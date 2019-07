KRITISK: – «Vi tror på Norge», skriver Høyre i sitt valgkampmateriale. Hvis bare de hadde turt å satse litt penger på det de sier de tror på, skriver Karin Andersen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Debatt

Ernas slappe ambisjoner for Norge

Bor du i en kommune? Bruker du offentlige tjenester? Jeg har noen dårlige nyheter til deg om regjeringen.

Karin Andersen (SV), leder i Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget

Før sommeren vedtok Stortinget kommunebudsjettet for 2020. Det gikk stille for seg, som det alltid gjør. Knapt en journalist var å se på pressebenken i Stortinget mens mange hundre milliarder ble flyttet på. Kommuneøkonomien, en av de største områdene i statsbudsjettet, er ikke sexy. Det skaper ikke store overskrifter i landet. Men det burde det. For mens regjeringen later som om de utvikler landet og øker velferd og velstand, så kutter og strammer de inn, helt i det stille, i velferden din og lokalsamfunnet ditt.

Den manglende interessen er merkelig fordi kommuneøkonomien angår absolutt alle, både mennesker og bedrifter.

Hva gjør egentlig en kommune? Utrolig mye. Kommunene har ansvar for alt fra barnehager, skole, barnevern, eldreomsorg og bosetting av flyktninger til stell av parker, vann og avløp, gravferder, og mye, mye mer. God kommuneøkonomi er grunnmuren i samfunnet. Helt essensielle velferdstjenester som omsorg, utdanning og infrastruktur utføres i stor grad av kommunene.

Ta for eksempel bemanning. Å ha folk på jobb i velferden koster penger. I alt for mange kommuner melder lærere og ansatte i helse- og omsorg at de ikke får dagene til å strekke til. Lærerne som underviser barna dine. Pleierne som passer på dine gamle foreldre. Regjeringens budsjett har ikke ambisjoner for dem, for skolebarna, de pleietrengende og de eldre. Kommunene må særlig være i stand til å ta vare på dem som trenger det aller mest.

Regjeringen har gjennom fem år funnet stadig nye måter å stramme inn i Velferds-Norge. Vi ser et systematisk mønster der livreimen strammes, ansatte må løpe raskere, og det slås alarm om dårligere kvalitet på tjenestene.

Samtidig har regjeringen klart å skjule kuttene på snedige måter. De er vanskelige å forklare, vanskelige å klage på og vanskelige å peke ut. Derfor slipper regjeringen unna med det. Det har vi lyst å få en slutt på.

Jeg er ikke overrasket over at Erna ikke prioriterer psykisk helse, skolehelsetjeneste og fødselsomsorg i kommunene. Høyresiden er ikke interessert i å styrke velferden. Det som overrasker meg, er at ikke flere protesterer mot regjeringens budsjetter.

God distriktspolitikk handler om å skape moderne lokalsamfunn der det er fint å etablere arbeidsplasser. Da må det være høy kvalitet på barnehager, skoler, helsetilbud og kulturtilbud i hele landet. Kvalitet koster. Det er derfor SV foreslår mer penger enn noe annet parti til kommunene. Vi gir over 5 milliarder mer enn regjeringen.

Vi trenger flere lærere og rom til variert og praktisk læring i skolene. Barnehagene trenger flere faglærte ansatte og tilstrekkelig med folk på jobb. Maksprisen på barnehagen må ned. Barn som opplever omsorgssvikt må møte et barnevern som har tid og kompetanse til å se og hjelpe dem. Alt dette koster penger som regjeringen ikke er villig til å betale. De vil heller gi bort titalls milliarder i skattekutt til de aller rikeste.

En annen ting som haster og koster er klimakamp. Klimaendringene og ekstremværet er her. Men kommunene kan ikke ta penger fra sykehjemmene for å sikre klimatiltak.

Kommunene må settes i stand til å få ned egne utslipp, forebygge skader etter ekstremvær og stoppe ødeleggelse av viktig natur. Klimavennlige kommuner kommer ikke av seg selv. Det koster å satse miljøvennlig. Klimakampen må også tas lokalt, i kommunene og fylkene. Det må derfor settes av penger for å komme i gang med det grønne skiftet i kommunene, blant annet med økning til bedre kollektivtilbud og en satsning for å erstatte fossile ferger med el-ferger. Det er nødvendig at alle nye anbud på ferger må basere seg på null-utslipp. Disse investeringene koster.

Som statsråd på begynnelsen av 2000-tallet fikk Solberg rykte som kompromissløs og ble kjent under tilnavnet «Jern-Erna». Tilnavnet skrev seg særlig fra innstramninger i innvandringspolitikken og kutt i overføringene til kommunene. Erna Solberg driver dessverre med de samme kuttene nå som den gang. Det er for slapt. «Vi tror på Norge», skriver Høyre i sitt valgkampmateriale. Hvis bare de hadde turt å satse litt penger på det de sier de tror på.

Publisert: 01.07.19 kl. 08:18