Minneapolis i flammer

Skal opptøyene av typen vi ser i Minneapolis unngås, må USA først klare å skape en større grad av likhet mellom sine borgere, og heve bunnplankene i det amerikanske samfunnet.

Bildene vi ser fra opptøyene i Minneapolis i disse dager er vonde og skremmende. Den amerikanske byen på størrelse med Oslo og grunnlagt av svenske og norske innvandrere, er en av USAs fredeligste storbyer i en av USAs fredeligste stater. Men scenene som utspiller seg der nå, etter videoen som viser hvordan fire hvite politimann bidrar til å ta livet av afroamerikanske George Floyd, er som hentet ut av en dystopisk fremtidsfilm: Rasende mennesker som tar seg inn på politistasjonen. Opptøyer, plyndring og brannstiftelse.

Det roer ikke situasjonen at president Donald Trump twitrer om sende inn Nasjonalgarden for å møte «plyndring med skyting». Og i den pressede situasjonen Trump befinner seg i, er det fare for at han kan komme med flere ukloke utspill som er egnet til å eskalere konfrontasjonene. Det gjør konflikten enda mer betent, partene enda mer på tuppa og faren for liv og helse enda større.

Men dette er ikke en konflikt som i utgangspunktet skyldes Donald Trump, og røttene går langt dypere enn de siste fire årene. Amerikanske byer har med ujevne mellomrom vært hjemsøkt av konfrontasjoner mellom etniske minoriteter og myndighetene, helt siden borgerrettighetsbevegelsens dager på 1960-tallet, gjennom 70-, 80- og 90-tallet, og med fornyet styrke inn i dette nye årtusenet. Utgangspunktet har svært ofte vært politiets behandling av pågrepne og arrestanter, pågripelser som mange ganger har ført til døden.

Da Barack Obama ble valgt til president i 2008 som den første afroamerikaner, oppstod det en politisk eufori hvor man begynte å snakke om et USA som hadde lagt de etniske konfliktene bak seg. Det tok ikke lang tid før virkeligheten vasket vekk retorikken. En lang rekke situasjoner av den typen vi nå ser i Minneapolis oppstod i byer i California, Missouri, Maryland og North Carolina. Hendelser som ikke lot seg løse med Obamas veltalenhet og sobre retorikk, og som ble starten på den såkalte Black Lives Matter-bevegelsen.

For disse konfliktene ligger dypt i den amerikanske kulturen og henter sin næring, ikke fra skiftende presidenter og deres ulike talemåter, men fra økonomiske og sosiale forskjeller. Skal problemene løses må USA først klare å skape en større grad av likhet mellom sine borgere, og heve bunnplankene i det amerikanske samfunnet.

Publisert: 29.05.20 kl. 14:07

