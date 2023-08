MANGFOLD: Samfunnet har ikke råd til å prioritere utdanning som kun treffer en viss type elev,

Vi må ha en skole med plass til alle

Det er forunderlig å lese Sanna Sarromaas frontalangrep på SVs skolepolitikk i VG.

GRETE WOLD, SVs utdanningspolitiske talsperson.

Som utdanningspolitisk talsperson er jeg stolt av innsatsen SV har gjort for en fellesskole hvor alle elever lærer og trives, uavhengig av bakgrunn og forutsetninger.

Jeg er også stolt av at skolen gir elevene mulighet til å bidra både i undervisningen og vurderingsarbeidet. SV vil ha en praktisk og variert skole med nok ressurser og kompetanse. Det skal vi fortsette å jobbe for.

Sarromaa mener fellesskolen går på bekostning av alles læring. Dette er SV uenig i. Alle elever har rett og krav på god utdanning.

Vi må bevare en fellesskapsskole som møter og inkluderer barn og unge fra alle kulturelle, sosiale og økonomiske samfunnslag.

Samfunnet har rett og slett ikke råd å prioritere utdanning som kun treffer en viss type elev. Uten en inkluderende fellesskole taper samfunnet.

Det faller på sin egen urimelighet når Sarromaa påstår at SV ikke bryr seg om fagligheten i norsk skole.

Vi arbeider for at alle elever skal bli undervist av lærere med godkjent utdanning og vi vil lovfeste elevenes rett til lærerutdannede lærere i alle sine fag. Vi jobber også for en skole der lærerne styrkes av et lag med andre faggrupper rundt seg, slik at lærere faktisk har tid til å være lærere.

Sarromaa kritiserer skolen for å vektlegge elevenes mulighet til medvirkning.Men det er svært viktig å høre og inkludere elevene i utformingen av deres utdanning. Denne rettigheten vil vi både bevare og styrke.

Skal skolen fremme demokrati i en tid hvor demokratier utfordres, må elevene lære seg hva demokrati betyr i praksis.

Så er vi enig med Sarromaa i at mye fortsatt må gjøres for å få den fellesskolen SV ønsker. Vi deler bekymringen om at ikke alle elever får oppfølgingen de trenger. NRK avslørte tidligere i år at så mye som 1 million timer med spesialpedagog kan ha blitt fratatt elevene i løpet av et år. Det er alvorlig.

Det er også viktig med en skolehverdag som er trygg for både lærere og elever. Et viktig tiltak vil være å styrke laget rundt læreren, siden skolene ofte mangler kapasitet eller nødvendig kompetanse.

Dette er bare noen av tiltakene for norsk skole SV vil fortsette å jobbe for. Så håper vi Sarromaa ved senere anledninger finner mer konstruktive måter å ta tak i skoledebatten, enn ved å svartmale norske skoler og elever.

