– Det ordner seg ikke for snille barn

Det ordner seg ikke for snille jenter, ei for snille gutter.

HELLE LUXE, Livsstilsveileder, forfatter og eier av studioet Let’s Shine

Er det en ting du lærer i Norge er det det å være snill. Det er bare å spørre nissen nå som det er jul eller synge kardemommeloven til Thorbjørn Egner: «Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill og forøvrig kan man gjøre hva man vil». Selv om man lærer mye annet også som barn vil jeg likevel påstå at i spørsmålet fra nissen om: «det er noen snille barn her?» og i Kardemommeloven, så er det en påstand om at mye er gjort om du bare er snill.

La det ikke være tvil, å lære barn og være snille har absolutt sin verdi. I det lærer man å ta hensyn til andre, sette sine egne behov til side og å glede andre. Dette er viktige verdier, men likevel er det langt fra nok med et overordnet samfunnsmål om å lære våre barn å ivareta seg selv som voksne.

Er det noen snille barn her?

Samfunnet vårt er fulle av snille jenter og gutter, men særlig mange jenter er så flinke og snille at de er til å spise opp. Og det er akkurat det som skjer. De blir spist opp som små karameller.

Vi finner dem i høye sykemeldingsstatistikker, #metoo, evige amme- og keisersnitt-debatter, og med dårlig samvittighet og en evig følelse av å ikke strekke til hverken hjemme eller på jobb. Som veileder gjennom femten år virker det som mange voksne og særlig kvinner er fanget og utslitt av det å være flink og sin egen snillisme.

Viktigheten av å lære seg å være «slem».

Om Kardemommeloven er en av vårt samfunns viktigste rettesnorer, mener jeg vi bygger snille geleklumper uten en god nok oppskrift for å møte arbeidslivet og livet som voksen. Det hjelper ikke å få seg en utdannelse og jobb om du er utslitt, deprimert, sliter med søvn, er overvektig og har angst.

Å bli voksen og å mestre hverdagen krever flere ingredienser og en av dem er å kunne være «slem». Å være «slem» på en god måte betyr at man også har lært å sette grenser og ivareta seg selv. Å si nei og ivareta sine egne behov og ønsker er like viktig som å klare å ivareta andres. Vil du ta godt vare på de rundt deg er du avhengig av å kunne ta godt vare på deg selv.

Å være utslitt, kranglete og deppa er ingen god oppskrift for å være en god partner, foreldre, barn eller medmenneske, for den saks skyld. Du blir ikke lært opp til å være snill på et fly. Du blir lært opp til å ta på din egen oksygenmaske først, og deretter hjelpe andre.

Oppskrift på et godt liv

Når mange av våre barn har blitt så flinke og snille, mener jeg vi nå må etterstrebe og lære bort de mange andre ingrediensene som er nødvendige for å ha et godt liv også. Ingredienser som blant annet det å «ikke være flink». Å kjenne på at det er helt greit å ikke mestre alt, men også at motgang gjør en sterkere.

At nedturer er en naturlig del av livet og kunsten våre barn må lære seg er å ikke gi opp. Om de ikke får den jobben de ønsket seg, eller føler seg dårlig behandlet eller de synes kulden og mørket er vanskelig, så skal de ikke trekke dyna over hodet, men stå opp for seg selv og kjempe. Å akseptere at livet er som en treningsøkt og at de må trene på å håndtere livet.

Det handler om å bygge opp mental styrke og muskler over tid. Likeså som de skal lære seg viktigheten av god søvn, fysisk trening, et sunt kosthold og av å ha god helse. Å lære å respektere og verdsette naturen. At det gjør godt å være i naturen og føle at det er ens plikt å forlate renn i Holmenkollen penere enn da de kom. Samtidig lære at det er helt greit å bli sint og lei seg. At det er rom i huset og i livet for de vonde følelsene og. At selv om man skal strekke seg mot å smile i livet, er det også lov å gråte.

