PRIDE: Bildet er fra Pride-paraden i Köln nylig. Deltakerne bærer et bilde av Vladimir Putin. Foto: Martin Meissner / TT NYHETSBYRÅN

Kommentar

Russland er fortsatt et annet sted

President Vladimir Putin mener at den liberale ideen er foreldet og i strid med «de tradisjonelle verdier» hos folk flest over hele verden.

Russlands sterke mann mener også at Vestens vilje til å omfavne homoseksualitet synes «overdrevet».

Uttalelsene kan virke oppsiktsvekkende i et vestlig 2019, men hjemme i Russland er det knapt et øyelokk som har rykket.

Det var i et intervju med Financial Times før G20-møtet i Tokyo at Putin sa sin hjertens mening om liberalismen, som han mente er død som ideologisk kraft. Han viste til økende motstand mot innvandring og multikulturalisme verden over og uttalte seg spesielt kritisk om måten den tyske kansleren Angela Merkel hadde åpnet grensene for syriske flyktninger for noen år siden.

Putin er dermed på linje med andre nasjonalistiske og populistiske ledere som har vunnet valg etter å ha manet til kamp mot det etablerte, som Donald Trump i USA, Viktor Orbán i Ungarn og Matteo Salvini i Italia.

Det er de samme verdiene som har gjort Putin populær - særlig i forbindelse med de siste årenes krig og krangel med Ukraina. Og som det egentlig ikke er noen stor strid om i Russland. De som er i opposisjon til Putin, enten de er på ytterste venstre eller ytterste høyre, har i stor grad de samme oppfatningene til for eksempel både innvandrere og homofile.

Vladimir Putin benektet i intervjuet at Russland er et homofobt land, men samtidig vet vi at det kan være direkte farlig - i hvert fall for menn - å vise sin kjærlighet til det samme kjønn. I det muslimske Tsjetsjenia i Kaukasus har det vært direkte forfølgelse av homofile menn, med tortur og drap, uten at myndighetene i Moskva har klart å stoppe det.

– Liberale kan ganske enkelt ikke diktere noe som helst lenger, slik de har gjort de siste tiårene, sa Putin i intervjuet med Financial Times. Han snakket om at «migranter kan drepe, plyndre og voldta uten å bli straffeforfulgt, fordi rettighetene deres som migranter må beskyttes».

Hvorfor han sa dette nå? Én årsak kan være at han ville si at liberalismen ikke er noen idé som russerne går for - og som det derfor ikke er noen vits i å prøve å påtvinge dem.

Det er ingen tvil om at Putin har et poeng der. Et flertall av russerne er skeptiske til for eksempel både feminisme og multikulturalisme. Det er også mistenkelige for åpenhet og har - i hvert fall til nå - vært positive til Kremls tøffe utenrikspolitiske linje.

Selv blant intellektuelle i Russland er det ikke uvanlig at du blir møtt med latterliggjøring av vestlige kulturelle tabuer. Det er ikke så vanlig å gjøre seg morsom på Putins bekostning. Vitser om seksuelle minoriteter eller feminisme blir derimot godt mottatt.

Fortsatt har ingen kvinne vært russisk president eller statsminister eller utenriksminister eller forsvarsminister, og det er heller ingenting som tyder på at det snart kommer til å skje. Det er heller intet folkekrav, hverken fra kvinner eller menn. Tradisjonelle kjønnsrollemønstre lever fortsatt i beste velgående.

Som så ofte før i russisk historie, er det ønsket om «den sterke mann» som synes å gjelde. Folk synes det er greit å ha noenlunde demokratiske valg, og innenfor visse grenser vil de også ha ytringsfrihet og relativt frie medier - men det er snarere andre saker som får folk til å gå på gata og demonstrere, som for eksempel den upopulære pensjonsreformen som betyr at folk må stå atskillig lengre i jobb enn i dag. En annen håndfast sak som har fått folk til å reagere, er å få orden på søppeltømmingen.

Det er snart 30 år siden Peter Normann Waage ga ut sin bok med tittelen «Russland er et annet sted», som ble et munnhell. Når en ser Putins uttalelser om de liberale verdiene og den støtte han har for disse synspunktene blant russere flest, kan vi trygt slå fast at Russland fortsatt er et annet sted.

TIDEN ER IKKE INNE ...: Bundeskansler Angela Merkel og president Vladimir Putin fotografert på G20-møtet i Japan. Putin mener at den liberale ideen er foreldet. Foto: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/SPUTNIK/KREMLIN / POOL / SPUTNIK POOL

Publisert: 29.07.19 kl. 15:13