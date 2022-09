Leder

Meningsløst møte

Stortingets ekstraordinære møte om strømkrisen mandag endte i et gedigent mageplask. Opposisjonen spriker i alle retninger. Med mye prat. Og ingen vedtak.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Første ordinære stortingsmøte etter sommeren er i begynnelsen av oktober - hvert år. Men gjennom de siste par månedene har stadig flere partier stilt seg bak kravet om at Stortinget denne gangen måtte samles tidligere, for å drøfte strømkrisen.

Dette var bakgrunnen for at Stortinget avbrøt sin møtefrie periode og møttes mandag. Det viktigste som kom ut av debatten, var at våre folkevalgte til fulle viste at det ikke finnes noen enkle løsninger på krisen. Eller enkle forklaringen på hvordan vi har havnet i denne situasjonen.

Før møtet forelå det nær hundre ulike forslag til vedtak. Ingen samlet et flertall bak seg, alle forslagene ble sendt over til Stortingets energi- og miljøkomite, sammen med redegjørelsen fra olje- og energiminister Terje Aasland.

Utenfor norske politikeres kontroll

Aaslands redegjørelse var omfattende og grundig. Den ga lite håp om at situasjonen vil bli bedre med det første. Kjernen i problemet er at det er for lite kraft, både i Norge og i Europa.

Det er mange grunner til at det er blitt slik. Ulike europeiske lands veivalg i energipolitikken gjennom de siste årene har gjort Europa særlig sårbart i møte med et aggressivt Russland som bruker gassen som pressmiddel mot vestlige land etter sitt angrep på Ukraina. Værforhold både i Norge og i andre europeiske land har også bidratt til kraftmangel. Det meste av dette er langt utenfor norske politikeres kontroll.

Olje- og energiminister Terje Aasland trakk i sin redegjørelse frem de mange dilemmaene i strømdebatten.

Aasland trakk frem dilemmaene i energipolitikken. Alle vil ha mer strøm. Men det er nær umulig å få oppslutning om det som kreves for å få det til. Enten det er snakk om utbygging av mer vannkraft, vindmølleparker på land, eller andre tiltak som krever store naturinngrep.

Lovet handling - leverer prat

Aasland ba pent om en politisk debatt som tar høyde for de mange dilemmaene. En debatt der flere tar inn over seg at det er reelle interessemotsetninger i energipolitikken, og vektige hensyn som må veies mot hverandre

Vi har håp om at Stortinget gjennom høsten går inn i alle de vanskelige problemstillingene. Det er det vi trenger, ikke hasteinnkalte møter som mest av alt handler om politikernes egne markedingsbehov.

Mandagens møte var unødvendig. Det var åpenbart ment å vise Stortingets handlekraft. Vi fikk se det stikk motsatte. Et avmektig storting som har lovet handling, men leverer prat. Vi må forvente mer av våre folkevalgte. Særlig i tider som dette.