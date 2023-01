Kommentar

Med ryktet i (f)atle

COMEBACK: – Men den uverdige Bar Boca-tildragelsen vil for alltid være en del av Atle Antonsens biografi.

Det er god grunn til å ønske ham velkommen tilbake på jobb. Men verden er likevel ikke som før for Atle Antonsen, som nå gjør comeback.

For et enda viktigere spørsmål er dette: Når er Sumaya Jirde Ali, kvinnen en tungt animert Atle Antonsen forulempet ute på byen, klar for å gjenoppta sin viktige rolle på den norske, offentlige scenen? Etter det en nær venninne skriver på Facebook, er Ali fortsatt sterkt preget etter rasisme-episoden på Bar Boca på Grünerløkka i Oslo i oktober, da hun ble grovt utskjelt av rikskomikeren, som angivelig forsøkte å være morsom, men som bare var dum.

Det er ikke i det minste rart at Antonsens relativt raske comeback som programleder for det populære programmet «Misjonen» på radiokanalen P4 er krevende for henne – ikke minst på grunn av den voldsomme stormen hun måtte stå i da hun gikk offentlig ut med historien.

Det krevde et mot de fleste av oss ikke er i besittelse av. Atle Antonsen er vår tids kanskje mest folkekjære komiker, og har en svært sentral posisjon i underholdnings-Norge; et sjikt med stor makt og innflytelse. Sumaya Jirde Ali er en tøffing som har stått i svært krevende bataljer før. Men det voldsomme omfanget som «Antonsen-saken» fikk, overgikk nok det meste hun har opplevd tidligere, hvilket ikke sier lite.

Rasisme er en styggedom som alltid er feil, uansett hvilke humoristiske intensjoner eller finurlige meta-lag som påstås å ligge bak. Antonsens og de norske humorkongenes 90-talls-ironiske «vi-vet-vi-er-antirasister-derfor-kan-vi-tøyse-med-rasisme» var morsomt en gang i tiden, men er i dag like avleggs som den humoren 90-tallsgenerasjonen i sin tid køddet med og gjorde et slags opprør mot. Sånn er humoren – den tilhører sin tid, helt til nye smartinger og komi-entreprenører drar den i nye og overraskende retninger.

Oppgjøret med alle former for rasisme fortsetter – selv om alle bør ha lært mer etter de siste års viktige og gledelige oppvåkning etter det fatale drapet på George Floyd i Minneapolis i 2020. Det er aldri en avsluttet kamp. Uvesenet kommer i stadig nye fasonger, og må alltid påtales. Enten den manifesterer seg i fylla på byen eller litt nedi kommentarfeltene – eller, for den del, som mer eller mindre ubevisste bemerkninger i det daglige.

«ANTONSEN-SAKEN»: – Det er selvsagt ikke synd på Antonsen. Det var han som dreit seg ut, noe han vet selv, skriver kommentatoren. Sumaya Jirde Ali trakk seg som redaktør for tidsskriftet Fett etter hendelsen på Bar Boca.

Jeg håper virkelig at Sumaya Jirde Ali snart er tilbake i den norske offentligheten – som poet, som meningsytrer, som feminist og som intellektuell. Bodø-kvinnen er like skarp som Antonsen er rund, og har vært en viktig debattant i lang tid, tross sin ennå unge alder. Ali er et kraftsentrum; tøffere enn toget, uredd og kompromissløs, men også sårbar, slik de aller fleste av oss er når det røyner på.

Det er også fint å få Antonsen tilbake på jobb. På sitt beste er han en komiker og skuespiller av sjelden klasse. Å få ham tilbake i tospann med mangeårig kompanjong Johan Golden er noe mange fans har ventet på. Det blir interessant å se hvordan de to løser «situasjonen» i «Misjonen»-studioet, ikke minst etter Goldens kontante oppgjør med Antonsens oppførsel mot Ali.

