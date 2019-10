Foto: Roar Hagen

Falmet liberal storhet

Justin Trudeau er en såret seierherre. Hans glorie har falmet og de liberale mister sitt flertallet i Parlamentet. Men Trudeau fortsetter som statsminister.

For fire år siden ble den unge og karismatiske kanadieren en modell for liberale verden over. Trudeau vant valget og annonserte en solskinnspolitikk. Men siden den gang er det kommet inn mange mørke skyer.

Denne gang ble valgkampen bitter og fylt av negative personkarakteristikker. Justin Trudeau måtte be om unnskyldning etter at det ble publiserte gamle festbilder fra 2001 av ham med brunmalt fjes i Aladdin-drakt. De konservatives leder, Andrew Scheer, sa at Trudeau alltid bærer maske. Han er, med andre ord, ikke ekte.

Trudeau liker å fremstå som en ekte liberaler. Han har stått opp mot autoritære regimer som Saudi-Arabia og Kina, og betalt en pris for det.

Han kaller seg feminist. Han har markert seg ved å forsvare seksuelle minoriteters rettigheter. Han har vært opptatt av å yte rettferdighet for landets urbefolkning. Han har legalisert salg av marihuana. Mangfold er vår styrke, har vært en av hans slagord. Trudeau lanserte en plan for å ta imot en million innvandrere og flyktninger i løpet av tre år. Han snakker varmt om klima og miljø.

Problemet er bare at mange unge og progressive kanadiere er skuffet over sin statsminister. Han har ikke innfridd deres forventninger. Han åpnet for å bygge en oljerørledning som krysser hele landet og møtte sterk motstand fra både urbefolkning og klimaaktivister. Han fikk mye kritikk for å ha lagt press på justisminister i forbindelse med granskning av et større selskap.

Og han har ikke innfridd sitt løfte om å endre valgordningen i Canada. De konservative vant 34,5 prosent av stemmene, mens de liberale fikk støtte fra 33 prosent. Likevel får de liberale flest plasser i Underhuset.

For en politisk korrekt liberal leder er det ikke enkelt å vaske bort fargen fra ansiktsmalingen i 2001. Men Trudeau red stormen av. Han beklaget umiddelbart og sa at han burde ha visst bedre.

I parlamentsvalget på mandag gikk Trudeaus liberale parti kraftig tilbake. De mister det rene flertall i Underhuset, men er fortsatt det klart største parti i Underhuset med 157 mandater. Det konservative parti, under Andrew Scheers ledelse, hadde stor fremgang og vinner 121 seter. Men de konservative vinner ikke den store prisen, som er regjeringsmakt.

Trudeau er gjenvalgt, og til tross for tilbakegangen fremstiller han resultatet som en seier. Hans lettelser er forståelig etter en problematisk valgkamp og dårlige meningsmålinger. I innspurten av valgkampen ga USAs tidligere president Barack Obama ham en håndsrekning: -Nå trenger verden Trudeaus progressive lederskap.

Det er høyst uvanlig at en nåværende eller tidligere amerikansk president gir kanadiske velgere råd om hvordan de bør stemme. Obamas støtteerklæring kan ha hatt en betydning. Han er en populær i Canada. Obama og Trudeau er venner og politiske forbundsfeller. De står for svært mye av det samme.

For fire år siden leverte Trudeau et valgskred for de liberale. Fra en posisjon som landets tredje største parti fikk de liberale rent flertall. Nå skal Trudeau lede en mindretallsregjering som er avhengig av å samarbeide med andre partier fra sak til sak. Det er ikke uvanlig i Canada. Justins far, Pierre Trudeau ledet en slik regjering i 1972-74.

En annen valgvinner er Bloc Québécois, som fremmer uavhengighet for den fransktalende provinsen Québéc. De blir det tredje største parti med 32 representanter i Underhuset. Den nye demokratiske parti, til venstre for Trudeau, kommer inn med 24 representanter.

Donald Trump har hatt lite til overs for Trudeau, som han tidligere har beskrevet som kalt svak og uærlig. Men den amerikanske presidenten startet dagen på Twitter med å gratulere Trudeau med en “vidunderlig og hardt tilkjempet seier. Canada er vel tjent”.

Trudeau talte sist natt om å samle landet etter en hard valgkamp. Han ble reddet av sterk oppslutning i det østlige Canada, mens de konservative gjorde nesten rent bord i delstater som Alberta og Saskatchewan. Når tilhengerne av uavhengighet for Québéc dessuten gjør et brakvalg viser det at landet er splittet.

Trudeau har et svekket mandat. Det vil bli langt mer krevende å styre landet enn det har vært de siste fire årene. Men ingen undervurderer lenger regjeringssjefen. Han klarte å beholde regjeringsmakten, til tross for feilgrep og skandaler. I en verden der autoritære og nasjonalistiske krefter er på fremmarsj er det stort behov for tydelige liberale stemmer som Trudeau.

-Verden trenger mer Canada, sa president Obama i det kanadiske parlamentet i juni 2016. Og slik er det fortsatt.

