BARE BARNEMAT: – Til syvende og sist er løsningen på barnas kosthold ganske enkel: La barna velge fritt blant ulike sunne alternativer, skriver Kaveh Rashidi.

På tide å drite litt mer i barnas kosthold?

Hva? Spiser barnet ditt de greiene der? Du er tydeligvis ikke en så god mamma eller pappa. Men frykt ikke, jeg har løsningen!

KAVEH RASHIDI, lege

Dette er underteksten til mange av kostholdsrådene vi småbarnsforeldre ser hver dag. Sosiale medier er overfylt av velmenende råd fra eksperter, og budskapet er ganske likt: Du må ta bedre valg for barna dine, hvis ikke blir de syke.

Gang på gang får vi høre at hverdagslige matvarer egentlig er farlige for barna våre. Det kan være noe så vanlig som en grøt, smoothie, yoghurt, leverpostei eller et skinkepålegg. Å pakke en sunn matpakke har blitt komplisert vitenskap. Men får barna virkelig bedre helse hvis vi hører på alle ekspertene?

Nei. Snarere tvert imot. Et overdrevent fokus på kosthold kan være skadelig og bidrar til å skape et unødvendig komplisert forhold til mat. Én av tre unge jenter har et problematisk forhold til spising og 1 av 10 ungdommer på videregående skole har spiseforstyrrelser. Det vitner om at vi må kommunisere annerledes om mat.

Jeg er fullstendig klar over at det vi spiser er viktig for helsen vår. Barn spiser jevnt over for mye sukker, og for lite frukt, grønnsaker og fisk. Dette kan vi foreldre tenke på når vi handler og lager mat til barna. Men det finnes en grense for hvor perfekt vi skal prøve å spise. Trår vi over den grensen blir det mer negativt enn positivt for helsen.

Når jeg snakker med andre småbarnsforeldre, møter pasienter på fastlegekontoret eller ser trykket som kommer fra ekspertene på sosiale medier, så er det ingen tvil: Det har gått for langt. Vi mister oversikten i mylderet av helseråd.

Jeg har derfor lagd seks råd som både gir barna våre god helse, og foreldrene en overkommelig hverdag uten konstant skyldfølelse og dårlig samvittighet.

1.) Følg offentlige råd, ignorer resten.

Rådene til Helsedirektoratet er fortsatt de beste. Kjedelige anbefalinger som mer grove kornprodukter, frukt, grønt, bær, fisk og alt det der. Her ligger de store helsegevinstene, heller enn å spre innsatsen din ut over mange og langt mindre effektive råd.

2.) Alt som er usunt bør ikke unngås.

Lista over usunne matvarer er lang. Enten det er ultraprosessert iskrem med masse tilsetningsstoffer, fastfood i stedet for hjemmelaget middag eller et mellommåltid bestående av sukkerholdige kjeks eller frokostblanding.

Men du trenger ikke å frykte det usunne. Alle disse tingene kan barnet ditt få lov til å spise, så lenge det ikke er for mye og for ofte. Det eksisterer ingen matvarer som er farlige i seg selv, det er mengden som kan øke risikoen for sykdom.

Strenge kostholdsregler virker uansett mot sin hensikt for barna. Studier viser at barn som vokser opp i familier der usunn mat forbys oftere ender opp med å ha problemer med overvekt og overspising som voksne.

Barn vil ha det de ikke kan få. I en amerikansk studie satte man én type kjeks i en låst krukke og sa til barna at de ikke kunne få smake før senere på kvelden. I løpet av dagen fikk de spise en annen type kjeks som lå fremme på bordet. Barna smakte knapt på de «lovlige» kjeksene, men gikk amok på krukken da den omsider ble låst opp. Det barna ikke visste var at det var de samme kjeksene.

Poenget er ganske enkelt: Ikke forby ting, det hjelper ikke på sikt. «Alt med måte» er en langt bedre strategi.

3.) Det finnes ulike grader av usunt

Kostholdsrådene på sosiale medier er ofte polariserte. Noe mat fremstilles som forferdelig farlig, annet som mirakuløst sunt. Det er enten/eller, og du blir bedt om å velge det beste alternativet hver eneste gang. Men virkeligheten er langt mer nyansert. Det meste er et sted midt imellom og kan være del av et sunt og variert kosthold.

4.) Et anstrengt forhold til mat er en fare i seg selv.

Hver eneste gang du har en streng regel for maten du gir barnet ditt, bidrar du til et litt mer anstrengt forhold til mat. Noe anstrengt skal det så klart være, barn skal tross alt ikke læres opp til å spise hva som helst.

Men noen ganger er det bedre å ta en kalkulert risiko, gi etter for fristelser, og til gjengjeld unngå å gjøre mat til en vanskelig og negativ ting for barn.

Barn trenger ikke å høre hver eneste dag om mat som er farlig, skadelig og usunn. Gi dem heller lyst på det som er sunt og viktig, og gjør maten til noe positivt og enkelt.

5.) Barnet ditt får antageligvis nok vitaminer og mineraler.

Vi er så opptatt av å gi barna våre all næringen de trenger, at mange til og med føler et behov for å helgardere og gi barna sine vitaminbjørner og andre kosttilskudd. Foruten at Giftsentralen ofte blir ringt fordi barn har fått tak i disse eskene og hevet i seg alt – så er det ingen effekt å finne. Med noen få unntak får barn det de trenger av et variert kosthold, og funksjonen til kosttilskuddene er å berolige foreldre fremfor å gi barna bedre helse.

6.) Ikke vær så sur på resten av verden.

Barnemenyer på restauranten som er usunne? Lekeparker som bare selger godteri? Besteforeldre som ikke følger reglene?

Hva så.

Livet er, og vil være, fullt av fristelser og utskeielser. Barndommen er intet unntak. La barna oppleve det og få et forhold til at verden ikke er perfekt. Uansett hvor mange bursdagsfeiringer og avslutninger barnet ditt skal på, så er det fortsatt det du putter i handlekurven som betyr mest for kostholdet deres.

Til syvende og sist er løsningen på barnas kosthold ganske enkel:

La barna velge fritt blant ulike sunne alternativer. Avfølg alle kostholdsekspertene på sosiale medier, og se at du får det bedre. Senk skuldrene, følg de offentlige rådene, gjør ditt beste og si deg fornøyd med det.

Lær heller barna dine å ha glede av maten. Lag mat sammen, spis den sammen og utforsk alt som finnes på butikken. Gjør du dette så har du gjort mer enn nok. Ikke la noen fortelle deg at du er utilstrekkelig, hvis du får til dette.

Og hvis du likevel synes det er vanskelig, føler deg oppgitt og vil gjøre mer for barna så bør du rette frustrasjonen mot politikerne.

Det er tross alt de som kan regulere matindustrien, skolematen og all tilgangen til sunn og god mat.