eit skikkeleg kunnskapsgrunnlag på korleis det er å vere ung og skeiv i dag.

JANE-VICTORIUS BONSAKSEN, leiar for Skeiv Ungdom

MARLEN AURVÅGLID RAMSTAD, prosjektkoordinator i Ungdomstelefonen

I Ungdomstelefonen, Skeiv Ungdoms hjelpeteneste, veit vi i alle fall éin ting: Det er framleis vanskeleg å vere ung og skeiv i Noreg i dag.

Dei som kontaktar oss blir stadig yngre, og de har det verre enn før. Antallet meldingar som omhandlar psykisk helse har steget jamt år for år. Det er nokon av erfaringane meir enn 3 300 timar i samtale med unge har lært oss, viser ein ny rapport.

Dei frivillige i Ungdomstelefonen snakkar med den mest sårbare gruppa av unge skeive, og det er urovekkande at denne gruppa stadig får det verre. Andelen av samtalar som handlar om sjølvmordstankar har stege frå 2–4 prosent til 7 prosent.

Å legge skjul på deler av identiteten sin er ein stor stressfaktor og kan i verste tilfelle føre til at liv går tapt.

Vi som sit i Ungdomstelefonen til vanleg er dessverre ikkje overraska over funna i rapporten. Vi snakkar med mange som er usikre på eigen identitet og seksualitet.

Dei er redde for å kome ut fordi dei ikkje opplever det som trygt og fryktar å ikkje bli akseptert, å bli mobba eller for å ikkje bli sett på som det heile mennesket dei er lenger.

OPPFORDRAR REGJERINGA: – Ein av konklusjonane frå rapporten er at vi manglar kunnskap om unge skeive i Noreg slik at skular, helsepersonell, organisasjonar og beslutningstakarar har kunnskap om kva utfordringar unge skeive har og kva tiltak som burde setjast inn for at dei kan få det betre. Det håper vi regjeringa og kulturministeren (biletet) ønskjer å prioritere i sitt neste budsjett, skriv forfattarane.

Vi snakkar med dei som slit med å akseptere seg sjølv, som føler seg åleine og berre vil vere som «alle andre». Vi snakkar også med andre som skammar seg fordi dei veit at familie og vennar vil ta det heilt fint, men som likevel synast det er ein stor terskel å kome ut.

Det er då det er så fint at vi er til, som kan kome med ei forklaring på kvifor det likevel er vanskeleg å kome ut når det er trygt. Då kan vi dele av verktøykassa vår med omgrep som heteronormativitet, internalisert skeivfobi, cisnorm, minoritetsstress og våre eigne erfaringar.

Slik at dei forstår at skamma ikkje høyrer heime hos dei, men kan plasserast i strukturar i samfunnet.

Over ein femtedel av dei som ringer oss er under 14 år, og vi er stadig imponert over kor langt dei er komne i sin prosess trass i den lave alderen. Eit opnare samfunn med betre skeiv representasjon kan vere noko av svaret på at folk tidlegare kjem i gong med prosessen av å finne ut av kven ein er.

Men når ein er 13 år og mogeleg skeiv er det eit lotteri der flaks avgjer kva haldningar og kva folk du har rundt deg. Ein 13-åring har i liten grad mogelegheit til å velje sitt nærmiljø, det vere familie, nabolag, skule og til ei viss grad vennar.

Då er det framleis ei halv æve til ein får flytte for seg sjølv og velje sin eigen veg. Det kan også bety mange år med einsemd og grobotn for psykisk uhelse.

Ein av konklusjonane frå rapporten er også at vi manglar kunnskap om unge skeive i Noreg slik at skular, helsepersonell, organisasjonar og beslutningstakarar har kunnskap om kva utfordringar unge skeive har og kva tiltak som burde setjast inn for at dei kan få det betre.

Det håper vi regjeringa ønskjer å prioritere i sitt neste budsjett. Anna har vi faktisk ikkje råd til.

Medan vi ventar på fleire tiltak og meir forsking på skeiv ungdom, fortsetter vi å svare på telefon, chat og melding. Det er ingenting som gir dei frivillige i Ungdomstelefonen meir glede enn å få eit hjarte på slutten av ein samtale, eller ein «takk, det var godt å prate med deg».