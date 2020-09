OVERGREP: – Selv om jeg sa nei, og måtte ha ufrivillig sex, er ikke dette nok til å kunne dømme til voldtekt slik lovverket er nå. Jeg mener det er feil, skriver Elsa Faleide. Foto: Frida Grande

Når det å si nei ikke hjelper

Jeg vet hvordan det er ikke å bli tatt på alvor. Det setter dype spor. Norge trenger en samtykkelov.

ELSA FALEIDE, jusstudent i Bergen (26)

For litt over en uke siden valgte jeg å dele litt av min historie offentlig, i NRKs program «Innafor». Jeg fortalte om kvelden jeg ble utsatt for et overgrep. Kvelden da «Kristian» trengte et sted å overnatte. Kvelden han gjentatte ganger hadde fått tydelig beskjed at det ikke kom til å skje noe seksuelt mellom oss. Kvelden han trosset mitt nei tre ganger og fortsatte den seksuelle omgangen.

I samme program ble undersøkelsen fra Norstat fremhevet, med skremmende hele 37 prosent av unge kvinner som har hatt lignende opplevelser.

Det jeg ikke fortalte så mye om, var møte med Bergen politistasjon. Stasjonens behandling av saken og henleggelsen etter få timer, føltes som en ny krenkelse. Jeg følte meg ikke ivaretatt. Lettelsen jeg følte på etter avhøret ble raskt til en ny byrde. Jeg ble fylt med sinne, og en trist tomhet som jeg aldri hadde opplevd før. I tiden etterpå, ble skyldfølelsen forsterket, frustrasjonen med situasjonen ble større og jeg mistet motet.

Når vi så kan lese Mari Holm Lønseths (H) innlegg i VG, den 26. august, hvor hun sier at «vi må tørre å si nei», da tenker jeg at hun umulig kan forstå problematikken i slike situasjoner. Hun sier «si nei om du ikke vil, selv om det er vanskelig».

Et slikt utsagn er i beste fall kunnskapsløst. Jeg håper det skyldes lite innsikt i overgrepsproblematikken. For tenk om det hadde vært så enkelt? Selv sa jeg nei, flere ganger. Det hjalp ikke.

For det er ikke «bare» å si nei. Man har gjerne vist på mange andre måter at man ikke ønsker, og for veldig mange så vil nettopp dette være alt de klarer – enten forholde seg passivt eller gi andre uttrykk for at samtykke ikke foreligger. Jeg klarte å si nei, men det ble ikke respektert. Jeg, som mange andre i slike situasjoner, «frøs» til. Selv om jeg sa nei, og måtte ha ufrivillig sex, er ikke dette nok til å kunne dømme til voldtekt slik lovverket er nå. Jeg mener det er feil.

Så tilbake til politistasjonen da jeg skulle anmelde. Politibetjentene i skranken virket ikke forberedt på slike anmeldelser, og klarte ikke å håndtere utspørringen på en fornuftig eller hensynsfull måte. Jeg ble spurt om hvorfor jeg valgte å anmelde så sent, med en undertone som virket uforstående til hvorfor jeg egentlig gadd å anmelde.

De spurte om jeg heller kunne komme tilbake om to uker. I tillegg «glemte» de å opplyse meg om at jeg hadde rett på bistandsadvokat til avhøret. Dette tilbudet fikk jeg først på avhørsdagen, men da måtte jeg vente ytterligere til avhøret kunne gjennomføres. Jeg var lei, og trengte å få det overstått. Derfor valgte jeg å gjennomføre uten bistandsadvokat.

Selve avhøret gikk, etter forholdene, fint. Det var vondt å gjenoppleve og fortelle alt så detaljert, men politikvinnen gjorde en formidabel jobb og behandlet meg med respekt og viste forståelse. De hadde heldigvis håndplukket noen som var egnet til slike avhør, all respekt til henne.

Det er imidlertid uheldig at politibetjenter innenfor samme politidistrikt har ulikt syn på lovbestemmelsen, og særlig uheldig når det sendes ulike signal til den som anmelder. I avhøret var politikvinnen særlig tydelig på at hendelsen jeg beskrev definitivt var å anses som voldtekt, men at jeg må være forberedt på at det vil være vanskelig å bevise. Likevel vurderte politijuristen det som «intet straffbart» bare timer senere.

Ingen ytterligere etterforskning ble foretatt. «Kristian» ble ikke innkalt til avhør og fikk dermed ingen beskjed om alvoret i handlingen sin. Han ble ikke kalt inn til samtale, enda jeg eksplisitt ba om dette som svar på spørsmålet om det var noe jeg trengte fra politiet i tiden etter avhøret. Den svært alvorlige hendelsen som jeg anmeldte, som var grunnen til at de brukte både videokamera og opptak under avhøret, virket ikke til å bli tatt veldig seriøst.

Behandling av saken og henleggelsen etter få timer, føltes som en ny krenkelse. Jeg følte meg ikke ivaretatt. Lettelsen jeg følte på etter avhøret ble raskt til en ny byrde. Jeg ble fylt med sinne, og en trist tomhet som jeg aldri hadde opplevd før. I tiden etterpå ble skyldfølelsen forsterket, frustrasjonen over situasjonen ble større og jeg mistet motet. Jeg følte jeg ikke hadde lov til å føle meg krenket på den måten jeg gjorde, og alle de vonde tankene som herjet om det som skjedde den kvelden, ble forsterket.

Henleggelsen ble opprettholdt av statsadvokaten, som sluttet seg til begrunnelsen til Bergenspolitiet. Alle var dermed enige. Saken ble ikke prioritert, ingen ytterligere etterforskning ble foretatt, og saken min fikk ingen mulighet i domstolene. Jeg trengte å føle meg ivaretatt. Jeg trengte at det offentlige ville anerkjenne at det jeg opplevde ikke var greit. Det fikk jeg aldri.

Dette er én av mange grunner til at jeg trenger en endring. Ikke bare for meg, men for andre også.

Riktignok har vi en bestemmelse som verner mot seksuelle handlinger uten samtykke. Men straffeloven § 297 er ikke tiltenkt slike krenkelser. For denne bestemmelsen gjenspeiler ikke hva som faktisk skjedde. Paragrafen er avgrenset til å kun å gjelde kortvarige berøringer av intime områder. I tillegg er strafferammen bot eller fengsel inntil et år, til forskjell fra voldtekt i samleie (f.eks. penetrering med penis) som straffes med fengsel fra tre til 15 år. Og ikke minst, det er en foreldelsesfrist på bare to år. Denne fristen overskred jeg (ubevisst så klart). Jeg var ikke klar til å anmelde før etter to år. Da jeg endelig klarte å ta det steget, var jeg for sen for å vernes.

Ikke bare loven må endre seg. Det må også rettsvesenet og især politiet. Etter å ha lest Lønseths innlegg må jeg også legge til at vi må snakke mer om samtykke. For å si at de som havner i en presset situasjon bare må tørre å si nei, det er å forenkle en svært alvorlig situasjon og problematikk.

Vi trenger en lov som slår fast at all form for seksuell omgang uten et samtykke fra motparten medfører en alvorlig krenkelse av den enkeltes seksuelle integritet.

Jeg vet hvordan det er ikke å bli tatt på alvor. Det setter dype spor. Nå vil jeg videre. Og første steg på reisen for både politistasjonen i Bergen og alle landets politistasjoner, er å skaffe Norge en samtykkelov.

