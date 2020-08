STRUKTURELT: – Motstanden i kjølvannet av nominasjonen i Trøndelag handler ikke om enkeltstående hendelser, det handler ikke om maktkamp, Trøndelag Ap eller om Trond Giskes kvalifikasjoner som politiker. Det handler om en samfunnsstruktur som konsekvent ikke er på kvinnenes side, skriver Aps Kari Henriksen. Foto: Trond Solberg

Likestilling i Arbeiderpartiet

Jeg er stolt over å være i et parti som åpent tar de viktigste diskusjonene og fører de viktigste kampene. Igjen er det likestilling på agendaen.

KARI HENRIKSEN, stortingsrepresentant Ap

Trond Giske er en god politiker. Veldig god. Saken om når han skal tilbake handler ikke om han er en god eller dårlig politiker. Saken går utover han som person, faktisk er ikke hans person i seg selv særlig interessant. Men fordi hans handlinger er så sterkt knyttet til en ukultur som har handlet om negativ sosial kontroll av kvinner i vårt parti, er saken viktig.

Den ukulturen har ikke bare foregått i vårt parti. Avsløringene etter metoo har vist nettopp det, at denne ukulturen har gjennomsyret samfunnet, ikke bare enkeltstående partier, arbeidsplasser, trossamfunn, media eller deler av kulturlivet. Den har vært gjeldene, punktum.

Det er denne samfunnskulturen kvinnene i Arbeiderpartiet har tatt et oppgjør med. Kampen har vart i mange år og vært mange. Abort, kvotering, fordeling av posisjoner, makt og innflytelse har vært diskutert. Gro Harlem Brundtlands beskrivelse av mannsdominansen og forsøkene på å hindre henne i å få posisjoner er velkjent. De fleste kjenner også til kampen om å få 50 prosent representasjon på partilistene. Også i vårt parti var det motstand mot alle disse sakene, men det ble vedtatt.

Den amerikanske politikeren Alexandria Ocasio-Cortez pekte i sin allerede berømte tale i Kongressen på nettopp hvordan denne kulturen gjennomsyrer samfunnet, og hvordan man forsøker å avgrense det til enkelte hendelser, enkelte situasjoner og enkelte personer. Hvordan man forsøker å skape et skille mellom det å handle kvinnefiendtlig og samtidig kunne være en god far, ektemann, politiker og kollega. Denne avgrensingen er i seg selv et ledd i forsøket på å minimere konsekvensene, pynte på hele den samfunnsordningen som ligger til grunn for at slike handlinger har kunnet finne sted.

Den motstanden som kommer i kjølvannet av nominasjonen i Trøndelag må ses i dette perspektivet. Det handler ikke om enkeltstående hendelser, det handler ikke om maktkamp, Trøndelag Arbeiderparti eller om Trond Giskes kvalifikasjoner som politiker.

Det handler om en samfunnsstruktur som hele tiden skaper vikarierende motiver for å ikke ta det grunnleggende oppgjøret med den. En samfunnsstruktur som konsekvent ikke er på kvinnenes side. Heller ikke i vår tid.

Derfor er kvinnebevegelsen i partiet avgjørende viktig for å holde dette perspektivet levende. Slik kvinnebevegelsen i partiet har gjort i alle de år den har eksistert.

Anette Trettebergstuen gjør det på en forbilledlig måte.

Publisert: 27.08.20 kl. 14:34 Oppdatert: 27.08.20 kl. 14:47

