Kommentar

Svenskene slipper ikke unna

Av Astrid Meland

CORONA DYRT OGSÅ FOR SVERIGE: Statsminister Stefan Løvfen har innført færre strenge tiltak mot corona. Men også den svenske økonomien merker det godt. Foto: Janerik Henriksson/TT

Nedstengingen av Norge har betydd skyhøy ledighet og store vansker for næringslivet. Men det ser ikke mye bedre ut i Sverige.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

– Fordelen ved Sveriges strategi - om den virker - er at økonomien ikke rammes like hardt av lock down, skrev kommentator Thomas Friedman i New York Times i slutten av april.

Han hadde mange gode poenger.

Men går det egentlig bedre med økonomien i de landene som har mildere tiltak mot corona?

Onsdag kom Holden-utvalgets andre samfunnsøkonomiske coronarapport. Og utvalget mener at det å kun bremse viruset, er mange milliarder kroner dyrere enn et «stabilt hold-nede»-scenario, som de anbefaler.

Økonomene støtter altså den norske regjeringens strategi, som de mener blir billigere enn den svenske. Det til forskjell fra utvalgets foretrukne strategi i april, som da het «brems».

les også Ny rapport om corona-krisen anslår hvor mye nedstengningen har kostet Norge

Men hva sier egentlig tallene? Resultatet fra første kvartal kom fra OECD denne uken.

Frankrike raser nedover, med et fall på nesten seks prosent. Den svenske verdiskapningen falt med bare 0,3 prosent, mot Norges minus 1,5 prosent.

Men dette er bare første kvartal, som i begynnelsen var lite preget av corona. Spørsmålet er hvordan dette vil gå fremover.

Spådommene for 2020 er mørke.

– Vårt beste anslag er at økonomien vil krympe sju prosent inneværende år, sa den svenske finansministeren Magdalena Anderson på et pressetreff tirsdag.

Samme dag la det danske finansdepartementet frem en økonomisk redegjørelse, hvor dansk økonomi anslås å falle med 5,3 prosent.

I midten av mai anslo den norske regjeringen i revidert nasjonalbudsjett at fallet i Norge blir på fire prosent i år.

Det er ikke mer optimisme andre steder. EU-kommisjonen anslo tidligere i mai at Sverige ligger dårligere an enn Danmark. Det samme sa den svenske sentralbanken i april, som spådde betydelig større fall enn under finanskrisen, og dårligere utsikter enn nabolandene.

Holden-utvalget viser til Nordic BaroMeter, som anslår en nedgang i år på 7,2 for Sverige og hele ti prosent for Norge.

les også Sveriges sosialminister: – Ingen av oss vet om vi gjør det riktige

les også Flere enn 4000 coronadødsfall i Sverige

Alt dette er naturligvis svært usikre anslag.

Hvor hardt en økonomi rammes av corona, handler om virus og tiltakene i mot det, men også lavere etterspørsel fra utlandet, hva landene i utgangspunktet lever av og det at folk endrer vaner.

Danmark regner med at eksporten holder seg bedre enn den tyske og svenske, fordi danskene selger mye mat og medisin. Det er antakelig mindre utsatt enn bilsalget nå.

I Holden-utvalgets siste rapport står det at Norges næringsstruktur tåler en lock down bedre enn mange andre europeiske land. Når landene i Sør-Europa rammes så hardt, er en forklaring at de er vesentlig mer avhengig av turistinntekter enn resten av Europa.

Sverige på sin side har mye mer industriproduksjon enn nabolandene. Erfaringsmessig rammes de da hardere.

les også Høyt utdannede: 30 prosent hevder de jobber mer under coronakrisen

Fire økonomer ved Københavns universitet har i en ny artikkel kommet frem til at viruset er problemet, og ikke tiltakene. De har sammenlignet Sverige og Danmark og betaling med kort og mobil i begge land.

Svenskene ser ut til å ha redusert forbruket sitt nesten like mye som danskene, til tross for mildere tiltak. I Sverige har forbruket anslagsvis gått ned med 25 prosent. I Danmark med 29 prosent. Men forbruket i Danmark gikk mye mer ned i stengte bransjer som frisør og pub.

– Selv uten store restriksjoner, som i Sverige, fører en pandemi til en kraftig nedgang i forbruket. Nedgangen som forårsakes av nedstenging, som i Danmark, er relativt liten, skriver forskerne ledet an av Asger Lau Andersen.

I Sverige viser data fra Google og Apple en stor nedgang i folks bevegelser, om enn ikke like heftig som i nabolandene. Flytrafikken ser ut til å være redusert med over 90 prosent også i Sverige.

I USA har forskere sett at arbeidstiden og forbruket gikk ned mye før deltstatene stengte samfunnene.

les også Skal forske på coronaspredning i luften

Antakelig er det vanskelig å finne noen fasit også her. Men diskusjonen om tiltak har blitt svært hissig og full av skråsikkerhet. I Storbritannia har motstand mot «lock down» blitt en sak for høyresiden.

Forsker Neil Ferguson ved Imperial College, som var rådgiver for myndighetene, har blitt hengt ut, særlig etter at han brøt karantenereglene selv. Ifølge Financial Times er en rapport derfra blitt utsatt i ukevis på grunn av alt bråket.

Kritikken mot han og hans kollegers modellering av virusets herjinger, kommer også fra populistisk hold. Det går ut på at «folk flest» sviktes av de fæle ekspertene som nekter å åpne opp.

Og for mange av disse høylydte kritikerne er Sverige det lovede landet. Men akkurat nå ser det ikke så lovende ut.

Det kan endre seg. I det nye Holden-utvalget holdes alle muligheter åpne. Blant fremtidsscenarioene de har skissert, er det som kalles «B3» verst.

Der bremser vi pandemien, men immuniteten viser seg å være dårlig. Hver vinter må vi stenge samfunnet. Sykdommen kommer igjen og igjen. Hundretusener vil smittes. Mange tusen vil dø.

Vi får håpe noen finner opp en virksom vaksine. For om dette skjer, blir det ikke morsomt med svenskevitser. Det blir i det hele tatt ikke mye igjen å krangle om.

Publisert: 28.05.20 kl. 09:41

Fra andre aviser