Det er selvsagt ikke synd på Antonsen. Det var han som dreit seg ut, noe han vet selv. Han fomlet i sine første unnskyldninger etter at Ali gikk ut med sin historie, men etablerte raskt følgende viktige erkjennelse (formulert av hans advokat Marianne Klausen): «Antonsen er opptatt av at ingen skal synes synd på ham. Han har såret andre, og det er de som fortjener den sympatien. Han er oppriktig lei seg for at mennesker som han har såret, opplever å bli hetset på det groveste i sosiale medier.»

For nissene på lasset meldte seg naturligvis på. I visse lavpannede kretser ble sågar Antonsen en slags «helt», og det «satiriske» fyllerøret hans ble nærmest tatt til inntekt for deres syn. Så vidt jeg skjønner, skal dette ha gjort Antonsen oppriktig trist – og fortvilet.

UTE PÅ BYEN: – For Atle Antonsen er Bar Boca-episoden blitt en del av hans biografi.

At den hundre prosent rasistiske (for å låne Goldens beskrivelse) tildragelsen på Bar Boca ikke førte til tiltale mot Antonsen etter at Ali anmeldte ham for hatefulle ytringer, er bare å ta til etterretning. Komikeren ble trodd på at det fra hans side var ment som en slags form for humor – og saken er avsluttet i rettssystemet.

Men Antonsen, og forhåpentligvis flere med ham, har nok lært en lekse eller to: At hensikten bak handlingen din gjerne oppleves helt annerledes av andre. Og: Selv om det er gøy å være bajas på bar, så er det lurt å stanse i tide, før alt går over styr.

Jeg er ikke med på tesen om at det kun er fra barn og fulle folk man får vite sannheten. For det første er unger langt mer utspekulerte enn det myten skal ha det til. For det andre så er fylla, eller rusen, en underlig tilstand som slår så ulikt ut for den enkelte. Vi er mange som har gjort evneveike ting i ruspåvirket tilstand, og det er langt fra sånn at rusen nødvendigvis fremmaner ditt «egentlige jeg», iallfall ikke langt utpå natten og åtte glass for mye.

Fylla er ingen unnskyldning, men den har en viss forklaringskraft. Vi vil jo ikke være den vi er når vi er sånn. Fylla er ofte nederdrektig og uverdig. Det er derfor så mange har nervene på utsiden når natt er blitt til dag og selv den minste lyd virker som et bombenedslag. Det beste rådet, eller innsikten, er banal: Når hjernetåken så smått siger på – gå hjem.

Det er lov å være idiot. Det er lov å blamere seg. Men man må også være klar til å tåle berettiget motbør når elendigheten kommer for en dag. For Atle Antonsen er Bar Boca-episoden blitt en del av hans biografi. Slikt børster man bare ikke av seg og marsjerer videre. Ryktet hans er i (f)atle, og bruddet vil neppe gro helt. Men livet går videre, som det alltid gjør, inntil det ikke gjør det lenger. Nå er tiden for å se fremover.

Det har vært mye snakk om såkalt «cancel culture» de siste årene. Det illiberale fenomenet er mest fremtredende i kulturelt følsomme amerikanske universitetsmiljøer, men avleggerne har vært legio, også på våre breddegrader. Men de mange påstandene om at den slags er i ferd med å true frihetene vi alle holder så kjært i vårt land, er ganske overdrevne. Det er rom for tilgivelse, og sånn skal det heldigvis fortsatt være.

Derfor er det grunn til å ønske Antonsens retur til manesjen velkommen, med håp om nye komiske perler og ikoniske typer som Tor Varhaug (fortsatt hans gøyeste og mest presise karakter), Jølsrud og han dansken som må medgi at «vi forstår hinanden ik’». Antonsen er og blir en nasjonalskatt.

Det er også Sumaya Jirde Ali – som fikk de uhyrlige kommentarene helt uforvarende slengt mot seg på en ellers hyggelig kveld ute blant festglade folk.

Igjen, Sumaya: Norge, og den norske offentligheten, trenger smarte og modige stemmer som din.

Slike som sier i fra når andre vender ryggen til.