Bernie Sanders ankommer et stemmelokale i Manchester New Hampshire tirsdag- Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

Den soleklare favoritten

Nattens seier i New Hampshire har gjort Bernie Sanders til den soleklare favoritten til å utfordre Donald Trump i presidentvalget til høsten.

«Frontrunner» er betegnelsen amerikanere setter på den de i øyeblikket mener ligger best an til å vinne en valgkamp. Og når denne dagen gryr er det liten tvil om at demokratenes frontrunner er en 78 år gammel jødisk sosialdemokrat fra Brooklyn.

Med flest antall stemmer i Iowa for en uke siden, og med en klar seier i nattens valg, står Bernie Sanders på det stedet en amerikansk presidentkandidat helst vil være på dette tidspunktet.

Selv om han teknisk sett ikke vant valget i Iowa, fikk han flest stemmer. Nattens valg ga ham puffet han trengte for å gå opp i front. Han har finansieringen, organisasjonen, budskapet og merkevaren som skal til for å kapre nominasjonen. I tillegg har han erfaringen fra en tidligere nominasjonskamp i ryggen, noe ingen av hans nærmeste konkurrenter her.

Og ikke minst: Han er den av de fem i teten, Saders, Buttigieg, Warren, Klobuchar og Biden, som gjør det best blant afro-amerikanere og latino-velgere. Det er avgjørende i mer etnisk sammensatte stater som Nevada (22. februar) og South Carolina (29. februar), som gjenstår før Super Tirsdag hvor fjorten stater har sine valg.

Når alt det er sagt, er Pete Buttigieg fortsatt teknisk sett den som leder an, i og med at han har flest delegater (21 mot Sanders’ 20) i ryggen før landsmøtet til sommeren hvor kandidaten skal akseptere partiets nominasjon.

FORNØYD: Pete Buttigieg var fornøyd med resultatet i New Hampshire. Foto: Mary Altaffer / AP

Og siden han representerer partiets politisk mer moderate fløy, er det han hele sentrumsfløyen i partiet vil kunne samle seg bak. Det vil avhengige av at han klarer å forsette å ligge i front i Nevada og New Hampshire, noe som er mer utfordrende for ham, på grunn av de før nevnte afro-amerikanske og latino-velgerne.

Disse to statene kan også bli vinn eller forsvinn for nattens store taper, Joe Biden. Biden var favoritt før Iowa, og den mange i det politiske establishment trodde var den eneste med sjanse til å slå Trump, fordi han favnet så bredt.

De to elendige resultatene så langt har forandret hele fortellingen. Men Biden gjør det tradisjonelt bedre enn motkandidatene blant mer etnisk sammensatte velgergrupper, og kan derfor ikke regnes ut. Ennå.

Jokeren i racet er New Yorks tidligere ordfører, milliardæren Michael Bloomberg. Bloomberg er selvfinansiert og vil ikke kaste seg inn i kampen før på Super Tirsdag 3. mars.

Det er lovlig sent, men Bloomberg satser på at mange av toppkandidatene vil ha sluppet opp for finansiering innen den tid.

Det er liten tvil om at Bernie Sanders ser på Bloomberg som en drømme-motkandidat. En steinrik forretningsmann som kan kjøpe seg vei inn i valgkampen med penger han har tjent på Wall Street, personifiserer alt det Sanders og hans nærmeste tilhengere mener er galt med amerikansk politikk.

Publisert: 12.02.20 kl. 06:17

