SKAMLØS: – Det er ikkje skamkjensle som skal drive oss framover, verken som enkeltmenneske eller samfunn, skriv Jenny Klinge. Foto: Kristian Helgesen

Debatt

Ha heller krattskam enn kjøttskam!

Skal vi absolutt kjenne på skam over noko, er det heller av at vi lar krattet eta seg innover verdifull dyrkamark enn at vi sjølve et kjøtt.

Nå nettopp

JENNY KLINGE, stortingsrepresentant (Sp)

No er det igjen tid for å skjemmast. Særleg kjøttskam er på moten, i alle fall blir det framstilt slik i media. Då blir det jo gjerne slik òg. Men er det skammen over å eta kjøtt som bringer oss vidare som menneske og samfunn her i det kalde nord? Dersom vi skal skjemmast over noko i det heile, bør vi heller kjenne på ein djup og intens krattskam.

Folk blir i desse dagar forvilla til å tru at dei gjer noko gale mot naturen vår dersom dei held fram med å eta kjøtt frå sau og storfe. Slik vil krattet breie raskare og raskare om seg på dei flekkane der forfedrane våre streva for å gjera det mogleg å dyrke mat.

Vi er i ferd med å bli både historielause og framtidslause i dette landet dersom vi let kjøttskammen få fotfeste i sinna våre og i matvanane våre. Det er verdt å lesa kva Jørgen Vikør skriv i boka «Det blæs over gamle grender» frå 1950, der det handlar om garden Sanvik: «Ulendt mark var ingen lett fiende å strida mot i gamle dagar. Spade og spett og handemakt var våpna dei åtte. Men kvar ættled hadde stått trufast i striden – og sigra. Kvar eigar på Sanvik levde etter ei uskriven lov: han skulle lata garden betre frå seg enn han hadde teke mot han.»

les også Ny måling: Én av tre vil heller ha Vedum enn Støre som statsminister

Attgrodde gardar og kulturlandskap er dessverre den konsekvensen vi ser først når mange nok går over til å eta langt meir importert mat; mat som blir skipa inn frå delar av verda med langt fleire svoltne menneske enn det vi har i Noreg. Dette har ei svært problematisk side reint etisk, men i tillegg handlar det om å byggje ned matberedskapen vår. Vi risikerer at nordmenn kjem til å hamne i gruppa «folk som svelt» ved framtidige kriser og krigar. Det er både uansvarleg og urealistisk å basere oss på at vi enkelt får kjøpe nok mat frå utlandet i all framtid.

Dei seinare åra har rapinga og fisinga til drøvtyggarar som ku og sau vorte uglesett. Lagar vi oversikter over metangassutslepp og utslepp av andre klimagassar, kan vi lett hamne i den fella at vi konkluderer med at kyr er eit stort problem for klimaet. Plutseleg tenkjer vi kanskje at vi kan premiere oss sjølve med den flyturen til Paris dersom vi berre klarer å halde oss unna raudt kjøtt lenge nok. Forskjellen på eit fly og ei ku er likevel så enkel som at sistnemnte er ein del av det naturlege kretsløpet.

Medan vi menneske må eta mat som er lett fordøyeleg, kan kua med sitt velutvikla fordøyingssystem gjera gras om til mjølk og kjøtt som vi kan drikke og eta. Dette fordøyingssystemet medfører metanutslepp, som er uunngåelege viss graset skal omdannast til energi for kua. Landbruket tek klimaansvar. Næringa både forskar på og set i verk gode klimatiltak, men kua kjem alltid til å halde fram med rape og fise.

les også Disse kjendisene forurenser 10.000 ganger mer med fly enn en vanlig person

Forfedrane til dei fleste av oss som lever no arbeidde svært hardt for å rydde jordstykke for at dei etter kvart skulle kunne ta inn nok fôr til å gi dyra vinterstid. Dei gjette dyr i utmarka, ysta på setrene og tok omsorgsfullt vare på dyra i fjøset, sjølv om forholda var langt hardare då enn no. Spolar vi fram til dagens samfunn, ser vi dyktige bønder stå på for å sikre matproduksjon i heile landet. Då kan vi ikkje la ein misforstått klimapolitikk leggje grunnlaget for at desse jordstykka som forfedrane våre rydda berre veks att med kratt og etter kvart store, mørke skogar.

Tilbake til boka til Vikør. Oldefaren på garden seier til odelsguten: «Såleis kjende vi det, oldemor di og eg: at alt det vi sleit og sveitta i bakkane her, det gjorde vi for etterkomarane våre meir enn for oss sjølve. Og det har eg sett, at sveittedropane våre, har vorte til gullkorn åt dykk som no sit på garden.» Dette er ei vakker og – med dagens kjøttskamdebatt i mente – sørgeleg skildring av det arbeidet og slitet som ligg attom det kulturlandskapet vi enno ser rundt oss i dag, og som snart kan vera borte.

Nordmenn skal skremmast bort frå å eta raudt kjøtt, og alternativet er gjerne meir kylling. Kyllingen kjem aldri til å oppretthalde matproduksjon i heile landet, rydde kulturlandskapet eller beite i utmarka. Det er lett å laga store fabrikkar for produksjon av kvitt kjøtt, medan landbruket der sau og storfe er hovudnæringa alltid vil måtte vera spreidd rundt om i landet, på dei stadene der graset veks betre enn korn – og der det gjerne er kronglete og tungvint å drive landbruk. Desse stadene er dei vakraste vi har. Kva ville Geiranger vore utan sauen og geita, som finst der enn så lenge?

les også «Klimabrøl» er kåret til årets ord 2019

Skal vi absolutt kjenne på skam over noko, er det heller av at vi lar krattet eta seg innover verdifull dyrkamark enn at vi sjølve et kjøtt. Det er likevel ikkje skamkjensle som skal drive oss framover, verken som enkeltmenneske eller samfunn. Eg ønskjer meg ein opplyst debatt om både kosthald og klimaet vårt der tema som naturgitte forhold, sjølvforsyning, matberedskap og variasjon i matinntaket er viktige bestanddelar.

Og ikkje minst – respekt for slitet som tidlegare generasjonar har lagt ned for at vi skal kunne produsere den maten vi er i stand til å produsere i Noreg no med dei naturressursane vi har.

Publisert: 16.12.19 kl. 16:11

Mer om