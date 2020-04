Leder

Det er ingen nordisk konkurranse i corona

Av VG Leder

CORONA-LEDERNE: Statsminister Erna Solberg sammen med svenskenes statsminister Stefan Löfven sammen i Nordisk råd i fjor høst. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Tiden er ikke inne for å være kjepphøy. Det er fortsatt altfor mye vi ikke vet om corona.

I NRK Debatten torsdag var eksperter fra Sverige og Norge samlet for å diskutere corona. Det ble det god folkeopplysning av!

Det er så mange ubesvarte spørsmål, og det har bare gått noen uker siden de første corona-pasientene ble innlagt på norske sykehus.

Ifølge VGs oversikt kom de første innleggelsene 9. mars. Det virker som en evighet siden.

Men fortsatt vet vi ikke helt hvilke langtidsskader viruset kan gi. Vi er også usikre på akkurat hvor dødelig viruset er hos oss, hvor mange som er smittet og hvilken behandling som kan virke.

Til forskjell fra rasende debattanter i sosiale medier, er ekspertene ydmyke, diskuterende og åpne. De utveksler informasjon og hjelper hverandre. Det hører vi fra dem som står midt i det nå og behandler syke. Vi ser også spor av samarbeidet i rapportene som våre ulike folkehelsemyndigheter utgir.

I tillegg er de store, internasjonale forskningsnettverkene mobilisert. Det betyr at det ikke er lenge nå før vi får de første, gode studiene på medisiner mot corona.

I mellomtiden har vi alle sammen meninger om hvem som løser dette best av oss og andre. Det er naturlig. Det er lite annet som opptar oss mer enn viruset nå.

Men det som kanskje er aller viktigst akkurat nå, er alt vi ikke vet.

Vi gjetter alle sammen. Også ekspertene. De er nødt til det. For de må lage en strategi, og det gjør de ved hjelp av modeller som mates inn med den informasjonen de har om innleggelser, folks bevegelser også videre.

Og det som kommer ut, det kan slå til. Men det kan også vise seg å være bom.

Først når befolkningen testes for antistoff, kan vi si noe mer om hvor utbredt viruset er. Slike tester er på vei i mange land.

Om det viser seg at vi har hatt mye spredning i forhold til antall innleggelser, er det bedre enn fryktet. Da kan vi nok åpne litt opp. Viser det seg derimot at vi har lite spredning i forhold til antall innleggelser, da går alarmen igjen.

Det å ikke vite og ikke kunne levere et klart svar, fremstilles ofte som en svakhet.

Og selvsagt skulle vi helst visst mye mer. Men det at våre ekspertene våger å vise frem usikkerheten her, synes vi er tillitvekkende.

Hvem som treffer best, er foreløpig for tidlig å si. Vi håper selvsagt alle våre gode naboer klarer seg best mulig.

Og her er det ingen skam å snu. Tvert om. Vi må alle være rede til å skifte kurs etter hvert som vi får vite mer og mer om corona.

