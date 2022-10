Kommentar

Vi er ikke forberedt på det verste

En stadig mer aggressiv Putin truer vesten. Men vi er kanskje blant dem i Europa som dårligst forstår alvoret. Det kan koste oss dyrt.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Denne uken rykket krigen i Ukraina brått nærmere. Gassrør ble sprengt i Østersjøen. Og Russland har annektert fire ukrainske regioner. Vi er et annet, og enda mye farligere sted enn vi var for kort tid siden.

Omstendighetene er mørkere enn på lenge. Vi er på vei inn i det mange omtaler som en krigsvinter. Også her hjemme merker vi det godt. Både i form av økte priser på mat og energi, og i form av uro og usikkerhet for fremtiden.

Må satse på forsvaret

Eksperter sier at Norge er det fremste sabotasjemålet i Europa akkurat nå. Vi er utsatt, som energinasjon, som største gassleverandør til Europa, og som nabo til Russland.

Den kritiske situasjonen må gjenspeiles i statsbudsjettet, som legges frem neste uke. Det er gjennom statsbudsjettet det bestemmes hva staten skal bruke penger på gjennom neste år, og hvordan pengene skal hentes inn.

Statsminister Jonas Gahr Støre og hans folk må satse massivt på forsvaret. Våpen og ammunisjon som vi har sendt til Ukraina, må erstattes. Ukraina kommer til å trenge mye utstyr til sitt forsvar, i lang tid fremover. Og vi må fylle opp våre lagre.

Statsminister Jonas Gahr Støre møtte pressen for å kommentere Vladimir Putins tale fredag. Forsvarskommisjonens leder Knut Storberget spør om det bør opprettes en egen nasjonal sikkerhetsrådgiver på Støres kontor.

Regjeringen må sørge for at de som produserer våpen og ammunisjon i Norge, får det de trenger for å skru opp tempoet. Og ikke minst - må de sørge for at alle som har ansvar for å beskytte oss, er i stand til å gjøre det.

Den røde knappen

Et helt sentralt spørsmål er om beredskapen er på plass. Eller om det fortsatt er slik som Gjørv-kommisjonen oppsummerte situasjonen etter 22.juli-terroren i 2011 - at ressursene ikke finner hverandre.

Er det uklart hvem som skal gjøre hva hvis den store krisen rammer oss? Hvem som skal ta ledelsen, hvem som skal trykke på den røde knappen?

Forsvarskommisjonens leder, Knut Storberget, stilte disse spørsmålene da han innledet i forbindelse med at boken “Totalforsvaret i praksis” ble lagt frem fredag morgen.

– Vi kaver med å plassere ansvar og myndighet. Spørsmålet er om vi bør ha en egen nasjonal sikkerhetsrådgiver på statsministerens kontor, sa han.

I tider som dette er det avgjørende at vi har ledere som vi kjenner at kan lede oss trygt gjennom kriser. Samtidig er det en økende erkjennelse blant dem som er opptatt av Norges sikkerhet, om at hele samfunnet må være forberedt på det som kan komme.

En krigsøkonomi

For forsvaret av Norge handler om mer enn våpen og soldater. Forsvaret handler om oss. Om det som kalles totalforsvaret. Som egentlig handler om vår evne til å bruke alle krefter samfunnet rår over. Våre egne private kriselagre med vann og tørrfor er en del av totalforsvaret. Det samme er varehandelens matlagre, og storsamfunnets muligheter til å beslaglegge private biler og båter.

Sønnen Fedir (3) holder mammas hånd. Zhanna Lazoryshyn og hennes tre barn flyktet fra Kyiv med mannen da krigen brøt ut. De tar ikke sjansen på at barna skal vokse opp i krig.

I andre europeiske land skrur de av gatelysene om natten, de dusjer i kaldt vann og stenger ned fabrikker. I Norge klager folk på at de kanskje ikke har råd til å dra på hytta denne vinteren, fordi strømmen er så dyr. Det forteller mye om vår mangel på kriseforståelse, og troen på at staten skal betale oss ut av alt når ting blir vanskelig.

Storberget advarer mot slike holdninger. Han frykter vi er i ferd med å skape det han kaller et “støtputesamfunn” - et samfunn der vi ikke skal møte noen skarpe kanter.

– I en krise eller krigssituasjon må alle bidra. Politikerne må ha mot til å si at du må skru av strømmen i oppkjørselen på hytta, sa han da boken ble presentert.

For staten kan ikke løse alt for alle. Særlig ikke nå, som krisene legger seg lag på lag rundt oss. Krig i Ukraina, energikrise, pandemi, et aggressivt Russland som nærmeste nabo, og et Europa på vei inn i det mange omtaler som en krigsøkonomi.

Mer skjulte metoder

Forsvar handler også om tankesett. Om vår mentale motstandskraft, og om evnen til å tåle belastninger. Enten det handler om høye strømregninger på hytta, eller egne og andres bekymringer over verden rundt oss.

Akkurat nå er det Russland som er den store trusselen. Det er mange måter russerne kan angripe oss på. De færreste tror på et rent militært angrep på Norge fra russisk side. Vårt NATO-medlemskap beskytter oss.

Men president Vladimir Putin og hans folk har andre, mer skjulte metoder. Ofte med handlinger som det er vanskelig å bevise hvem som står bak, men som det likevel er ganske opplagt at peker tilbake på Russland.

Som hacker-angrep på sentrale norske institusjoner, enten det handler om Stortinget eller store helseforetak. Eller sprengning av gassrørene i Østersjøen, slik det skjedde denne uken. Med påfølgende spredning av filmklipp av USAs president Joe Biden, tatt helt ut av sin sammenheng. Men som skulle gi inntrykk av at det kunne være USA som sto bak.

Holde motet oppe

For motstandskraft mot propaganda og falske nyheter er også en del av totalforsvaret. Evnen til å skille løgn fra sannhet, og å gjennomskue forsøk på å fyre opp under konspirasjonsteorier.

Storberget er opptatt av samtalen rundt middagsbordet, rundt om i norske hjem. Av at vi må snakke sammen om det som skjer, og hvordan vi kan møte det. Selv om det er vanskelig, og kanskje også skremmende for noen.

– Når tør jeg å si til døtrene mine at nå er det alvor, spurte han.

Utfordringen nå, både for voksne i møte med barn, og for lederne våre i møte med oss, er å formidle alvoret. Forberede oss på en tung vinter. Og samtidig holde motet oppe, og minne om at Norge tross alt er bedre stilt enn de fleste.

Hvis det virkelig smeller, må vi alle stille opp. Et sterkt forsvar er viktig. Men det er ikke nok.