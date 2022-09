TRUSLER MOT NORGE: – Nasjonal sikkerhet og beredskap høyt prioritert for regjeringen. Vi må ikke være naive i møtet med de sammensatte truslene, skriver justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

God beredskap gir trygghet i en urolig tid

Vi må stå sammen om å prioritere beredskap og nasjonal sikkerhet høyt.

EMILIE ENGER MEHL, justis- og beredskapsminister (Sp)

Gasslekkasjene i Østersjøen har understreket viktigheten av arbeidet med beredskap og nasjonal sikkerhet. Russlands annektering av ukrainsk territorium bringer krigen inn i et nytt og urovekkende spor.

Skadene var trolig en villet handling. Når en alvorlig hendelse skjer, får den fort alles øyne rettet mot seg. Energiforsyning står sentralt etter krigsutbruddet i Ukraina.

De som står bak handlingen, har neppe valgt et tilfeldig mål. Et sabotasjeangrep er ofte ment nettopp for å skape uro, usikkerhet og indre konflikt.

Derfor er det svært viktig at vi står sammen om å trygge Norge i en urolig tid. Jeg er glad for at et samlet storting før sommeren stilte seg bak tiltak for å styrke sivil og militær beredskap i Norge som er svært viktige nå. (anm. Red.: i Prop 78 S (2021-2022).

Regjeringen har fulgt utviklingen i sikkerhetssituasjonen tett siden krigsutbruddet i februar. Vi skjerper nå beredskapen på norsk sokkel ytterligere. Politiet har iverksatt en rekke tiltak og Forsvaret øker tilstedeværelsen ved norsk olje- og gassinstallasjoner.

GASSLEKKASJEN I ØSTERSJØEN: – De som står bak handlingen, har neppe valgt et tilfeldig mål, skriver justisministeren.

Samtidig må vi løfte blikket. Gasslekkasjen illustrerer det sammensatte trusselbildet vi står overfor. Neste hendelse er sjelden likt den forrige. Vi har og må ha beredskap for en rekke ulike scenarioer, og for at andre sektorer kan rammes.

Trusselen fra etterretning og bruk av sammensatte virkemidler mot Norge har vært kjent i flere år, og økt etter krigsutbruddet i Europa. Derfor har regjeringen jobbet intenst med nasjonal sikkerhet siden vi overtok i oktober 2021. Vi må redusere nasjonal risiko og sårbarhet.

Dette er grunnen til at regjeringen har foreslått å bruke mer enn 700 millioner kroner på å styrke sivil beredskap det siste året, samtidig som vi har gjort en rekke tiltak for å styrke nasjonal sikkerhet og øke beredskapen på norsk sokkel.

I januar satte vi ned Totalberedskapskommisjonen, hvor kraftforsyning og sammensatte trusler er sentralt.

I 2022 må vi ikke bare beskytte oss mot trusselen fra konvensjonelle militære angrep. En rekke andre virkemidler kan brukes for å skape uro og konflikt. Sammensatte trusler handler om at fremmede stater eller ikke-statlige aktører kan skade eller påvirke samfunnet vårt med andre virkemidler, ofte subtilt og fordekt.

Det kan være angrep på viktig infrastruktur, datasystemer eller telekomnettet, styrt migrasjon, strategiske oppkjøp eller informasjonskrig.

Vi har sett hvordan verifisering av informasjon om krigen i Ukraina har vært svært viktig, fordi falske bilder og videoer har florert. Russland driver streng informasjonskontroll overfor egen befolkning.

HYBRIDE ANGREP: – I 2022 må vi ikke bare beskytte oss mot trusselen fra konvensjonelle militære angrep. En rekke andre virkemidler kan brukes for å skape uro og konflikt, skriver justis- og beredskapsstatsråden.

I februar etablerte regjeringen et senter for sammensatte trusler hvor PST og politiet samarbeider. De har kontakt med E-tjenesten og NSM. Det har gitt et solid løft for muligheten til å systematisk følge med på, forebygge og avdekke ulovlig påvirknings- og etterretningsaktivitet på norsk jord.

Vi samarbeider også med andre land. Før angrepet skjedde på mandag hadde Norge varslet Sverige om økt droneaktivitet langs norskekysten.

Bare noen timer senere skjedde hendelsen i Østersjøen. Politiet etterforsker nå flere droneobservasjoner.

Regjeringen har jobbet for å få Equinor og Gassco underlagt relevante deler av sikkerhetsloven, noe som kom på plass i sommer. Dette har vært viktig blant annet for å kunne dele høygradert informasjon med sentrale personer i disse selskapene slik at de kan gjøre tiltak.

Det siste året har det pågått et stort arbeid for å kartlegge grunnleggende nasjonale funksjoner i alle sektorer. Med det menes tjenester, produksjon eller annen virksomhet som kan få konsekvenser for statens evne til å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser dersom de faller bort.

Dette jobber også olje- og energisektoren grundig med. «Kontroll med utvinning av petroleum på norsk sektor» og «Transport av gass i rør til Europa», ble tidligere i år definert som grunnleggende nasjonale funksjoner.

Virksomheten på norsk sokkel er av vesentlig betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner, og vi kan derfor bruke flere tiltak for å beskytte den. Slike definisjoner har betydning for hvilke virkemidler politiet, PST, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og andre aktører kan bruke i sin innsats.

NORSK SOKKEL: – Virksomheten på norsk sokkel er av vesentlig betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner, og vi kan derfor bruke flere tiltak for å beskytte den, skriver Emilie Enger Mehl.

Av sikkerhetshensyn kan jeg ikke gå inn på alle sikkerhetstiltak som er iverksatt i lys av denne ukens hendelser. Men også tidligere i år er beredskapen skjerpet ved flere norske olje- og gassanlegg på grunn av endret sikkerhetssituasjon.

For eksempel økte politiet beredskapen ved Stureterminalen og Kollsnes i Øygarden i april på bakgrunn av PSTs trusselvurdering.

Det siste halvåret har vi økt den operative evnen til Politiets sikkerhetstjeneste, Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet, i tillegg til Forsvaret og Sivilforsvaret. Vi trengte flere folk på bakken og viktig utstyr.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet har økt beredskapen mot digitale angrep som kan ramme petroleumssektoren eller andre kritiske virksomheter hardt. Kapasitet, tilstedeværelse og forebygging er styrket betydelig etter at regjeringen tiltrådte.

Regjeringen mener det også er svært viktig å sikre norsk kontroll med Svalbard og nordområdene. Innsatsen her er styrket spesielt. Tidligere har det ikke vært kontroll av verken varer eller personer som reiser til øygruppen.

Regjeringen har innført ID- og varekontroll på Svalbard, og Tollvesenet er nå på plass i Longyearbyen sammen med politiet.

Sabotasje, etterretning eller digitale angrep kan gjøre stor skade på kommuner, selskaper, offentlige virksomheter eller kritisk infrastruktur. Derfor er nasjonal sikkerhet og beredskap høyt prioritert for regjeringen.

Vi må ikke være naive i møtet med de sammensatte truslene.