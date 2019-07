SNAKKIS: Flyskam er blitt en snakkis denne sommeren. Foto: Jan Ovind

Debatt

– Flyskam handler om å bry seg!

Flyskam handler ikke om å kaste skam på folk, men om at folk har begynt å bry seg om en veldig viktig sak.

Hermann Køhn Sæther, Stipendiat i filosofi

Erna Solberg uttaler til NRK at hun ikke føler noe flyskam over å reise med fly på ferie, og tilføyer at «det er viktig å tenke at vi skal nå klimamålene på andre måter enn å gå rundt og ha dårlig samvittighet for at vi nyter en ferie». Jonas Gahr Støre er også rask til å understreke at heller ikke han flyr med skam når han blir intervjuet i kjølvannet av Solbergs uttalelser. – Alt vi har lært om skam tyder på at skam ikke er en god måte å løse ting på, utdyper Støre.

Solberg og Støre er begge på villspor. De misforstår hva flyskam dreier seg om. Det handler ikke om å kaste destruktiv skam på seg selv eller andre, men om å bry seg om den livsviktige klima- og miljøsaken. Flyskam handler om individer som ser at overdrevet bruk av fly bidrar til klimakrisen. Det svenske språkrådet beskriver fenomenet på en treffende måte: «Vi väljer allt oftare flyget när vi reser, samtidigt som alltfler känner dåligt samvete, eller flygskam, över detta».

Hermann Køhn Sæther.

Det er heller ikke noe tvil om at å fly mindre er et tiltak som gjør en forskjell. Nyere NTNU-forskning, av Eivind Bjelle med flere, viser tydelig at det viktigste bidraget vi som enkeltpersoner kan gjøre for å redusere Norges utslipp er å fly mindre og redusere bilbruken.

Så hvorfor er det da så viktig for både Solberg og Støre å understreke at de ikke føler på noe dårlig samvittighet når de flyr? Den viktigste grunnen virker til å være at de mener klimaproblemet må løses på et overordnet, politisk nivå. I deres øyne er det derfor bortkastet energi for enkeltpersoner å ha dårlig samvittighet for sine forurensende handlinger. I karikert form uttrykker de derfor at folk ikke skal la seg plage av at verden rundt dem ødelegges – politikerne skal nemlig fikse problemet for oss, alene.

Dette er en virkelighetsfjern beskrivelse av hvordan samfunnet styres og politikk blir til. Selv om ledende politikere har et ansvar for å ta tak i samfunnets problemer, utformes og endres politikk like mye nedenfra når vanlige folk begynner å bry seg om nye saker. Arbeidsrettighetene vi har i dag ble for eksempel ikke til ved at de ledende politikerne plutselig bestemte seg for å innføre åttetimers dag og fem ukers ferie. Slik er det heller ikke med dagens klimaproblem og en mulig løsning på dette. Hvis vi skal få til tilstrekkelige utslippsreduksjoner er det viktig at folk flest begynner å bry seg om problemet og viser vilje til å legge om på sine forurensende vaner. Dette engasjementet virker sammen med, og påvirker politikken.

Derfor er det bra at folk har begynt å få dårlig samvittighet av å fly. Noen går foran og begynner å bry seg og handler på en viktig sak, så kommer politikerne etter og kan utforme politikk og reguleringer som fører til en større og mer systematisk omlegging av samfunnet. I denne saken vil det for eksempel dreie seg om å redusere flytrafikken gjennom reguleringer og å bygge ut miljøvennlige alternativer som lyntog. Derfor burde Solberg heller si: - Så bra at mange bryr seg om denne viktige saken, vi skal følge det opp politisk!

Publisert: 08.07.19 kl. 08:20