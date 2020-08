UØNSKET: – Det er alt for tidlig for Ap å gi Trond Giske sentrale lederposisjoner nå, mener underskriverne. Foto: Hallgeir Vågenes

Ap-opprop: – Trond Giske bør ikke få ny tillit til fremskutte verv i partiet

Ja, Trøndelag velger selv sine ledere, men når dette valget smerter og skader oss alle, synes vi det er riktig å gi beskjed: Dette føles feil for oss!

En enstemmig valgkomité har foreslått Trond Giske som ny leder av Trøndelag Arbeiderparti, noe som blant annet betyr fast plass i Arbeiderpartiets landsstyre og en enklere vei til å bli nominert til Stortinget ved valget neste høst.

Vi vil oppfordre årsmøtet i Trøndelag til å ta et annet valg. Noen vil kanskje sjokkeres over at vi legger oss bort i valget i et annet fylke. Kutymen er jo vanligvis at vi holder oss unna valg i andre fylker. Men dette valget påvirker ikke bare Trøndelag. Det påvirker hele partiet.

Saken gir våre velgere og medlemmer signaler på om Arbeiderpartiet har tatt metoo på alvor eller ikke. Vi ser mange reaksjoner hver eneste gang det har kommet snakk om Giske og nye verv. Velgere lokalt hos oss sier de ikke vil stemme på Arbeiderpartiet dersom Trond Giske får en sentral posisjon i partiet igjen. Flere medlemmer forteller at de vurderer sitt medlemskap. Mange sier de har vanskeligheter med å motivere seg for partiarbeid eller valgkamp.

Ja, Trøndelag velger selv sine ledere, men når dette valget smerter og skader oss alle, synes vi det er riktig å gi beskjed: Dette føles feil for oss! Metoo var et veiskille. Vi vil ikke lenger akseptere denne typen atferd fra våre ledere. Det må være grenser for hva vi kan akseptere i et parti.

Det handler om Arbeiderpartiets samlede troverdighet på likestilling, kvinnepolitikk og hva vi aksepterer i partiet vårt. Det handler om vi er villige til å endre oss, eller om metoo bare ble et lite blaff.

Det handler om hvorvidt varslerne skal stå alene, eller om de kjenner at de har partiet i ryggen. Det handler om hvor viktig for oss det er å understreke at dette skal være et parti som skal være trygt for alle – også unge jenter. Vi ønsker at det skal være tydelig at Arbeiderpartiet er et parti som tar seksuell trakassering på alvor. Nå risikerer vi å heve terskelen for å varsle om at man er utsatt for seksuell trakassering

Trond Giske måtte gå som nestleder fordi han ikke lenger hadde politisk tillit til å ha et fremskutt verv i partiet. Det er vanskelig å se at det har skjedd noe siden den gang som skulle tilsi at den tilliten har kommet tilbake. Det er altfor tidlig å åpne for sentrale lederposisjoner nå.

