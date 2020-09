Leder

Uansvarlig, livsfarlig festing

ULOVLIG FESTING: I helgen kunne det gått riktig galt i et tilfluktsrom på St.Hanshaugen. Foto: Geir Olsen

Å si til unge at de skal slutte å feste, virker nok som en invitasjon til mer fest. Men når man gjør det i en grotte med aggregat, er ikke faren bare varig hjerneskade. Det er død.

Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

I verste fall kunne vi stått overfor en massiv tragedie på St. Hanshaugen i Oslo i helgen. Opp mot 200 mennesker var ifølge politiet innom ravefesten som ble arrangert ulovlig i en grotte. Inngangen var ikke bredere og høyere enn en meter. Den var brutt opp. Inne i bunkersen var det satt opp aggregater.

Politiet aksjonerte nærmere 04.00 natt til søndag da det ble meldt om flere omtåkede mennesker på utsiden. Totalt havnet 27 personer på sykehus. Flere var bevisstløse. Blant dem som fikk kullosforgiftning, var et par politimenn som hjalp folk ut.

De berget nok liv. For hadde deltagerne kommet seg ut bare litt senere, eller hadde nivået på kullos vært bare litt høyere, ville folk omkommet.

les også 25 til sykehus etter grottefest i Oslo: – Kunne gått mye verre

VG har avdekket at det har vært flere ulovlige ravefester i sommer. Nå oppfordrer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) eiere av tilfluktsrom til å gjennomføre en kontroll av dem, slik at uvedkommende ikke kommer seg inn.

For dette kunne gått riktig ille. Og vi regner med alle involverte nå skjønner at festing i tette tilfluktsrom og grotter med aggregat må være fullstendig utelukket.

Samtidig er vi ikke imot lovlige fester, og vi har forståelse for at unge vil møtes. Vi lever i en unntakstilstand hvor coronareglene særlig går ut over unge, studenter, deltidsarbeidende og folk etableringsfasen.

les også Grottefest-ansvarlig (24) til VG: – Kom ut av kontroll

Det er et enklere valg for mer tilårskomne å trekke seg tilbake i sofaen med sudoko og rødvin. Unge har for mye ugjort til det. Og det vil nok ta minst et år til før det kommer på tale med noen vaksine for folk flest.

Det er trygt å møtes utendørs og det er lov å møtes inne på serveringssteder frem til 00.30. Privat kan 20 møtes, så man trenger ikke sette soyamelken i halsen om man passerer en slik gjeng.

Det som derimot ikke er trygt og heller ikke på noen måte akseptabelt, er at det arrangeres ulovlige fester i bomberom og grotter. Da kan man få liv på samvittigheten.

Vi kan hverken festdeltagerne eller arrangøren visste hvor farlig dette var. Og i det minste er det bra at risikoen nå blir kjent. Det er bare flaks at denne og tidligere lignende fester ikke har endt i massedød.

Publisert: 08.09.20 kl. 22:37

Les også