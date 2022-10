Leder

«Det verste er i vente»

Årets sjokk vil rive opp økonomiske sår som bare delvis har grodd etter pandemien, mener Det internasjonale pengefondet, som spår at «det verste er i vente».

Eneste lyspunkt i IMF-rapporten World Economic Outlook, som ble lagt frem tirsdag, er at denne type økonomiske framskrivninger har én formildende ting til felles med andre såkalte prediksjoner: At det er vanskelig å spå.

Særlig om fremtiden.

Samtidig er det – dessverre – mange dystre elementer i pengefondets rapport som samlet sett gir en pekepinn om hva vi kan ha foran oss. Mer enn en tredjedel av verdensøkonomien går mot nedgangstider i år eller neste år. De største økonomiene – USA, EU og Kina – vil være preget av oppbremsing.

Det vi til nå har sett av kraftig vekst i levekostnader – drevet av særlig økte mat- og energipriser – samt inflasjon, rentehopp og økonomisk nedgang, er kanskje bare en begynnelse.

Men mye er fortsatt usikkert. De økonomiske forutsetningene endrer seg hele tiden. På godt og vondt. Det er likevel bedre å ruste seg for ruskevær enn å bli blåst over ende når stormen setter inn.

KRISENS KJERNE: President Vladimir Putins folkerettsstridige angrepskrig mot Ukraina er en hovedårsak til problemene i verdensøkonomien.

En krise kommer sjelden alene. Og selv om vi lenge har levd med konjunkturer som på ett eller annet tidspunkt måtte bli korrigert, kan de dramatiske omveltningene i verdensøkonomien akkurat nå helt konkret knyttes til en pest og en plage.

Pandemien og Putin.

Sykdom og krig er ikke ukjente faktorer i økonomisk teori. Fortrinnsvis som eksempler på usikkerhetsmomenter. Det er umulig å forutse hvordan naturens krefter eller menneskelig ondskap virker inn på den økonomiske utviklingen.

I dette tilfellet synes alle parametere å være feilkalibrert.

Inflasjonen er høyere enn forventet. De negative ringvirkningene av Ukraina-krigen er større enn fryktet. Effekten av covid er seigere enn beregnet. Og hva er de langsiktige følgene av at Putins krigføring utsetter og delvis saboterer globale klimatiltak?

«For mange mennesker vil 2023 føles som en resesjon», sier IMF-økonomen Pierre-Olivier Gourinchas, ifølge NTB.

Pengefondets vekstanslag er det laveste på mer enn to tiår, hvis man ser bort fra unntaksårene med global finanskrise og de verste månedene under pandemien.

Rapporten sier videre at økende prispress er den mest umiddelbare trusselen mot generell velstand. Den globale inflasjonen antas å nå en topp i 2023, for deretter å halveres i løpet av påfølgende år. IMF advarer samtidig mot å ta for lett på inflasjonens varighet.

Lite tyder på at Putin har tenkt å avslutte krigen mot Ukraina med det første. Det får konsekvenser for mat- og energiprisene fremover. Vi må forberede oss på å leve deretter. Denne vinteren kan bli hard og vanskelig for noen hver.

Krigen påvirker energiforsyningen også i den forstand at det kan oppstå ressursknapphet. I Europa forberedes rasjonering og mulig strømkutt i deler av døgnet.

Det vil neppe skje i Norge, men alvoret kommer stadig nærmere. Heller ikke vi går fri for krigens kostnader.