Foto: Øyvind Nordahl Næss

Kommentar

Streng, strengere, Kallmyr

Men den nye justisministeren Jøran Kallmyr er egentlig for fri innvandring.

Mindre enn 10 minutter siden







For Jøran Kallmyr (40) fra Fræna i Møre og Romsdal , han er som sin forgjenger Tor Mikkel Wara opprinnelig for fri flyt av både folk og fe.

Mens Wara i sin tid sa at han ønsket seg en million hongkong-kinesere til sitt hjemfylke Finnmark, sa Kallmyr i 2008 at han er for absolutt fri flyt over landegrensene - men bare om vi opphever velferdsstaten.

Den som ikke er sosialist når han er 20, mangler som kjent hjerte. Og den som ikke er konservativ når han er 40, han mangler hjerne.

les også Her får Jøran Kallmyr nøkkelen til justisministerens kontor

Kallmyr ble førti i fjor. Churchills visdomsord er så visst ikke forbeholdt venstresiden.

Den nye justisministeren har i motsetning til sin forgjenger og sitt politiske forbilde Wara, erfaring fra regjering, og den er til og med av det robuste slaget.

Sist han var i Justisdepartementet som statssekretær, var Kallmyr med på en kampanje på Facebook for å skremme folk fra å migrere til Norge. Han jobbet hardt for å få en slutt på kirkeasyl. Han ville stoppe ankomsten av asylbarn til Norge. Og han jobbet for returavtaler for å få sendt ut folk som alt er her.

les også Rapport: Anundsen styrte flytningstrømmen tilbake til Russland

Og det absolutte toppunktet: Det var Kallmyr og kompani som skaffet oss de folkerettsbruddene Norge trengte, da 5000 asylsøkere kom over grensen ved Storskog i Finnmark høsten 2015.

Kallmyr reiste opp til grensen selv sammen med justisminister Anders Anundsen og tok styringen på grensestasjonen. De kjeklet med politiet og russerne og fikk ordnet med en hasteinstruks slik at politiet måtte sende asylsøkerne rett tilbake til Russland.

20 asylsøkere ble sendt fram og tilbake over grensen. En kvinne og to barn havnet i ingenmannsland, før Norge tok dem imot.

Noen jusprofessorer og politikere mumlet om de bruddene på folkeretten. Politiet følte seg noe overkjørt. I evalueringsrapporten het det da også at departementet overkjørte dem.

Men det var ingen som kom syklende over grensen i 20 minus lenger. Og det var poenget. Det ble ingen skandale. For det alle ville, var jo at syklingen skulle ta slutt.

Senere fortsatte Kallmyr under justisminister Sylvi Listhaug, og i motsetning til hva tradisjonen har vært i departementet, ville Frp-ministeren selv fronte sin harde innvandringspolitikk.

Kallmyr kunne vanskelig skinne i Listhaugs-skygge.

Men nå får han lov å være strengest selv. En bygdegutt med bryl i håret. For Frp er det nok et godt valg. Og på det sjuende justisminister-forsøket må de jo nesten lykkes.

Publisert: 29.03.19 kl. 13:54