Morten Ellingsen, leder Nordre Follo Ap Anne Rygh Pedersen, Arbeiderparti-ordfører i Tønsberg og tidligere kvinnepolitisk sekretær i Arbeiderpartiet Knut Yrvin, Grønland, medlem Gamle Oslo Arbeiderpartilag Reidar Staalesen, medlem Arbeiderpartiet i Bergen Christian Peder Braarud, medlem Nordre Follo Ap Axel Fjeld, styremedlem, Fagbevegelsens partilag i Arbeiderpartiet i Bergen Randi Sejer, Oslo Arbeiderparti Olaf Nilsen, Nordre Follo Arbeiderparti Cathrine Palm Spange, Færder Arbeiderparti Ellen Morgenstierne, medlem Færder Arbeiderparti May-Monica Fevang, Færder arbeiderparti Eva Rogneflåten, kvinnekontakt, Nordre Follo Arbeiderparti Bjarne Kjeldsen, medlem Nordre Follo Arbeiderparti Lieselotte Jirasek, medlem Sagene Arbeiderparti Øivind Bergh, medlem Arbeiderpartiet i Bergen Liv Rundberget, styremedlem Nordre Follo Ap Arnold Olsen, Ap-medlem Silje Njarde Tangnes, Nordre Follo Ap, medlem Geir Hongrø, Nordre Follo Arbeiderparti. Ingebjørg Nilsen, Nordre Follo Arbeiderparti. Oddbjørn Lager Nesje, gruppeleder, Nordre Follo Arbeiderparti Inger-Lise Andresen, Nordre Follo Arbeiderparti Tonje Randisdatter Tunstad, kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Tromsø Peter Hatlebakk, nestleder, Aps universitetslag i Bergen Rannveig Jelanka Olaisen, medlemsansvarlig Tromsø Ap Sturla Hansen, mangeårig AUF-er, mangeårig AP-velger og far til potensiell AUF-er Heidi Persdatter Greiner Haaker, Ap medlem, Finnmark Per Nygård, Nordre Follo Ap, medlem Marta Hofsøy, sentralstyremedlem i AUF Emilie Efe Åm, kvinnekontakt, Ås Arbeiderparti Live Holck Johanessen, leder Ås Arbeiderparti Anette Alexandra Dey, styremedlem, Ås Arbeiderforening Per Stian Andresen, medlem Nordre Follo Ap Inger Dahle, tidligere Ap-medlem, Trøndelag Anne-Marte Kolbjørnshus, gruppeleder Innlandet Arbeiderparti Malin Bredahl Woll, medlemsansvarlig i Troms Arbeiderparti og gruppeleder for Salangen Arbeiderparti Brynjar Andersen Saus, kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Tromsø Elisabeth Gade, vara til kommunestyre for Ap i Nordre Follo Tove Karoline Knutsen, politisk nestleder Tromsø Ap Arild Burud, tidligere leder av Oppegård Ap og Nordre Follo Ap Siw Haugnes, medlem i Nordre Follo Ap Lara Rashid, kommunestyrerepresentant Nesodden Ap Siv-Len Strandskog, leder av kvinnenettverket i Rogaland Ap Tilde Broch Østborg, Ap-medlem, Rogaland Vanja Grut, bystyremedlem for Arbeiderpartiet i Arendal, tidligere leder av Arendal Ap og kvinnenettverksleder i Aust-Agder Ap Silje Brekke Bakken, kommunestyrerepresentant Nordre Follo Ap Andreas Nieuwejaar, Laksevåg Arbeidersamfund i Bergen Arnhild Noraas, Ap-medlem, Bærum Siri Gåsemyr Staalesen, stortingsrepresentant Ap. Tidl. partisekretær Oslo Ap tidl. leder kvinnenettverket Oslo Ap Tuva Moflag, stortingsrepresentant Akershus Ap Siri Hov Eggen, Ap-medlem, Vestby Arvid Herland, medlem Nordre Follo Ap Ove K. Kjølstad, leder Ski og Kråkstad Arbeiderlag Øystein Slette, nestleder Akershus Ap Svein Roald Hansen, stortingsrepresentant fra Østfold Ap Per Ole Melgård, Nordre Follo Arbeiderparti Johnny Hide, medlem Nordre Follo Ap Line Kysnes Vennesland, leder kvinnenettverket Agder Ap Birgitte Hodneland, medlem Arbeiderpartiet i Bergen Nina Sandberg, stortingsrepresentant Akershus Ap Tom Anders Ludvigsen, ordfører Vestby Ap Helge Leite, medlem i Kollektivtrafikkens partilag Leonora Hjelle, Arbeiderpartiet i Bergen Truls Wickholm, ordfører Nesodden Ap Hanne Opdan, ordfører Nordre Follo Ap Jon Reidar Øyan, leder av Homonettverket i Arbeiderpartiet og Bystyrerepresentant Oslo Ap Jørgen Lorentzen, kommunestyrerepresentant Nesodden Ap Pia Korsnes, kommunestyrerepresentant, utvalgsleder Helse, Lillestrøm Ap Raymond Haase, medlem Lillestrøm Ap Ingrid Birgitte Hamnes, kommunestyrerepresentant Nesodden Ap Erle Lind, medlem Nesodden Ap Varin Hiwa, nestleder Oslo AUF Sigrid Moland, nestleder Oslo AUF Shila Khayrollahzadeh, internasjonalt ansvarlig Oslo AUF Martin Ludvigsen, leder Vestby Ap Helle Birgitte Holtenes Andreassen, Hønefoss, medlem av Ap i mer enn 42 år Marit Bjørkelid, Kvinnepolitisk leder Lillestrøm Ap Karl Johan Kirkebø, vara til bystyret i Bergen Ap Hans Arvid Øberg, vara til kommunestyre Eidsvoll, tidligere gruppeleder. Far til overlevende Utøya. Stine Rødseth Kleven, medlemsansvarlig Lillestrøm Ap Cathrine Forsland, gruppeleder for Nesodden Ap og sitter i kommunestyret Melita Ringvold, leder av Næringspolitisk forum og varabystyrerepresentant i Oslo Geirid Njarde, Ap-medlem i Grefsen Ap-lag Siri Sandvik, leder kvinnenettverket Vestland Ap Linn Andreassen, leder Fagbevegelsens Ap-lag Rina Mariann Hansen, byråd i Oslo Lars Martin Mediaas, medlem Fredrikstad Ap Harald Jacobsen, tidligere medlem AUF i Nordland, tidligere finanspolitisk rådgiver på Stortinget Hege Bakke Styrvold, medlem, Sarpsborg Arbeiderparti Irene K. Furulund, kommunestyrerepresentant og gruppeleder, Ullensaker Ap Anne Nyeggen, leder i Forum for grønn vekst, Oslo Ap Line Oma, bystyrerepresentant Oslo Ap

