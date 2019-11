OMSTRIDT SERIE: – Amir Shaheen, du kan ikke sammenligne «18» med «Skitten snø». Det er to forskjellige verdener, skriver «18»-skuespiller Houssam Zamour. Foto: NRK

Debatt

Uvitende og vulgær kritikk

Jeg leste Amir Shaheens VG-tekst om «17» og «18» og kunne ikke holde meg unna tastaturet. Selvfølgelig kjenner jeg meg ikke igjen i måten han fremstiller dette på, fordi jeg kan med hånda på hjerte si at jeg har følt meg hørt og inkludert hele veien.

Nå nettopp

HOUSSAM ZAMOUR, skuespiller

Jeg var selv blant dem NRK intervjuet ofte og hadde tett kontakt med da de produserte 18. Lenge før jeg ble vurdert som skuespiller i serien, ble jeg brukt som «intervjuobjekt», så jeg vet hvor nøye de jobber, og hvor opptatt de er av å fortelle en realistisk historie som ungdommer der ute kan kjennes seg igjen i. Denne historien speiler kanskje ikke din egen oppvekst, eller vennene dine sin, men den speiler mange andre sin. Det er veldig synd du ikke klarer å se at det finnes mange der ute som trenger denne serien og at du ikke har fått med deg hvor hyllet den blir av så mange ungdommer rundt om i Norge.

Hvis jeg kan snakke kun for meg selv, så har det å dele min historie og livserfaring med NRK åpnet drømmedører for meg. Det har gitt meg en plattform som ikke mange har, det har gitt meg en stemme som vi i Groruddalen ikke hadde før. Vi fikk være med på laget, vi ble intervjuet og inkludert. Vi ble hørt, vi veiledet og pirket på små detaljer i manus og på hele historien. Dette tette samarbeidet har også gitt meg en rolle i serien, nye venner og en fantastisk «18-familie». For meg så betyr det mye mer enn å bli kreditert.

Houssam Zamour. Foto: NRK

les også Refser seriene «17» og «18»: – Hva er det som skjer, NRK?

Jeg kan respektere at Amir har vokst opp i slike omstendigheter som han nevner, men la oss ha en eller to ting klinkende klart: Denne serien er ikke et bilde av «alle utlendinger i Norge». Jeg har full forståelse for at ting kanskje er annerledes i en annen by, en annen vennegjeng, i et annet område. Men det betyr ikke at det ikke finnes en annen virkelighet – for andre enn ham. Jeg forstår ikke med det hvordan han kan være så arrogant og professor i gatelivet å si at det som blir vist i serien ikke eksisterer eller er ekte. Noen ganger så handler det mer om å lene seg tilbake å se hvordan andre har det i stedet for å tenne på alle plugger og skyte fra hofta. Med andre ord kan empati og nysgjerrighet føre til mye bra, i stedet for å se alt ut ifra eget ståsted.

Amir Shaheen sier at hverken han eller kompisene hans ville ha fortalt sannheten til redaksjonen, fordi de ikke kjenner dem. Ja vel, Amir, det får være din holdning til det. Jeg har åpnet meg og er stolt over at de har lagd en troverdig historie og kunstverk ut av det. Det har også mange andre ungdommer gjort. De ansatte i NRK har turt å stille meg direkte spørsmål. Og jeg har turt å åpne meg. Det er vi alle glade for, for det er bare sånn vi kan forstå hverandre og komme nærmere hverandre og realiteten der jeg er vokst opp. Jeg har fått spørsmål fra folk som lever livet på kanten av loven om hvorfor jeg avslører mange triks og detaljer som blir brukt i serien. Da har vi gjort noe riktig. Så hvis du vil kalle meg en løgner, så kan jeg leve med det med et smil rundt munnen.

les også Svarer på kritikken: – Slik skrev vi seriene «17» og «18»

Hadde du kritisert serien på en annen måte hadde jeg aldri uttalt meg om det. Det er din fulle rett å gjøre. Alle kan ikke like alt. «18» er ikke verdens beste serie med verdens største budsjett. For noen er den alt, for andre er den midt imellom barken og veden og for noen så betyr den ingenting.

Amir Shaheen, du kan ikke sammenligne «18» med «Skitten snø». Det er to forskjellige verdener. Du liker kanskje «Skitten snø» fordi det appellerer mer til din verden og hvor du kommer fra. Du er fra Pakistan, og er vokst opp med et par jente søsken. «Skitten snø » handler om tre pakistanske jenter. Du kjenner deg igjen i deres hjem, deres språk og dere utfordring.. Jeg syntes «Skitten Snø» er en fantastisk serie som jeg følger med på, så ikke misforstå meg, men jeg mener vi trenger begge seriene, ikke bare en av dem, fordi de begge er realistiske historier om hver sin verden.

Det er lov å kritisere, og si sin mening. Men å være uvitende, vulgær og ta oss som løgnere er ikke greit. Neste gang er det kanskje Shaheen som må gjøre en bedre research før han skriver.

Publisert: 21.11.19 kl. 11:40

Mer om