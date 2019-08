IKKE TIL SALGS: Innbyggerne på Grønland erklærer at den mineralrike øya ikke er til salgs. – Men Kina er allerede kommet USA i forkjøpet, skriver kronikkforfatteren. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Debatt

Trump, Grønland – og bakom spøker Kina

President Trumps utspill med tanke på å «kjøpe» Grønland er blitt latterliggjort – og med god grunn. Grønland er ikke til salgs. Men alt henger likevel sammen med alt.

TORBJØRN FÆRØVIK, forfatter og Kina-kjenner

For bak USAs uro skimter vi Kinas økende engasjement i Arktis og nordområdene. Kina har allerede etablert seg på verdens største øy med gruvedrift og annen virksomhet, blant annet en radarstasjon som kan brukes til militære formål. Kinesiske representanter dukker til stadighet opp på Grønland med utilslørte ambisjoner om å «leie» grønlandsk territorium.

Som nyhetsmagasinet Forbes så riktig konstaterer: Kina er allerede kommet USA i forkjøpet og viser særlig interesse for noe som øya skal ha mye av, nemlig sjeldne jordmetaller.

Torbjørn Færøvik. Foto: PRIVAT

Sjeldne jordmetaller er viktige som ingredienser i avansert teknologisk utstyr. Kina produserer i dag 97 prosent av slike metaller, men er stadig på utkikk etter nye reserver og produksjonsmuligheter. Grønland kan i så måte vise seg å være et «scoop». I en fremtidig konflikt kan Kinas nesten-monopol bli et uhyre effektivt våpen. Så sent i mai minnet partiorganet Folkets Dagblad om at Kina kan komme til å bruke sin «jordmetallmakt» i handelskrigen med USA. Kina har tidligere brukt den mot Japan.

Også Grønland påvirkes av den globale oppvarmingen. Satellittbilder viser at øyas isdekke smelter år for år. Mens den globale gjennomsnittstemperaturen har økt med 0,8 prosent siden år 1900, har temperaturøkningen vært dobbelt så høy på Grønland. Bare under varmebølgen tidligere i denne måneden smeltet flere milliarder tonn is. Nedsmeltingen vil gjøre stadig flere områder tilgjengelige for økonomisk virksomhet, og både USA og Kina følger utviklingen med argusøyne.

Det er i dette lys vi må vurdere Trumps utspill. Det hvite hus og Pentagon er i tillegg såre klar over at Kina har geopolitiske ambisjoner som ofte går på tvers av USAs.

Grønlands areal utgjør vel to millioner kvadratkilometer, eller seks ganger mer enn Norges. Mesteparten av øya er inntil videre dekket av snø og is, og harde, ruvende fjell som strekker seg så langt øyet rekker. Det grønlandske samfunnet er likevel sårbart, for her bor bare 56 000 mennesker. I en verden av glupske stormakter kan den grønlandske regjeringen få store problemer med å navigere trygt. Danmark har lenge vært bekymret. I fjor advarte den danske etterretningssjefen, Lars Findsen, mot Kinas økende nærvær på øya. Findsen har uttrykt særlig frykt for at Kina får bygge ut tre planlagte flyplasser på grønlandsk jord.

Regjeringen i Beijing utga i fjor en hvitbok om sin arktiske politikk hvor Kina ble omtalt som en «nesten-arktisk stat». Dette ble kontant tilbakevist av USA, som påpekte at «nesten-arktiske stater» ikke finnes. Det finnes åtte arktiske land, alle andre er ikke det. Kinas ordbruk kan tolkes som et tegn på Beijings velkjente «salamitaktikk», man skjærer skive for skive og flytter grensene nesten umerkelig. USA reagerte raskt ved å kunngjøre en ny og mer offensiv arktisk strategi. Hvorfor? «Fordi denne hersens greia smelter,» svarte den amerikanske marineministeren.

Kina fikk allerede i 2013 observatørstatus i Arktisk råd. Norge var lenge uvillig til å slippe landet inn, men snudde i et forsøk på å blidgjøre de kinesiske lederne. Norge befant seg på det tidspunkt i den mye omtalte kinesiske «fryseboksen» på grunn av fredspristildelingen tre år tidligere. Norges helomvending var en seier for Kina, som nå kan følge de politiske og faglige prosessene i Arktis tettere enn før. De polare områdene står høyt på Kinas globale agenda, skriver forskeren Annemarie Brady, som har skrevet en fyldig bok om temaet, «China As a Polar Great Power»: «Drivkraften bak Kinas engasjement er ikke bare hensynet til egen sikkerhet, men vel så mye landets appetitt på olje, gass og mineraler.»

I årene som kommer, vil vi se et stadig med nærgående Kina i Arktis og nordområdene. Også Norge vil berørt. Vår egen regjering drømmer om «en fredelig utnyttelse av Arktis til menneskehetens beste». Men Kina ruster opp år for år, ikke minst til havs. For tre år siden holdt Kina og Russland en felles militærøvelse i Østersjøen. Sverige, Finland og de baltiske landene likte ikke det de så, men kunne lite gjøre. Kinesiske talsmenn blåste av protestene og hevdet at Kina bare var på «vennligsinnet fredsoppdrag».

Mens Kina driver rustningsspiralen til nye høyder, har kinesiske interessenter kastet sine øyne på Kirkenes. For snart smelter isen i Arktis, og passasjen blir åpen for skipstrafikk. Kinesiske containerbåter vil kunne frakte store mengder varer fra Kina til Europa, til en påtenkt containerterminal i Kirkenes. Derfra skal varene fraktes med tog til Finland og videre sørover.

Tidligere i år feiret innbyggerne i Kirkenes, med ordfører Rune Rafaelsen i spissen, den lyse fremtid med en storstilt Kina-festival. Gatene ble pyntet med røde lykter, og kinesisk mat ble servert til alle som ville ha. Kinas ambassadør i Norge tok turen opp fra Oslo, og fra Kina kom en gruppe glade dansere. I den offisielle presentasjonen av festivalen ble Kina hyllet i svulstige ordelag, og Kirkenes ble omtalt som «verdens nordligste Chinatown».

Våre politikere kaster nå og da glans over polare konferanser i Tromsø og andre steder. Likevel er det grunn til å spørre om de egentlig forstår hvilke krefter som er i arbeid. Som regel snakker de med to tunger. De lover å kjempe for miljøet, men snakker også høystemt om den nye polare Silkeveien, et kinesisk initiativ, som visstnok åpner så mange «muligheter». Haken ved det hele er at et nærgående Kina i Kirkenes og andre nordnorske samfunn ikke er i Norges interesse.

Hold dere fast, i denne sagaen vil det komme flere ubehagelige kapitler.

Publisert: 21.08.19 kl. 13:48