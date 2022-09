KVINNEHELSE: – Det ligger mye psykisk kvinnehelse i å se seg i speilet og konstatere at man er fornøyd med det man ser der, skriver Sanna Sarromaa i debatten om trekløveret Tjelta/Skarbø/Rudjords nye kvinneklinikk.

Ja visst er det kvinnehelse å se bra ut!

Det ligger mye psykisk helse i et utseende man er fornøyd med.

SANNA SARROMAA, finne, feminist og forfatter

Sanitetskvinnene og Barselsopprøret trodde de hadde monopol på ordet «kvinnehelse». Det var noe høytidelig over begrepet. Kvinnehelse hørte bare til de som tok for seg seriøse problemer som endometriose, osteoporose og endetarmens lukkemuskel etter fødselen.

Overfladiske ting, som rynker og sellulitter, hørte ikke under kvinnehelse, mente hylekoret.

Jeg er uenig.

Det ligger mye psykisk kvinnehelse i å se seg i speilet og konstatere at man er fornøyd med det man ser der.

Jeg er 42 år og over halvparten av livet mitt har min hverdagslige glede, og dermed også psykiske helse, vært knyttet til regelmessige frisørbesøk, vakre kjoler og leppestift. Jeg simpelthen elsker klær og sminke!

Jeg liker også å se på folk som ser bra ut. På jobben min er det mange som pynter seg – mange vakre, stilige damer i alle aldre som gir meg estetisk glede hver dag fordi de faktisk bryr seg om hvordan de ser ut.

Det er en underkommunisert hverdagsglede å se på pene mennesker. Og det er mange av dem i Norge. «Verdens vakreste folk», sier jeg, den uralske dvergen, alltid om dere høye nordmenn med vakker benbygning.

SIGNALEFFEKTEN: – Pia Tjelta, Synnøve Skarbø og Vanessa Rudjord har alle døtre. Hvilken beskjed de sender til døtrene sine, bør de kanskje tenke på, skriver Sanna Sarromaa.

Det er ikke noe galt i å forsøke å se bra ut. Tvert imot, det er trivsel for meg og det er trivsel for deg at jeg ikke ser ut som et takras. At jeg legger ned en viss innsats for å unngå å se ut som jeg har ramlet tilfeldig gjennom badet og klesskapet på morgenen, gjør meg ikke til en dårligere feminist eller dummere kvinne.

Jeg pleier tross alt hjernen mye, mye mer enn kroppen, ansiktet og neglene sammen. Det er ikke et nullsumspill. Det går an å være lynende intelligent og likevel bry seg om estetikken.

Vi skal heller ikke glemme at det offentlige helsevesenet utfører plastiske operasjoner som kun har en estetisk effekt. Det utføres for den psykiske helsens skyld.

Etter brystkreft får man rekonstruert nye bryster. De har ingen annen funksjon enn det estetiske: en kvinne skal ha pupper, selv når hun er ferdig ammet. Har man for store pupper, kan man klage på ryggplager og få henvisning til en brystreduksjon.

Det er i praksis et puppeløft finansiert av det offentlige. Ingen fastlege greier å måle ryggplager – de er subjektive og passe diffuse.

Har man født flerlinger og sliter med overskuddshud, kan man få en operasjon for å bli kvitt den. Igjen, bare for estetikkens skyld. Man ser jo bedre ut naken uten et forkle av hud.

Det offentlige opererer også utstående ører fordi de betraktes som stygge. Vi anerkjenner med andre ord utseendets psykiske helseeffekt også innenfor det offentlige helsevesenet. Og hvorfor skulle vi ikke det?

Spørsmålet er altså ikke om utseende er helse, for det er det absolutt, men spørsmålet er når det blir uhelse.

Problemer – helseproblemer! – oppstår, hvis man aldri blir fornøyd med det man ser i speilet og hvis man hele tiden må kjempe hardere for å være fornøyd med det man ser.

For det går ikke an «stoppe det fysiske forfallet» eller «reversere aldringen», for å sitere de tre gründerne som har fått mye pepper for sitt utvidede helsebegrep.

Akkurat på samme måte som trening er bra for oss, kan også det bli uhelse, en usunn besettelse, hvis man drar det for langt. Jeg gikk forbi en proteinbutikk i Oslo på fredag. En proteinbutikk må være noe av det mest postmoderne som finnes.

Hvor sunn er du egentlig, og hvordan står det til med din helse, når du kjøper proteinene i pulverform?

