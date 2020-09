OPTIMISME: – I Hongkong har utviklingen gått i feil retning. Det er kanskje ikke så rart om man blir mer pessimistisk med årene, men hvis vi ikke har tro på framtida, vil vi heller ikke være villig til å kjempe for den, skriver Guri Melby, som trolig blir valgt til ny Venstre-leder om snaue to uker. Foto: JEROME FAVRE / EPA

Guri Melby: – Liberalisme i hverdagen vår

Finnes det en grønn tråd mellom kampen for demokrati i Hongkong og saker som går rett inn i folks hverdag her hjemme? Jeg mener det finnes minst tre.

GURI MELBY, kunnskaps- og integreringsminister (V)

Dagen Venstre åpner sitt landsmøte i høst er det nøyaktig ett år siden jeg kom hjem fra Hongkong. Der protesterte opptil to millioner mennesker i gatene, i kamp for det de fleste av oss vil regne som selvsagte rettigheter: demokrati, ytringsfrihet og rettssikkerhet.

Dennis Kwok, en parlamentariker jeg ble kjent med, har kjempet for demokratiske rettigheter i en årrekke, men han fortalte meg at han har fått mindre tro på framtida med årene. – Naturlig nok er du mer optimistisk når du er yngre, sa han. – Men alle vi som står for disse verdiene må stå sammen.

Demokrati og rettssikkerhet var ikke de eneste temaene han var opptatt av. Hongkong er et fantastisk sted å bo, sa han. Men boligprisene er for høye, og det er nesten umulig for unge mennesker å komme seg inn på markedet. Småbutikker blir stengt fordi husleien stiger ukontrollert. Samfunnet har store forskjeller og lav sosial mobilitet. For ikke å snakke om klimatrusselen, som Dennis ser på som en av de to store globale krisene i dag, sammen med utbredelsen av autoritære regimer.

Året som har gått siden den gang gitt meg mulighet til å jobbe med hele bredden i mitt Venstre-engasjement: Fra kampen for demokrati til arbeidet med fagfornyelse i skolen og kvalitet i barnehagen. Fra grunnleggende menneskerettigheter til saker som går rett inn i folks hverdag.

Finnes det en grønn tråd som binder dette engasjementet sammen? Jeg mener det finnes minst tre. Den første handler om kampen for mindretallets rettigheter. For dem av oss som har et annet livssyn, en annen politisk holdning, en annen familiesituasjon, eller som har andre behov i hverdagen enn flertallet.

For noen handler det om frihet til å utøve sin egen religion. For andre kan det være muligheten til å velge en fleksibel skolestart for seksåringen sin, en ordning Venstre nå har fått gjennomslag for. Det kan handle om å gi behandling i stedet for straff til dem som er avhengige av rusmidler.

Den andre grønne tråden handler om å bygge et kunnskapssamfunn. Læring og utdanning er en billett til frihet, uavhengig av hvem du er eller hvor du kommer fra. De færreste partier er motstandere av kunnskap, men det er ikke likegyldig hvordan vi videreutvikler den norske skolen. Venstre har jobbet for å sikre at alle elever får best mulig lærere i klasserommene, men det har ikke skjedd uten motstand. Vi har satset på lærernes kunnskap, på faglig fordypning, og på å gi lærerne den tyngden og tilliten som trengs for å kunne stå i klasserommet hver dag.

De fleste av oss vet av egen erfaring at lærerværelsene rundt omkring i Norge alltid har vært fulle av gode fagfolk. Men jeg er heller ikke i tvil om at lærerne har hatt behov for et løft, både i kompetanse, status og lønn. Når vi gir lærerne mer kunnskap og mer faglig trygghet, så gir vi elevene det samme. Nå ser vi at stadig flere elever fullfører videregående skole, selv om det fortsatt er mye arbeid som står igjen.

Den tredje grønne tråden handler om kampen for klimaet og naturmangfoldet. Naturen er grunnlaget både for våre egne liv og for alt liv som omgir oss. Dersom vi ikke lykkes med å stanse klimakrisen og tapet av natur, så risikerer vi at barna våre vokser opp med langt færre muligheter enn vi selv har hatt. Kampen for natur og klima handler ikke om å skru klokken tilbake, men om å bygge et bedre samfunn både for oss selv og for dem som kommer etter oss. Vi vet at det er mulig, for klimagassutslippene går ned i Norge for fjerde år på rad.

Når vi redder Lofoten, Vesterålen og Senja fra oljeutvinning, så er det bra for naturen, dyrelivet og artsmangfoldet. Men det er også bra for fiskeri- og turistnæringen i nord, næringer som har potensial til å vokse også etter at oljekranene er skrudd av. Elbilsatsingen er bra for klimaet og luften i byene våre, men det er også bra for utvikling av ny teknologi som også kan anvendes på andre områder. Miljøhensyn må legge rammene for politikken. Men det trenger ikke å være noen begrensning for kreativiteten, mangfoldet og arbeidsplassene vi skal leve av i fremtiden.

Lars Sponheim hadde et uttrykk som jeg liker veldig godt: «Det leves ulike liv, heldigvis:» Men de ulike livene kommer ikke av seg selv, enten de leves i Hongkong eller i Norge. De fleste av oss trenger både et fellesskap som løfter oss og et sikkerhetsnett som holder oss oppe. Og vi trenger demokrati, rettssikkerhet og et samfunn som tar vare på naturen. Venstres liberalisme har alltid vært sosial. Og de liberale prinsippsakene har alltid gått hånd i hånd med kampen mot sosial skjevhet og urettferdighet.

I Hongkong har utviklingen gått i feil retning. Valget er utsatt med et år, og en rekke opposisjonspolitikere har nylig blitt arrestert. Det er kanskje ikke så rart om man blir mer pessimistisk med årene, men hvis vi ikke har tro på framtida, vil vi heller ikke være villig til å kjempe for den.

Liberalismen er alltid optimistisk, alltid underveis. Vi som står for disse verdiene må stå sammen. Og det er plass til mange flere.

