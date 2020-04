GIR RÅD: – Det er helt ok om du ikke traff blinkskudd på første forsøk i studentlivet, skriver Hedda Størksen Edland. Foto: Beate Felde og Studvest.

Debatt

«25 under 25» fra Hedda (19): – Du fortjener å studere noe du trives med

Studievalg er ikke lett, og mange velger feil. Men den største feilen er likevel når folk ikke har guts til å slutte på en studieretning man ikke trives med, og som har fått alt til å gå nedover siden fadderuken.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

HEDDA STØRKSEN EDLAND (19), student

Tikk takk. Tikk takk. Time etter time sitter du i den klamme forelesningssalen. Foreleserens ord blir tørrere og tørrere for hvert steg viseren tar. Snart er det bare knusktørre smuler som detter ut av munnen hans, men de må du også få med deg. Du må jo følge med.

Tikk takk. Tikk takk. Men er det virkelig dette jeg skal jobbe med? Det blir nok bedre. Det må det jo, er den falske betryggelsen du gir deg selv.

Kjenner du deg igjen? Dette er basert på den siste Facetime-samtalen jeg hadde med en venninne som studerer utenlands. I et helt halvt år har hver setning hun har sagt om prestisjestudiet sitt, vært preget av det mest misfornøyde blikket jeg noen gang har sett. Likevel var konklusjonen etter gårsdagens catch-up klar: Hun skal jo fortsette. Det er jo «bare tre år».

Nyheten får venninnehjertet mitt til å vrenge seg langt inn ryggmargen.

les også Når russen er mer voksne enn hytteeierne

Vi må lære å anerkjenne viktigheten av vår egen lykke. Ifølge tall fra folkehelseinstituttet sliter én av fire studenter psykisk. Samme hvordan vi snur og vender på det, har studiehverdagen enorm påvirkning på hvordan vi har det. Kan du i det hele tatt være lykkelig med å studere noe som gir deg like mye passion som å nistirre på oldemors sakte-TV? Sukk.

«Men livet skal ikke alltid være gøy». Hørt den før? Var det mamma, pappa, eller kanskje norsklæreren fra ungdomsskolen som sa det? Nei, alt vi gjør kan ikke være kjempespennende. Men hvis nesten ingenting av det du gjør i løpet av en dag engasjerer deg, så vil jeg tørre å påstå du har et stort problem. Det er tross alt hverdager det er mest av. Livet skal ikke alltid være gøy, men det kan være gøyalt ganske mye av tiden likevel.

Tenk deg at du begynner å gå på en tursti. Målet er å finne en nydelig utsikt. Men etterhvert åpenbarer det seg et mørkt stup. Du ser stupet. Fortsetter du utfor stupet? Jeg vil si du er skremmende selvdestruktiv eller rett ut dum, om du fortsetter utfor stupet bare fordi det var den stien du begynt på. Det tror jeg de fleste er enige om.

les også «25 under 25»: – Har det klikka for denne generasjonen?

Vi i Norge har virkelig vunnet i fødselslotteriet. Vi har ikke bare én tursti å velge mellom, men tusener av mulige lykkeveier. Og ikke nok med det; the world is our oyster. For å slenge inn enda en metafor: Kjipt at BigMac-en din datt på bakken. Men hvorfor ikke ta imot når den hyggelige damen bak kassen tilbyr deg en helt ny?

Med andre ord: Hvis du ikke liker det du studerer, hvorfor fortsette utfor stupet? Jo lenger du går på noe du ikke trives med, jo større skade gjør du på din egen psykiske helse, for ikke å snakke om livsgleden din. Derfor sier jeg som fjellvettregel nummer 8: Vend i tide, det er ingen skam å snu.

Hvem er det som sier du må fortsette? Mange føler press hjemmefra. Og ja, foreldrene dine vil deg nok godt, men det betyr ikke at de vet hva som er best for deg. Samme hvor mye du romantiserer dine foreldres kompetanse, er de ikke allvitende Guder.

I sin nye serie «Typisk Norsk» tar sosionom og komiker Harald Eia opp hva det faktisk innebærer å bo i Norge. Hovedpoenget er klart: vi har førsteplass i verden når det kommer til frihet. Det betyr blant annet at vi er verdensmestre i å være selvstendige. Vi flytter tidlig hjemmefra, tar egne valg, og sist men ikke minst er vi velsignet med den forgylte lånekassen, som kan trylle enhver studietragedie til en romantisk komedie. Er det noe som fortjener Gude-tittelen i samfunnet, er det snarere den vi bør se til.

Du og jeg, vi spilte livets poker. Og som født og oppvokst i Norge fikk vi Royal Flush i første runde. Hvorfor bare spille hånden halvveis ut? Kortene ligger jo der. Det er bare å legge kortene på bordet og se hva som skjer. Det er ikke sikkert du vinner på neste studievalg heller, men da tar du i det minste muligheten som ligger foran deg. Du griper sjansen. Tenk om du vinner?

Fra en student til en annen, vit at du fortjener å studere noe du trives med. Realiteten er at alle gjør litt feil nesten hele tiden. Studievalget er ikke lett, og mange velger feil. Det er helt ok om du ikke traff blinkskudd på første forsøk i studentlivet. Men det beste du kan gjøre for deg selv, er å ta saken i egne hender. Å leve bra eller å leve trist, det er spørsmålet.

Lykke til!

Publisert: 14.04.20 kl. 15:02

Fra andre aviser