Å si takk

Er en av de enkleste og viktigste ingrediensene i et godt liv, mener jeg. Å takke daglig ut i fra et prinsipp om å være takknemlig og for mer enn maten og julegavene man får. I stedet takke for alt det fine man har i livet før man legger seg. For at vi bor i Norge, at vi har mat og tak over hodet, at det er fred, for at vi er friske. Takke for de menneskene vi har i livet, for sola, for regnet, for komplimentet vi fikk på jobb og for vennene vi har. Å takke handler om å trene hjertet og hodet til å ta innover seg gleden i livet, også når du går i motbakke.

Barn som lærer å mestre livet

Livet er bredspektret, med sine oppturer og nedturer. Våre barn trenger å lære å bruke alle fargene i fargeskrinet for å mestre livet, ikke bare de rosa. Jeg mener vi som samfunn må flytte fokuset fra en enkel egenskap som ”å være snill” “eller “å være flink” til en bredere rettesnor.

Å lage en samfunnsoppskrift som rommer hele mennesket og de mange ingrediensene en trenger for å mestre livet godt, både i oppturer og nedturer. For det som er, er at vi trenger å mestre de ulike aspektene for å kunne svare ”ja” på det spørsmålet nissen burde begynne å stille. Det vi egentlig vil ha svar på.

Spørsmålet om det er noen glade barn her?

Her er 10 punkter til hvordan du og dine barn kan fylle 2020 med mer glede:

1: Å ta vare:

For å ta godt vare på andre, må du først ta godt vare på deg selv. Du må mestre hverdagen og livet ditt. Det er ditt ansvar å ta vare på deg selv og det er viktig at du fyller livet med de tingene du trenger for å ha det bra.

2: Å reise seg:

Motgang er en del av livet. Ikke gi opp, kjemp! Møt motbakkene med aksept for at de er der for å lære deg noe. For å lære må du øve på mestre. Lær deg å håndtere motgang og husk på at det ordner seg til slutt, men du må reise deg og kjempe og noen ganger tar det tid.

3: Å gi:

Det viktigste du gjør er å gi. Gi et smil, et kompliment, en hjelpende hånd eller hold døren for en fremmed. Ha som mål å gi minst tre ting hver dag. Husk at du også trenger å få. Gi daglig til deg selv også.

4: Å trene:

Å ha muskler er viktig for å håndtere livet best mulig. Enten det gjelder fysiske muskler, psykiske muskler eller emosjonelle muskler. Det er viktig at du ukentlig trener både kropp, hodet og hjertemuskelen for å stå stødig og sterkt i motgang og for at du får bedre flyt i medgang. Uansett hva du vil bli sterk i livet,husk at du må øve. Trening over tid gjør mester.

5: Å si nei:

Å kunne si nei er like viktig som å kunne si ja. Å være tydelig med hva du trenger og dine behov ovenfor de rundt deg er like viktig som at du tar hensyn til andres behov og ønsker. Ha som mål og være like god på å si “ja” som og si “nei”.

6: Å Sove:

Vil du være en helt om dagen, trenger kroppen restitusjon. Å hvile og en god nattssøvn er avgjørende for å kunne ha gode dager og for å orke å trene på det livet kaster mot deg. Å lukke øynene og ta en kort pause på 10min ved lunsjtider vil gi deg økt energi helt til kvelden.

7: Å spise:

Sørg for å få i deg næring som gir deg god og jevn energi, holder deg mett, gir deg god muskelvekst og balansert fettprosent. Om du ikke gir kroppen din god næring, kan du heller ikke forvente at kropp og hodet vil levere godt.

8: Å Elske:

Å elske er et prinsipp. Det handler om å være den personen du ønsker å være uavhengig av hvordan andre mennesker er ovenfor deg. Du handler ut i fra prinsippet om å gi og ikke hva du får. Søker du stor kjærlighet i livet, må du begynne med å gi stor kjærlighet til de rundt og til deg selv.

9: Å takke:

Å takke er den viktigste treningen du gjør i løpet av en dag. Å takke for alt du har i livet og trene opp takknemlighetsmuskelen som igjen gir deg økt glede. Desto mer du finner å takke for i løpet av en dag, desto større glede vil du få i livet.

10: Å glede:

Er det største du kan gjøre for et annet menneske. Å glede et annet menneske og få personen til å få det bedre. Ved å både klare å glede deg selv og glede de rundt deg også har du knekt en av livets viktigste koder.

Publisert: 29.12.19 kl. 09:56

