DYR STRØM OGSÅ I 2019: Men en snittfamilie sparer rundt 1000 kroner i forhold til 2018. Foto: Espen Braata

Leder

Den rekorddyre strømmen

Nok et år med kostbar strøm går mot slutten. Det merkes på norske lommebøker. Men det ser litt bedre ut neste år.

Nå nettopp

Det er VGs søsteravis E24 som på tampen av året har undersøkt prisen på strøm. Og med bare et par dager igjen til nyttårsaften, ser 2019 ut til å bli det fjerde dyreste strømåret siden århundreskiftet.

Snittprisen ender på rundt 39 øre kilowattimen. Det er litt billigere enn i 2018, som ble et riktig dyrt år.

Årene med høyest strømpris er dermed 2010, 2018 og 2006, mens strømmen var på sitt billigste i 2000, i en periode med noen spesielt våte år. Det er kun kraftprisen det her er snakk om. Avgifter og nettleie kommer på toppen for vanlige strømkunder.

En årsak til dyrere strøm er at vi er koblet på Europa gjennom kabler, og at EUs miljøpolitikk har begynt å virke. Det er blitt dyrere å slippe ut CO2. Det øker prisen på europeisk kull- og gasskraft, som også påvirker norske priser. Kulde og lite regn gjør det hele verre.

Mange eksperter tror at prisen for å slippe ut CO2 vil holde seg høy i EU fremover. I tillegg får Norge to nye utenlandskabler i 2020 og 2021. Det kan bety varige, høyere priser.

På den annen side kan vindkraft senke prisene. Tor Reier Lilleholt i Wattsight sier til E24 at snittprisen ligger an til å falle litt i 2020 blant annet på grunn av økt utbygging av vindkraft i Norden. Thema Consulting mener vindkraft vil føre til lavere priser særlig etter 2030.

Når det blåser mye i Danmark og Tyskland får de mye mer kraft enn de kan bruke og priser ned mot null. Da er det fornuftig å sende den kraften i kabel til Norge.

Ingen vet sikkert hva kraftprisen blir i fremtiden. Men det kan nok se ut til at vi ikke får tilbake den svært billige kraften vi har vært vant til i våte år.

Antakelig er det en pris verdt å betale. Det er fort gjort å glemme, men det er ikke mange år siden vi hadde kulderekord og kraftmangel i Norge. I enkelttimer i 2010 var det så ille at kraftprisen kom opp mot 12 kroner per kWt.

Våre nye utenlandskabler er en forsikring mot at dette skal skje igjen. Kabler betyr forsyningssikkerhet og hindrer skyhøye vinterpriser, slik som i 2010.

Det offentlige vil forhåpentligvis tjene fett på utenlandskablene i årene som kommer. Om kraften blir for dyr for oss forbrukere, har staten alltid mulighet til å senke avgiftene.

Publisert: 30.12.19 kl. 15:18

Mer om

Flere artikler