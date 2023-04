Malin Killie-Grenasberg.

Jeg trengte hjelp, ikke råd om knekkebrød

Jeg visste ikke at jeg hadde en spiseforstyrrelse. Men burde ikke helsepersonellet skjønt det?

MALIN KILLIE-GREANSBERG, @malinshelsereise.

Overspisingslidelse er den vanligste spiseforstyrrelsen vi har. Likevel finnes det lite kunnskap og mange fordommer.

Jeg tror det er tilfelle også i helsevesenet.

Else Kåss Furuseth har nylig fortalt om sitt problem med overspising, i forbindelse med den nye NRK-sieren Helsekost Furuseth.

På Instagram beskriver hun Big Mac som en trofast støttekontakt.

Ved overspising brukes mat for å regulere følelser. Det er vanlig å spise i hemmelighet, oppleve tap av kontroll og skamme seg over egen spiseatferd.

Jeg vet ikke hvor lenge Else har vært oppmerksom på at den «manglende kontrollen» på eget matinntak var et problem med overspising, men for min del skjønte jeg det da jeg tilfeldigvis hørte om det på en podkast i fjor sommer.

I samme podkast fikk jeg informasjon om at det finnes behandling og hvor jeg kunne få denne.

Det var ikke i det offentlige helsevesenet.

To ganger har jeg fått «hjelp» fra helsevesenet for å regulere mat og vekt.

Selv om 40 prosent av oss med fedme har overspisingslidelse, så snakket vi om hva jeg spiste, ikke hvorfor jeg spiste.

Da jeg gråt og tilsto at jeg ikke klarte å styre inntaket av godteri, opplevde jeg å bli møtt med omsorg og forståelse.

Men det ble ikke fanget opp at jeg hadde et problem med overspising.

Jeg trengte ikke råd om ernæring, knekkebrød eller hvilken sjokolademelk jeg burde velge på butikken. Jeg trengte å høre at jeg hadde et veldig vanlig problem og at det finnes behandling for det.

Mange med overspisingslidelse vet ikke selv at de har det. Når det ikke avdekkes i møte med helsevesenet, hvordan skal de da få hjelp?

Det burde ikke være tilfeldig om man oppdager at man har et overspisingsproblem. Men sånn er det for mange i dag.

Helsevesenet må ha kunnskap og mot til å stille gode spørsmål, med respekt, forståelse og omsorg, for å fange opp overspising hos pasientene de møter.