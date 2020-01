Leder

Et forsiktig håp

Donald Trumps tale var mer forsonlig og mindre krigersk enn vi hadde fryktet.

Nå nettopp

Det var knyttet stor spenning til hvordan USAs president Donald Trump ville svare på angrepet fra Iran mot amerikanske baser natt til onsdag. I sin tale kom han ikke med direkte trusler om nye angrep, og han gikk langt i å inviterer Iran til fortsatt samarbeid i kampen mot IS. Samtidig gjorde han det klart at USA aldri vil tillate at Iran skaffer seg atomvåpen. Og han fortsatte sin kritikk av atomavtalen som han tidlig i sin presidentperiode trakk USA ut av.

Det må være lov å håpe at situasjonen i Midtøsten nå roer seg. At det kan etableres en slags kald fred mellom USA og Iran, der begge parter innser at videre eskalering av konflikten mellom dem kan få uoverstigelige konsekvenser. At de forstår at de, dersom de ikke bremser nå, kan åpne for en storkrig i Midtøsten som kan vare i flere tiår.

Iran har helt siden den islamske revolusjonen i 1979 skapt ufred og ustabilitet rundt seg. Gjennom de siste 40 årene har den islamske republikken ført en aggressiv og voldelig utenrikspolitikk, med attentater og voldelige angrep i utlandet, militær og økonomisk støtte til fundamentalistiske opprørsgrupper flere steder i Midtøsten, og en massiv undertrykking av Irans egen befolkning.

USAs historie i Iran går langt tilbake i tid, på godt og vondt. Alle USAs presidenter i nyere tid har hatt et komplisert forhold til Iran. Forsiktige forsøk på tilnærming har blitt avløst av nye perioder med fiendtlig avstand. Men med president Donald Trump ble fiendskapen løftet til et nytt nivå. Da han sa opp atomavtalen som forgjenger Barack Obama hadde vært med på å inngå, skapte han en ny og farlig dynamikk. Etter dette har situasjonen gått fra galt til verre.

En dreven spiller

USAs reaksjoner mot iransk aggresjon kan være velbegrunnet i seg selv. Men det betyr ikke alltid at det er klokt å handle. USAs tidligere presidenter har vurdert situasjonen dithen at nedsiden ved et angrep på general Qasem Suleimani ville være større enn en eventuell oppside. De har sett at en direkte konflikt med Iran i regionen kan få dramatiske utfall for amerikanske interesser.

Det islamske regimet i Iran er en dreven spiller i Midtøsten. Gjennom flere tiår har iranerne bygget opp allianser og pleiet støttespillere. Irans ledere tenker flere skritt frem, og planlegger for ulike eventualiteter. Vi er redd for at USAs president og hans folk ikke er like godt forberedt for alt som kan skje dersom konfliktnivået mellom de to landene ikke dempes betraktelig. Trumps tale og svar til Iran gir et forsiktig håp om at den største faren er over. For denne gang.

Publisert: 08.01.20 kl. 18:43

