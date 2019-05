OMSTRIDT: – Slike «avtaler» må rett og slett ikke bli forelagt de eldre. De har ikke bedt om å få noe slikt tredd ned over hodet, og jeg tror de gjør mer skade enn gagn, skriver Ole Christian Høie. Foto: JANNE MØLLER-HANSEN

Debatt

Dypt urettferdig mot de eldre

Bruken av antiselvmordskontrakter i eldreomsorgen utgjør egentlig en ansvarsfraskrivelse fra institusjonenes side. De er ikke juridisk bindende og bør tas ut av bruk overalt hvor de brukes i dag.

OLE CHRISTIAN HØIE, pensjonert advokat

Det er ikke lett å bli gammel, uansett alt vi kan lese om 75 og 80-åringer som synes å være like aktive og spreke som de var i ungdommen. Det er nok minst like mange gamle som sliter med problemer, ofte av psykisk art. Ensomhet og savn er to vanlige årsaker til det.

Omsorg + boliger representerte et friskt pust i tilbudet til de eldre i Oslo kommune. Men ikke visste jeg at dersom man flytter inn et slikt sted, der man godt kan være avhengig av en del hjelp utenfra men for øvrig har ansvar for sin egen livssituasjon, så kan man bli møtt med et krav om å undertegne på en avtale med institusjonen om ikke å begå selvmord mens man bor der! Slik er det i hvert fall hos Kampen Omsorg +, for der du kan du på et tidspunkt bli forelagt følgende tekst dersom personalet da anser deg for kanskje å gå med tanker om å gjøre slutt på livet:

«Jeg er enig i at målet er å leve et liv med mer glede og mindre tristhet enn jeg har nå. Jeg forstår at det å være selvmordstruet når jeg er deprimert eller nervøs står i veien for å oppnå denne målsetningen. Jeg ønsker å komme over denne tilbøyeligheten, men forstår at det kan ta tid. Jeg lover i mellomtiden med dette å ikke adlyde impulser til å skade eller drepe meg selv, fra dagen i dag til og med ( ). Hvis jeg på et tidspunkt skulle føle meg ute av stand til å motstå selvmordsimpulser, forplikter jeg meg til å ringe: ( ).

Hvilke mål med livet har en 75, 85 eller 95-åring? Ikke bare skal den gamle erklære seg enig i mål som er definert av helt andre og mye yngre mennesker. Her skal man også måtte avgi løfter til institusjonen man bor på; man må love å avstå fra selvskading og å motstå skumle impulser som måtte komme innenfra. Noen gamle ønsker, uansett livssituasjon, å få leve en stund til; andre sliter med store fysiske eller psykiske plager hver dag og skulle egentlig ønske å få slippe. Og noen faller altså for tanken om å avslutte livet og begår selvmord. Indirekte blir slikt fordømt i denne egenerklæringen, som dette egentlig er.

Døden kan vi uansett ikke unngå. Men å bli forelagt noe slikt, hvis man attpåtil allerede er dypt deprimert, må være en sjokkerende opplevelse. Juridisk er jo ikke avtalen verdt papiret den står på, men blir beboeren gjort oppmerksom på det? For et gammelt menneske, som kanskje preges av et komplisert sykdomsbilde eller av andre grunner vurderer å gjøre slutt på det hele, vil en slik forpliktelse også kunne gi ham eller henne fryktelig dårlig samvittighet og gjøre en vanskelig situasjon enda verre.

Slike «avtaler» må rett og slett ikke bli forelagt dem. De eldre har ikke bedt om å få noe slikt tredd ned over hodet, og jeg tror de gjør mer skade enn gagn. I verste fall kan de virke som den utløsende faktoren og resultere i at den gamle gjør alvor av tanker som kanskje har plaget vedkommende i årevis. Det er også slik at de som jobber i eldreomsorgen må regne med å måtte tåle det ubehaget som følger med når de gamle dør. Døden vil aldri være lett å bli stilt overfor, men å søke å unngå eller utsette den slik disse enveisavtalene er ment å gjøre, er dypt urettferdig overfor de gamle. Mangel på faglig kompetanse i institusjonene kan ikke personalet møte på en slik måte, for de gamle blir i realiteten avkrevd å påta seg eneansvaret for sin egen situasjon.

Disse avtalene bør bli avsluttet raskt, og nye avtaler må ikke bli inngått.

