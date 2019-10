STÅR SAMMEN: Haddy Njie og ektemannen Trond Giske. Foto: Mattis Sandblad

Kommentar

Giskes sterkeste kort

Haddy Njies nye bok er dypt personlig. Men den er også politisk. Trond Giske kunne ikke fått bedre hjelp på vei tilbake i manesjen.

Haddy Njie er for ung til å pådyttes klisjeer som «folkekjær». Men vi har knapt større stjerner enn henne i Norge.

Det er som programleder og skuespiller hun har blitt kjent. Men hun er også en dyktig skribent. Hennes nye bok «Dagbok 13. desember – 13. februar» er medrivende folkelesning. VGs anmelder ga den terningkast fem.

Et interessant spørsmål er hva boken kan bety politisk.

Njies styrke er at hun er villig til å fortelle det meste. Her er det psykiske problemer, slanking, drikking, panikk, angst, selvmordstanker, søvnløshet og mørke. Forfatteren utleverer seg selv for alt det er verdt.

Og det er verdt en del!

For slik virker motparten enda mer hjerteløs. Hvordan kan de gjøre noe slikt mot henne, mot dem, datteren?

Boken er en del av den lange maktkampen i Ap, og hverken godt nytt for Hadia Tajik, Jonas Gahr Støre eller partiet.

Som Njie skriver, tilbyr Giske seg å slutte i Ap for henne. Senere sier han det er umulig å gi seg med politikk.– Jeg vil være med på å definere hva partiet skal være, hvem vi er til for, sier han, før Njie svelger nok en sovetablett.

Han er altså fortsatt med. Men det er ikke Giske som gir behovet for sedativene. Det er hele saken som gjør henne søvnløs. Hadia Taijk og hennes varsler-venner, samt Oslo-kommentariatet, har konspirert mot dem, mener Njie.

I boken er det utelukkende én side som driver maktkamp. Det hele handler om Tajik-leirens systematiske jobb med å fjerne Giske.

Å få dette til å gå opp, er ikke helt lett for den politisk korrekte minoritetskvinnen Njie, som selv mener hun burde stått på kvinnene og ikke minst Hadia Tajiks side.

En styrke er at hun ikke er blind for det. Hun diskuterer hvordan hun med sitt eget politiske ståsted, som feminist, antirasist, kan forsvare maktmennesket Giske.

I sin lange selvutlevering får hun det med nød og neppe til å gå opp. Hun forteller om egne, ungdommelige opplevelser med eldre, slibrige menn. Hun sa det ikke videre til noen.

Men det gjorde varslerne. Budskapet hennes er at det er bare folk som driver maktkamp som «varsler» om slikt småtteri.

I boken får Njie (og Giske) endelig svare på alle beskyldningene som kom da det sto på som verst.

Og Njie er, mellom plagene og frykten, en skarp forsvarsadvokat som leverer detaljerte gjennomganger som skal bevise at varslerne lyver.

Giske var ikke der, han hjalp en venn. Telefonloggen ville vist det. Han var hos henne. Ingen visste om dem da. Det finnes vitner. Bilder.

Når Njie tar parti med Giske, gjør hun det til gagns. Hun sender sitater, snakke med venner, journalister og skrive e-poster til partiet. Et sted i boken gir hun ham råd om å vise mer sårbarhet i intervjuer.

Hos henne ryddes all tvil til side. Trond Giske er den som snakker sant. Varslerne lyver.

Noe av dette er egnet til å vekke tanker. Men alt er ikke like overbevisende. For dette er Haddy Njies subjektive fortelling.

Det som taler til parets fordel, og mer til, er tatt med. Annet er utelatt.

Og hun går tidvis altfor langt når hun angriper varslerne. Til og med Tromsø-varsleren, som Giske har beklaget overfor, får høre det av Haddy. Småbarnsmor. Hvorfor driver hun med dette?

Det kan slå tilbake. Samtidig vil nok mange kunne stille seg bak Njies kritikk av politisk korrekte medstrømsfolk og metoo.

Det har vært en viktig kampanje. Men metoo har også ført til hysteri og jakt på folk som ikke har gjort alt det de er beskyldt for.

Og selv om mange på motsatt hold er sterkt uenig i det Njie skriver, er nok boken egnet til å dytte opinionen i parets favør.

For dette er hennes side av saken. Det de har vært igjennom, kan ingen være uberørt av.

En angstridd dagbok er bra for en ektemann som ser for seg en fremtid i politikken. Og Haddy Njie er hans beste PR-agent.

Men tillitsvervene i Ap fordeles ikke av det norske folk, men av partiet. Og minst samlet etter alt dette, det er Arbeiderpartiet.