Apropos pulver: Etter at jeg passerte 40 har jeg begynt å få reklame for kollagenpulver i alle kanaler. Dette pulveret som utvinnes fra fisk (!) skal visstnok glatte ut rynker i ansiktet. Det høres helt vilt ut, og det er ingen seriøs forskning som støtter det – og likevel kjøper folk det.

Og her vi ved kjernen av problemstillingen: Hvor langt skal man gå?

Når går utseende fra å være overskudd og glede for seg selv og andre, til å bli et kappløp man er dømt til å tape?

Kollagenpulver er kanskje ikke det verste man kan få i seg (bare noe av det dummeste), men det er noe desperat over det – akkurat som det er noe desperat over kvinner som ikke aksepterer alderen sin, men som bekjemper den med alle mulige midler og virkemidler.

Gründertrioen ramset opp i Dagens Næringsliv klinikker de selv frekventerte og «terapiformer» de hadde prøvd. De hadde rare navn – mesoterapi, Emsculpt og Endymed.

Akkurat som jeg tror at det går en vei fra marihuana til heroin, så går det en sti fra kollagentilskudd til ansiktsløft. Og det kan være en farlig vei å gå. Man kjemper jo en kamp man er dømt til å tape. Alderdommen tar oss alle, både utvendig og innvendig.

SLIPPERY SLOPE: – Akkurat som jeg tror at det går en vei fra marihuana til heroin, så går det en sti fra kollagentilskudd til ansiktsløft. Og det kan være en farlig vei å gå, skriver kronikkforfatteren.

Diskusjonen om den «medisinske» skjønnhetsklinikken til kjendistrioen er egentlig en variant av den samme diskusjonen som den vi har hatt om ungdomsskoleelever som ikke dusjer etter gym fordi de ikke tåler naturlig kropp i naturlig variasjon.

Det er kanskje ikke så rart, hvis mødrene deres ikke orker å utstå egen kropp og drar på klinikk for å hindre helt naturlig aldring. Kropp er ikke lenger noe vi bare har, men noe vi skal kontrollere og noe vi måles på.

Den amerikanske forfatteren Susan Sontag skrev allerede i 1979 at det entydige skjønnhetsidealet for kvinner dikterer at alle må ha ren hud. Hver rynke, hver linje, hvert grått hår er en fallitterklæring.

Jeg ville i dag legge til kroppshår. Etter Sontags essay har vi også fått den evinnelige kampen mot kroppshår. Vi skal ikke bare være glatte i ansiktet, men også nedentil. Hvor sykt er ikke det?

Da jeg fortsatt jobbet som forsker, gjorde jeg feltarbeid blant tenåringsjenter. Jentene jeg fulgte og intervjuet så på kroppen sin som et kjøttstykke som kunne deles i biter, i problemsoner.

I «komplekspyramiden», som jeg kalte det, havnet brystene øverst. Deretter fulgte rumpe, ben, armer og ansikt. Jenter var altså generelt minst misfornøyde med ansiktet sitt, men det var også kroppsdelen de brukte mest tid til å fikse og forbedre, med pleiende produkter og sminke.

Så det er ikke noe tvil om at vi har et ansvar som voksne kvinner og mødre.

Jeg har en datter på 15. Jeg forsøker med mitt eget eksempel å vise at det å ta hånd om seg selv utvendig er lett og lystbetont – noe som gir overskudd og glede, og bidrar til det psykiske velværet, både for meg og for de som treffer meg i det daglige.

Men altså bare til et visst punkt. Vi husker begge damene i Del Mar i California der vi bodde for noen år siden. Mange av dem hadde bare ett ansiktsuttrykk. De hadde heller ingen jobber.

Det hadde de ikke hatt tid til for de var travelt opptatt med å trene, fikse neglene og vippene og sprøyte fillers i pannen mens barna var på skolen.

De hadde blitt Stepford-koner.

Pia Tjelta, Synnøve Skarbø og Vanessa Rudjord har alle døtre. Hvilken beskjed de sender til døtrene sine, bør de kanskje tenke på.

Jeg søkte på pur faen på den nye klinikken på nettet. Den første mulige timen jeg kunne få var 10.10., akkurat på 43-årsdagen min.

Men det sto ikke noen behandlingsmeny eller prisliste noe sted. Jeg tror ikke at jeg, en alenemor med alminnelig lærerlønn, er i målgruppen.

Men så er jeg også fornøyd når jeg ser meg i speilet. Man kommer langt med en leppestift.