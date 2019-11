FORELDRE: –Hvorfor er det ikke vanligere å få barn med en venn, spør kronikkforfatteren. Bildet er fra serien «Else om: barn», som for tiden går på TV Norge. Her prater Else med Anne, som har barn med sin homofile kamerat, Tomas. Foto: TV Norge

Debatt

Å få barn med en kompis

Er donor det eneste alternativet for kvinner som vil ha barn, men som mangler en mann? Nei, man kan få barn med en venn. Det gjorde vi.

TONJE HAABETH, manusforfatter og mamma

I dagens Norge finnes mange ulike type familiekonstellasjoner, og med det oppstår også nye problemstillinger. Mange single kvinner og lesbiske par som ønsker seg barn, har nok spurt seg om det er rett å planlegge for at barnet skal få vite hvem donor er først når det fyller 18. Får du barn ved hjelp av donor vil jeg anta du har landet på at det er greit, i hvert fall greit nok.

Det hadde nok min (kvinnelige) kjæreste og jeg også gjort, hadde det ikke vært for at vi mente det kunne finnes en bedre løsning. For oss altså, jeg har forståelse for at det ikke er for alle. For hva om vi introduserte en tredjepart, en kjent donor, som skulle ha en grad av foreldrerelasjon slik at barnet kunne kjenne sitt biologiske opphav allerede fra fødselen av? Det var da vi skjønte at vi var villige til det, at det hele ble vanskelig: Vi måtte finne en pappa.

Tonje Haabeth. Foto: Frode Hansen

I TV-serien «Else om: barn», der jeg har vært en del av redaksjonen, lurer den single og snart 40 år gamle komikeren Else Kåss Furuseth på om hun skal få barn. Det ble tidlig klart for meg at hun tenkte som de fleste andre kvinner i hennes situasjon: Man får barn med kjæresten, og har man ikke det og fortsatt vil ha barn, så er det eneste alternativet å gjøre det alene. Å få barn med en hun ikke har en romantisk relasjon til, hadde Else overhodet ikke tenkt på.

I serien vurderer hun mulighetene sine. Skal hun reise til Danmark og få barn alene? Kan hun bli foster- eller adoptivmor? Eller nettopp få barn med en venn? Hun treffer Anne, som noen år tidligere var i samme situasjon som Else, men som i dag har barn med sin homofile kamerat, Tomas. Det er verdt å dvele ved alternativene. For folk som Anne og Tomas kunne det vært å få barn alene med donor, å få barn ved hjelp av surrogat eller ikke i det hele tatt. For oss som lesbisk par hadde alternativet vært at barnet ville fått vite hvem biologisk far var ved fylte 18.

Men Anne og Tomas valgte hverandre. Og de har ikke bare barn sammen. De har også hus, hytte og bil sammen – og de spiser middager sammen. «Dette er den perfekte løsningen!», utbryter Else.

Kan Else finne sin Tomas? Det burde jo være mulig, det er nok av omsorgsfulle menn med uforløst farskapsbehov. Det finnes ingen Tinder for dette, kun enkelte nettsider med et fåtall norske menn. For det er gutta som fremstår mest aktivt på søken. Det må de kanskje være, i motsetning til damene kan de stort sett ikke fikse dette med barn på egenhånd.

Både for oss og Else føltes det imidlertid tryggere å se til eksisterende relasjoner, fremfor å måtte bygge opp noe usikkert fra et lite og tilfeldig utvalg folk på nett. En SMS fra kamerat Morten Hegseth, etter at han hadde hørt at Else var på jakt etter en mulig barnefar, var det som skulle starte barnedialogen mellom de to.

For meg og min kjærestes del diskuterte vi oss gjennom bekjentskaper, og scrollet vennelista på Facebook på jakt etter glemte gullkandidater. Det er mye som skal stemme. Vi snakket om at han måtte ha de rette verdiene, at kjemien måtte stemme, han måtte være pålitelig og god sosialt. Vi trengte heldigvis ikke skissere minimumskravene for helse og utseende før det til vår store glede åpenbarte seg en sunn, kjekk mann med alt vi så etter, og som vi oppriktig følte kunne være interessert i å gjøre dette med oss. Han hadde vurdert noe lignende tidligere.

Det skulle ta ett år og en fuktig kveld på byen (det måtte til også her) for å kvinne seg opp til å stille det personlige og ekstremt kleine spørsmålet: Vil du være far til vårt barn? Som var ett års eggløsning rett i dass, bokstavelig talt, for han svarte umiddelbart: «Det trenger jeg ikke betenkningstid på.»

Et av våre livs lykkeligste øyeblikk, det var i boks.

Hvorfor er det ikke vanligere å få barn med en venn? Mange har rett og slett ikke tenkt på det. Andre synes kanskje at det virker for komplisert. Eller det er for skremmende å forplikte seg med venner. Eller de finner ikke eller tror ikke de kan finne den rette. Andre igjen føler nok ikke det er moralsk riktig; barn skal produseres innenfor tosomheten.

Dagens lovverk tillater ikke at et barn har mer enn to juridiske foreldre. Duoer som Anne og Tomas vil automatisk ha det juridiske på plass, mens i situasjoner som vår innebærer det at ett av barnets tre foreldre ikke har juridiske bånd til sitt barn. Det handler om konsekvenser hvis en eller begge juridiske foreldre faller fra, om å sikre barnet arverett, å kunne følge barnet til lege, reise utenlands, ta ut foreldrepermisjon og sykedager. Med andre ord å gi trygge juridiske rammer til familier som allerede finnes. Fraværet av denne muligheten er årsaken til at FRI, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, lenge frarådet folk å gjøre slike private avtaler.

Men kanskje vil det snart bli en endring. I Norge er Arbeiderpartiet, Venstre, SV, MDG og Rødt for å åpne opp for at flere enn to personer kan være juridiske foreldre til et barn, et forslag som også vil kunne gjelde steforeldre og fosterforeldre. I Canada har man allerede tillatt tre juridiske foreldre.

Det er ikke gjort i en håndvending å bygge opp tillitsforholdet som kreves for å få barn på denne måten. Som Else sier i serien: «Dette er mindre romantisk, mer praktisk og man må planlegge mer.» Så klart kan det gå galt, men det er ikke særegent for disse konstellasjonene. I motsetning til hvordan de fleste barn unnfanges i Norge i dag, tvinges man i det minste her til å diskutere og ta stilling: Hvordan skal vi innrette oss? Hvordan blir det for barna? Hva hvis det oppstår konflikter? Hva om nye kjærester kommer til? Mer planlagte barn tror jeg knapt finnes.

At barnet skulle kjenne sin far var ene og alene er grunnen til at vi valgte å gå den mer kronglete veien om å få barn med en venn. Statusen nå, noen år etter «vil du være far til vårt barn?», er to små tuller, en fantastisk og dedikert pappa med regelmessig kontakt med barna, en venn for livet - og flere besteforeldre. Ja, også en ekstra svigerfamilie, for den som liker slikt.

Så til den det måtte passe for: Vurdér en venn.

Publisert: 27.11.19 kl. 08:34

