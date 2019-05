MOR & SØNN: – Motviljen mot stor pappaperm viser akkurat hvorfor det trengs, skriver Guri Melby. Her sammen med sønnen Lavrans. Foto: Privat.

Permisjonsdebatten: – Slutt å vingle om fars permisjon!

Høyre, FrP og KrF vil kutte i fedrekvoten nok en gang, noen måneder etter de signerte på å beholde den. Det får de ikke gjøre.

GURI MELBY, stortingsrepresentant, Venstre

Aller først skal det sies at KrF også ønsker å kutte fem uker i mammapermen. Ukene som fjernes fra mors og fars kvoter overføres til fellesdelen, som i kan deles fritt mellom foreldrene. Problemet er at fellesdelen aldri har fungert på den måten.

Venstre stiller seg bak likestillingsombud Hanne Bjurstrøm som maner til mobilisering for pappapermen. Å reversere en historisk raus fedrekvote før den har fått virke, er å gå baklengs inn i framtida. Det er å nekte å ta innover seg at samfunnet har endret seg, at tilknytning til barn ikke er forbeholdt kvinner alene, at familier ser annerledes ut i dag og at alle kjønn skal ha like muligheter i familielivet og i arbeidslivet.

Høyres landsmøte vedtok at de vil fjerne tredelingen på sikt, KrF vedtok å kutte pappapermisjonen til ti uker og FrP gikk også inn for å fjerne tredeling av foreldrepermisjonen som vi vet vil gjøre at mor tar permisjonsukene til far.

Det ligger nemlig noen forventninger og holdninger i oss og i arbeidsgivere som gjør at «fellesdelen» i permisjonstida nesten aldri kommer far til gode. Mens far følger fedrekvoten slavisk, tar mor hele sin kvote og hele fellesdelen de aller fleste tilfeller. Det betyr at en redusert fedrekvote ikke betyr «mer valgfrihet til familiene». Det betyr «mindre far».

For det er ikke reell valgfrihet. I en NAV-undersøkelse fra 2017, som ble gjort blant nybakte foreldre, kom det fram at fedre i snitt ønsket seg en fedrekvote på 15 uker. Det er det de nå fått, men som KrF vil fjerne igjen. Etter at kvoten ble redusert av Høyre og Fremskrittspartiet da de satt alene i regjering, ble den gjeninnført og styrket til rekordlange 15 uker da Venstre forhandlet ny regjeringsplattform i fjor. Endringene trådde i kraft allerede samme sommer. Nå vil disse partiene vingle igjen.

Sist fedrekvoten ble kuttet, var resultatet at fedre umiddelbart tok ut færre dager permisjon. Det samme skjedde i Danmark. Vi kan spørre oss hvorfor, når fedre har like stor rett til å ta av fellesperioden som mor, og nybakte fedre flest ønsker lang permisjon. Svaret er at de møter motstand.

Noen argumenterer med økonomi. Ennå tjener menn mer enn kvinner, og dersom far i huset tjener mer enn 6G (i dag 581 298 kr i året), vil han tjene mindre de ukene han er hjemme med sin nye verdensborger. Andre sliter med arbeidsgivere som ikke har forståelse for at også far vil ta lang permisjon. Enkelte blir «kjøpt ut» av permisjonen, og betales ekstra for å være på jobb.

Alt dette fører til at vi forsterker forskjellene mellom menn og kvinner, hjemme og i arbeidslivet. Far må tjene penger, så han trengs på jobb. Mor må passe barn, så hun må være hjemme. Men det er når vi tar disse valgene at vi sementerer samfunnstrekk som at kvinner tjener mindre enn menn, jobber mer deltid og sitter i færre maktposisjoner. Dette ser barna. Dersom man bokstavelig talt flaskes opp av mor mens far er på jobb, er det vanskelig å bryte ut av mønsteret - som framstår som det mest naturlige i verden - den gangen man selv skal bli forelder eller arbeidsgiver.

Jeg vil at mine sønner skal kunne ta lang permisjon uten at jobben synes det er rart. Jeg vil at mine venners døtre skal finne jobber som de får utvikle seg i og finne mening og mestring i. Deres suksess skal ikke avhenge av om de er mor eller ei, og hvor lenge de er hjemme med barn. 50-tallet ringte og ville ha kjønnsstereotypene sine tilbake.

Motviljen mot stor pappaperm viser akkurat hvorfor det trengs. Det virker som om noen prøver å plante en idé om at det er farlig at far skal ta mer ansvar for barnet i dets første leveår. At dersom far skal blande seg inn mors rutiner og tid med barnet, så vil det få katastrofale følger. Det er helt absurd.

Far kan gjøre akkurat det samme som mor etter at barnet er født, unntatt å amme. Vi vet at et nært bånd til far fra barnet er helt lite, har positiv innvirkning på barnets psykiske helse senere i livet. Barnet får en ekstra bonus ved å ha to nære og trygge voksenpersoner som kjenner det godt, kan rutinene, og som vil gjøre alt for det.

For Venstre handler tredelt foreldrepermisjon med rause kvoter til mor og far om å sikre en god balanse mellom valgfrihet, individuelle rettigheter og likestillingshensyn. Vi mener alle disse momentene bør med når vi utformer god familiepolitikk, og er garantisten for pappaperm på borgerlig side.

Enkelte prøver å latterliggjøre likestillingsaspektet ved foreldrepermisjon. Men dette handler ikke om symboler. Halvparten av befolkningen har mer penger og makt enn resten. Vi må frigjøre barna våre fra disse strukturene. De trenger nye forbilder. De trenger pappaperm.

Publisert: 09.05.19 kl. 10:13