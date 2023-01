Kommentar

Forføreren som ikke ble en erobrer

Statsminister Støre vil fortelle en annen historie om strømprisene. Men foreløpig sliter han tungt med de litterære og retoriske virkemidlene.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Før jul lekte jeg meg med en kommentarartikkel (før jeg la den bort) om hvorfor romanforfatterne ikke bør lyttes til i politiske spørsmål. Iallfall ikke mer enn andre yrkesgrupper.

Utgangspunktet var en noe ertelysten tildragelse på en Facebook-tråd hos forfatter Håvard Syvertsen, der jeg, med en viss schwung skrev følgende: «Finnes det egentlig noen skjønnlitterære forfattere her på berget med sunne, for ikke å si normale, politiske instinkter?»

Bakgrunnen for intervensjonen var den franske forfatteren Michel Houellebecqs diverse (håpløse) utspill, som før jul satte franske kultursider i brann, men som egentlig hørte hjemme i kommentarfelt på deler av internettet der man helst ikke bør ferdes i dagslys.

Noen forfattere ble litt snurte over den humoristiske finten, spesielt fordi to norske romanforfattere ble nevnt som eksempler på romanforfattere med normale politiske instinkter, iallfall slik denne aviskommentator vurderer det (med, som sagt, en dose humør). Noen mente, med rette!, at listen burde vært lenger.

En av dem var «Jan», og med det mente jeg Jan Kjærstad – en av mine store litterære helter fra mine formative år, da romanlesningen var av nesten eksistensiell karakter. Hans romantrilogi om karakteren «Jonas Wergeland» preget mitt og mange andres 1990-tall, og han ble en slags premissgiver for en tenkemåte som preget en hel generasjon.

Det handlet om «å tenke stort» – en form for liberal optimisme som pekte nese til 70-tallslitteraturens blanding av sosialistisk utopisme og grinete kulturpessimisme. Kjærstad var samtidens mann; og en som så fremover og utover. Det var et etterlengtet perspektiv, eller mer presist: Etterlengtede perspektiver.

For mye avhenger av hvilke øyne som ser, og hvem som fører ordet. Slikt ble det tre romaner av, med tre høyst forskjellige vinkler på samme historie.

MILD REFSER: Forfatter Jan Kjærstad.

Og så – som en forfatternes fugl Fønix, steg nevnte Jan på nyåret 2023 opp på poetokratiets himmel og kastet seg inn i vår tids mest betente politiske stridsspørsmål: De høye strømprisene som har hjemsøkt vårt land.

«Skal strømprisene bli Arbeiderpartiets undergang», spurte Kjærstad i åpent brevs form, dog uten å lansere skråsikre løsninger på problemene, slike man ellers finner så mange av i sosiale medier og der omkring.

«Dere har mistet kontakten med folket», polemiserte Kjærstad likefullt, og hørtes så smått ut som sin gamle nemesis Solstad (altså Dag), som sjelden har latt anledningen gå fra seg til å gi sosialdemokratiet skylden for det meste som er galt. Og mer: «Dere har mistet evnen til å styre», postulerte Kjærstad, og gikk til angrep på «markedskreftene», også det et smule ekko fra 1970-tallets litterære lingo.

Kanskje mest smertelig for vår intellektuelle statsminister, med topputdannelse fra fransk eliteakademia var denne kraftsalven fra forfatteren: «Dere har mistet språket.»

Og som det måtte gå, så bet Støre på Kjærstads agn. Han måtte svare. Ikke bare fordi det er noe man helst bør gjøre når man får brev, men også fordi Støre er på sitt mest påskrudde når han kan skrive slik han i sin tid lærte på Institut d’Études Politiques de Paris, også kjent som Sciences Po.

Og som den litteraten han er, klarte ikke Støre å dy seg. Som en slags innledning til sitt lange svar til Kjærstad, skrev statsministeren: «La meg fortelle en annen historie. Jeg vet ikke om det er mulig etter alt som er skrevet og sagt, men la meg i alle fall forsøke.»

Så fortsatte han i vante spor med argumenter og forklaringer vi kjenner fra før, og især Putins hensynsløse krig mot nabolandet Ukraina og dens innvirkning på energimarkedene i Europa.

Noen hengte seg mer opp i de innledende setningene enn resten av det lange svaret, deriblant tidligere leder for Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth. På Facebook skrev hun: «Med disse to setningene forklarer Støre selv årsaken til sitt kommende fall».

Hvorpå en litt betuttet Kjærstad følte behov for å oppklare: «Det er bare det, Anita, at dette er åpningssetningene i min roman «Forføreren». Ikke mange, kanskje ingen, tar den henvisningen. Det er trist (for meg) å si det, men statsministeren overvurderer sterkt folks kjennskap til mitt forfatterskap.»

Ikke vet jeg om dette er en bitte liten trøst, Kjærstad, men jeg tok iallfall referansen. Men så er da også «Forføreren» en av mine favorittromaner.

Støres litterære inngang var kanskje naturlig – og på sin plass – med tanke på hvem han debatterte med. Det var dessuten ganske fiffig. For Støre har utvilsomt en annen historie, eller «narrativ» som det så fint heter nå for tiden, enn den Kjærstad legger til grunn.

Det er liten grunn til å tvile på statsministerens intensjoner, deriblant hans avvisning av hokuspokus-løsningene formulert av diverse politiske aktører, fra partiet Rødt til Senterparti-veteranen Lundteigen.

Men det er ikke nok å ha rett (sett fra Støre synsvinkel), man må få rett også. For strømprisene er og blir en mare for Støre og regjeringen, selv om de ikke er den eneste utfordringen de står overfor i møte med velgernes vrede. Skal Støre snu opinionen må han finne en måte å justere politikken på, samtidig som han må få kontroll over fortellingen, «narrativet».

Les også Nye (Sp) rekker i regjeringsskroget Nå er det ikke lenger bare smågrynting på Sp-grasrota. De har begynt å raute.

Det er både enkelt og spekulativt å leke «hva ville Jens Stoltenberg gjort»-leken, men det skal han ha, Støres forgjenger – han var rå på historiefortelling. Det er lett å se for seg en entusiastisk og armfektende Stoltenberg foran en tavle, med kritt og svamp, forklare hva strømpris-situasjonen egentlig går ut på, og hva som er den riktige veien videre.

Han klarte å lande pensjonsreformen, en ganske formidabel prestasjon gitt at vi alle kommer litt dårligere ut, iallfall på individplanet – nettopp ved å beherske fortellingens kunst. Det måtte bli sånn, doserte Stoltenberg, og sakte, men sikkert kjøpte vi forklaringen hans. Politikk som pedagogikk; politikk som historiefortelling.

Jonas Gahr Støre behersker retoriske figurer som går over hodene på vanlig dødelige, og han liker åpenbart salongenes diskurs, for å ty til et annet komplekst begrep med fransk opphav. Men han er langt fra like stø når han skal snakke til velgere som heller enn å la seg forføre av elegante formuleringer vil ha konkrete og jordnære svar på det som nå for tiden gjør hverdagen ganske krevende.

Støre vil så gjerne være en forfører, men han makter ikke å erobre velgerne. Spørsmålet er hva som skjer når statsministeren oppdager denne, for ham, triste skjebne.

Ja, det var enda en, eller faktisk to, kjærstadsk litterær referanse, og kanskje mer fiffig enn rettferdig. Støre har uansett dårlig tid. Til høsten er det valg, og om to år er det et enda viktigere valg for han som statsminister.

Kanskje han burde ansette Jan Kjærstad som historieforteller?