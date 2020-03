SVARER STUDENT: – Det kommer med andre ord flere tiltak for studenter i en vanskelig situasjon, skriver Henrik Asheim. Foto: Frode Hansen

Vi hjelper også studentene

Tiden fremover kan bli tøff for de aller fleste. Også studenter. Men ingen står helt alene, heller ikke dere.

HENRIK ASHEIM, forsknings- og høyere utdanningsminister (H)

I et innlegg VG lufter student Martin Jystad frykt og frustrasjon over situasjonen flere studenter står i om dagen. I likhet med andre borgere blir også studenters økonomi rammet av den lammende pandemien.

Når butikker og bedrifter må stenge for å forhindre smittefare, vil mange se inntekten fra deltidsjobben smuldre bort eller forsvinne helt.

Jystad skriver at «tiden vi er i nå er tung, sårbar og usikker for oss alle.» Det har han helt rett i.

Han skriver også at «det høres kanskje egoistisk ut å klage på penger i denne tiden.» Det er jeg helt uenig i. Jeg syns ikke det er egoistisk i det hele tatt. Jeg vet at økonomisk utrygghet også gjelder studenter.

Jeg skal ikke legge skjul på at det kan bli litt trangere økonomisk for studenter fremover. Men ingen står helt på bar bakke. Heller ikke studenter.

Selv om arbeidsinntekten kan bli borte for en periode, står ikke studenter flest uten inntektssikring. Vi har sagt at alle vil fortsette å få studiestøtten utbetalt. Nå utvider vi søknadsfristen til Lånekassen slik at de som ikke har søkt om lån og stipend, men på grunn av situasjonen likevel trenger det, får muligheten til å komme seg inn i Lånekassen.

Det jobbes også med en pakke for studenter i en vanskelig situasjon. Stortinget har bedt oss finne løsninger for studenter som mister jobben. Vi støtter intensjonen, og jobber på spreng med å få det til. Jeg er fornøyd med at at Stortinget landet på at studentene skal sluses gjennom dørene til Lånekassen og ikke Nav hvor kapasiteten er sprengt.

Sammen med Lånekassen skal vi finne gode løsninger i en krevende situasjon. Det kommer med andre ord flere tiltak for studenter i en vanskelig situasjon.

