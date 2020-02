Pårørende legger ned blomster etter at en høyreekstrem terrorist angrep to moskeer og drepte 51 mennesker på New Zealand i fjor. Foto: Terje Bringedal

Leder

Den nye faren fra høyre

Høyreekstremismen og den voldelige islamismen er begge eksisterende trusler mot det liberale europeiske demokrati.

Det føderale politiet i Tyskland avdekket før helgen en høyreekstrem terrorplan som gikk ut på å drepe muslimer, asylsøkere, innvandrere og politikere i håp om at dette skulle utløse en borgerkrig i landet. En gruppe på ni menn spredd over hele landet hadde samlet et våpendeponi med konkrete planer om angrep på ti forskjellige åsted, deriblant moskeer hvor muslimer skulle samles til bønn. Etterforskerne hevder at mennene var inspirert av angrepene på de to moskeene på New Zealand hvor over femti mennesker ble drept. New Zealand-angrepene igjen, var inspirert av terrorangrepene i Norge 22. juli 2011.

I flere land i Europa har det siste året blitt avslørt høyreekstreme terrorplaner. I november pågrep italiensk politi et titalls personer og siktet dem for planer om å angripe en moské i Toscana. Omtrent samtidig gikk polske myndigheter til arrestasjon av personer i Warsaw og i Szczecin for lignende planer. I Tyskland drepte en høyreekstremist to personer da han angrep en synagoge i Halle i oktober. Og i Norge gikk altså den høyreekstreme Philip Manshaus til angrep på en moské i Bærum, etter å ha tatt livet av sin søster.

Etter at den Islamske Staten falt i Syria har antall terrordrepte i Europa falt. Men antallet høyreekstreme terrorangrep har økt, ifølge Global Terror Index 2019, utgitt av tenketanken Institute for Economics and Peace (IEP). Tidligere denne måneden la Politiets sikkerhetstjeneste frem sin årlige trusselvurdering hvor de hevdet at høyreekstreme utgjør en like stor terrortrussel som ekstreme islamister i Norge. Dette er alarmerende tall. Både den voldelige islamismen og den voldelige høyreekstremismen utgjør en fare for demokratiet. Ikke på grunn av sitt gjennomslag hos vanlige europeere, hvor det store flertallet ikke har annet enn forakt til overs for ekstremisme. Men på grunn av den destabiliserende faktor slike terrorangrep har på sivile samfunn. Det er derfor avgjørende at alle tilhengere av det liberale demokrati holder fast på en slik overbevisning og aldri lar seg friste til å lefle med det ekstreme tankegodset som nå dessverre flyter friere enn på lenge.

